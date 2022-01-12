23-річний десантник Ілля Супрун загинув на Донбасі 10 січня. ФОТО
Ілля разом з іншим військовослужбовцем 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади підірвався біля села Крута Балка Ясинуватського району Донецької області.
Про це розповіла у соцмережах його хрещена Анна Кириченко, інформує Цензор.НЕТ.
Ілля Супрун мешкав у Дніпрі. Навчався у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, де викладає його мама.
"У нього був дуже високий потенціал. Випускники цього ліцею працюють у міжнародних IT-компаніях, в економічній сфері, займаються політикою. В Іллі відкривалося велике майбутнє. Але він ще був патріотом України. Закінчення ліцею збіглося з початком війни на сході, і він вирішив, що захищатиме Батьківщину", – розповідає хрещена.
Ілля закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного та у 2020 році уклав контракт і вирушив на фронт, у район Авдіївки під Донецьком.
Він загинув під час відновлення мінно-вибухових загорож, підірвавшись на невідомому пристрої. Травми виявилися несумісніми з життям.
Ще під час навчання в ліцеї хлопець зробив для шкільного аерокосмічного музею спеціальні полички, де зберігаються експозиції, присвячені героям. Тепер там на одній із поличок стоятиме портрет і самого Іллі Супруна.
Поховають загиблого бійця у п'ятницю, 14 січня, у Дніпрі.
Будь ласка, зачекайте...
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Вічна пам'ять Герою !
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...(((
Неймовірно шкода, що згасло таке світле обличчя...
співчуття рідним та близьким.
Співчуття рідним.
І жодного Шлємонзона немає у фронтових звітах.
Гинуть молоді хлопці, освічені, розумні, патріоти.
Як важко втрачати такий цвіт. Скільки ненароджених дітей ...
Світла тобі пам'ять, Ілля !
Глибокі співчуття рідним.
Вічна шана і пам,ять!
Бідна мати ,на світлині прихилилася до свого синочка,таке горе,не дай Боже...
Співчуття і сили рідним.
нужна, но не так,как хочет пуйло, не в качестве раковой опухоли дЫнЫрЫ и лЫнЫры, не на условиях паРаши.