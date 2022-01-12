23-летний десантник Илья Супрун погиб на Донбассе 10 января. ФОТО

Илья вместе с другим военнослужащим 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады подорвался возле села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области.

Об этом рассказала в соцсетях его крестная Анна Кириченко, передает Цензор.НЕТ.

Илья Супрун жил в Днепре. Учился в Днепровском лицее информационных технологий, где преподаёт его мама.

"У него был очень высокий потенциал. Выпускники этого лицея работают в международных IT-компаниях, в экономической сфере, занимаются политикой. У Ильи открывалось большое будущее. Но он еще был патриотом Украины. Окончание лицея совпало с началом войны на востоке, и он решил, что будет защищать Родину", – рассказывает крестная.

Илья окончил Национальную академию сухопутных войск им. Сагайдачного и в 2020 году заключил контракт и отправился на фронт в район Авдеевки под Донецком.

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Он погиб во время восстановления минно-взрывных изгородей, подорвавшись на неизвестном устройстве. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Еще во время учебы в лицее парень сделал для школьного аэрокосмического музея специальные полочки, где хранятся экспозиции, посвященные героям. Теперь там на одной из полочек будет стоять портрет и самого Ильи Супруна.

Похоронят погибшего бойца в пятницу, 14 января, в Днепре.







