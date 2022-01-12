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23-річний десантник Ілля Супрун загинув на Донбасі 10 січня. ФОТО

23-річний десантник Ілля Супрун загинув на Донбасі 10 січня. ФОТО

Ілля разом з іншим військовослужбовцем 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади підірвався біля села Крута Балка Ясинуватського району Донецької області.

Про це розповіла у соцмережах його хрещена Анна Кириченко, інформує Цензор.НЕТ.

Ілля Супрун мешкав у Дніпрі. Навчався у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, де викладає його мама.

"У нього був дуже високий потенціал. Випускники цього ліцею працюють у міжнародних IT-компаніях, в економічній сфері, займаються політикою. В Іллі відкривалося велике майбутнє. Але він ще був патріотом України. Закінчення ліцею збіглося з початком війни на сході, і він вирішив, що захищатиме Батьківщину", – розповідає хрещена.

Ілля закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного та у 2020 році уклав контракт і вирушив на фронт, у район Авдіївки під Донецьком.

Він загинув під час відновлення мінно-вибухових загорож, підірвавшись на невідомому пристрої. Травми виявилися несумісніми з життям.

Ще під час навчання в ліцеї хлопець зробив для шкільного аерокосмічного музею спеціальні полички, де зберігаються експозиції, присвячені героям. Тепер там на одній із поличок стоятиме портрет і самого Іллі Супруна.

Поховають загиблого бійця у п'ятницю, 14 січня, у Дніпрі.

23-річний десантник Ілля Супрун загинув на Донбасі 10 січня 01
23-річний десантник Ілля Супрун загинув на Донбасі 10 січня 02
23-річний десантник Ілля Супрун загинув на Донбасі 10 січня 03
23-річний десантник Ілля Супрун загинув на Донбасі 10 січня 04

Автор: 

смерть (6751) Донбас (22356) втрати (4401) Ян Осока (1495) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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Топ коментарі
+45
Кращі хлопці гинуть, а зебидлота продовжує свій шабаш.
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12.01.2022 22:26
+41
Дякую тобі, Ілля!
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12.01.2022 22:26
+31
Сумуємо....Спочивай з миром, синку.....
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12.01.2022 22:52
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Дякую тобі, Ілля!
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12.01.2022 22:26 Відповісти
Сумно. Єдина розрада, що смерть одного Героя стане імпульсом для тисяч стати патріотом України.
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12.01.2022 22:26 Відповісти
Денежное в ВСУ повышают уже в январе. И это только первый этап. так что нечего тут нести кремлевскую пропаганду
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12.01.2022 22:46 Відповісти
ну и где Ваше "Уже". Вы в армии служите?
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12.01.2022 22:48 Відповісти
У меня один друг в 25-ке, другой - в 72-ке, и еще один в военкомате. Уже есть соответствующие приказы, а "уже" будет, когда выдадут денежное за январь.
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12.01.2022 22:51 Відповісти
В Приказе всегда написано с какого числа. Это я так, для Вашего образования.
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12.01.2022 22:53 Відповісти
Я с 17-ой ОТБр...у нас за такое повышение ни слова!Слава зелёным попугаям!))
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12.01.2022 23:26 Відповісти
А чего не пятирижды уклонистом?
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13.01.2022 00:08 Відповісти
Кращі хлопці гинуть, а зебидлота продовжує свій шабаш.
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12.01.2022 22:26 Відповісти
кацапів треба вбивати тільки за те що вони кацапи .

