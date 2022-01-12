23-річний десантник Ілля Супрун загинув на Донбасі 10 січня. ФОТО

Ілля разом з іншим військовослужбовцем 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади підірвався біля села Крута Балка Ясинуватського району Донецької області.

Про це розповіла у соцмережах його хрещена Анна Кириченко, інформує Цензор.НЕТ.

Ілля Супрун мешкав у Дніпрі. Навчався у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, де викладає його мама.

"У нього був дуже високий потенціал. Випускники цього ліцею працюють у міжнародних IT-компаніях, в економічній сфері, займаються політикою. В Іллі відкривалося велике майбутнє. Але він ще був патріотом України. Закінчення ліцею збіглося з початком війни на сході, і він вирішив, що захищатиме Батьківщину", – розповідає хрещена.

Ілля закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного та у 2020 році уклав контракт і вирушив на фронт, у район Авдіївки під Донецьком.

Він загинув під час відновлення мінно-вибухових загорож, підірвавшись на невідомому пристрої. Травми виявилися несумісніми з життям.

Ще під час навчання в ліцеї хлопець зробив для шкільного аерокосмічного музею спеціальні полички, де зберігаються експозиції, присвячені героям. Тепер там на одній із поличок стоятиме портрет і самого Іллі Супруна.

Поховають загиблого бійця у п'ятницю, 14 січня, у Дніпрі.