Вічна пам'ять Герою !
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12.01.2022 22:28 Відповісти
Тільки так, без злоби і жалю, як колють кабана, або рубають голову курці. Кацапи вороги. Або ми, або вони. Немає нічого гіршого за недобитого ворога.
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13.01.2022 13:15 Відповісти
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12.01.2022 22:34 Відповісти
ЗЕкінчувач вайни?
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12.01.2022 22:37 Відповісти
Обычный недоуч, работающий клованом на бабломойские деньги. Но не в нем проблема. Проблема в идиотах, голосовавших за это чмочудо...
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12.01.2022 22:46 Відповісти
+++
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13.01.2022 13:16 Відповісти
самозакоханий покидьок !!
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13.01.2022 14:18 Відповісти
це - верхОвне гівнокомандувач та головний тріпломат 73% зебілів, жлобів-мрійників
..........................................
...(((
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13.01.2022 08:38 Відповісти
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12.01.2022 22:35 Відповісти
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12.01.2022 22:36 Відповісти
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12.01.2022 22:37 Відповісти
С.У.М.

Неймовірно шкода, що згасло таке світле обличчя...
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12.01.2022 22:40 Відповісти
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12.01.2022 22:48 Відповісти
Сумуємо....Спочивай з миром, синку.....
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12.01.2022 22:52 Відповісти
Вічна пам,ять табі брате.
співчуття рідним та близьким.
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12.01.2022 22:54 Відповісти
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12.01.2022 22:55 Відповісти
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12.01.2022 22:59 Відповісти
Вічна Пам´ять!

Співчуття рідним.
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12.01.2022 23:19 Відповісти
Вічна пам'ять Герою, що заплатив своїм життям за нашу свободу !
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12.01.2022 23:19 Відповісти
Окупанти мають платити страшну ціну за убивства українців на нашій землі. Помста не поверне полеглих воїнів, але ліквідація кацапської нечисті на сході країни - це вже справа принципу. Якщо на початку 2014 року ще поставало питання, чи можна стріляти в рассійан ("братів"), то зараз питання звучить "Чим, де і коли краще ліквідовувати рассійан".
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12.01.2022 23:34 Відповісти
Супрун, Кучеренко, Тичина... Справжні українські прізвища у загиблих хлопців.

І жодного Шлємонзона немає у фронтових звітах.
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12.01.2022 23:44 Відповісти
Це не так. В зоні ООС загинули і Михайлов, і Аксьонов, і Гелебрант - воіни ЗСУ.
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13.01.2022 00:10 Відповісти
👍🏻
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13.01.2022 10:14 Відповісти
Царствия Небесного, воину! Прости нас
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12.01.2022 23:55 Відповісти
Жахіття !
Гинуть молоді хлопці, освічені, розумні, патріоти.

Як важко втрачати такий цвіт. Скільки ненароджених дітей ...

Світла тобі пам'ять, Ілля !
Глибокі співчуття рідним.
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13.01.2022 00:12 Відповісти
Який гарний хлопчина...цвіт нації гине
Вічна шана і пам,ять!
Бідна мати ,на світлині прихилилася до свого синочка,таке горе,не дай Боже...
Співчуття і сили рідним.
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13.01.2022 00:30 Відповісти
Господи, каждый день такие потери. Лучшие из лучших. И каждый раз невосполнимо и горько. Соболезнования родным. Царство небесное Илье.
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13.01.2022 02:20 Відповісти
😢🙏
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13.01.2022 07:49 Відповісти
Не нужна лугандония нам уже давно, никогда она не будет любить остальную Украину. Да и нет там уже адекватньІх людей. Одни старьІе совки и синяки.
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13.01.2022 12:13 Відповісти
Это, как гангрена... смиришься, что отгнил палец - отгниёт жопа.
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13.01.2022 12:15 Відповісти
А нужна ли днры Украине ?

нужна, но не так,как хочет пуйло, не в качестве раковой опухоли дЫнЫрЫ и лЫнЫры, не на условиях паРаши.
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13.01.2022 13:11 Відповісти
... пока зеленский катался на лыжах....
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13.01.2022 12:13 Відповісти
Герої не вмирають! Навіки слава!
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13.01.2022 14:45 Відповісти
Подяка Іллі! Подяка та співчуття близьким! Будь проклятий путін зі всією росією!!! Ганьба нашій владі, яка недостатньо робить для зміцнення нашоі арміі!
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13.01.2022 14:57 Відповісти
 
 