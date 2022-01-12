23-летний десантник Илья Супрун погиб на Донбассе 10 января. ФОТО
Илья вместе с другим военнослужащим 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады подорвался возле села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области.
Об этом рассказала в соцсетях его крестная Анна Кириченко, передает Цензор.НЕТ.
Илья Супрун жил в Днепре. Учился в Днепровском лицее информационных технологий, где преподаёт его мама.
"У него был очень высокий потенциал. Выпускники этого лицея работают в международных IT-компаниях, в экономической сфере, занимаются политикой. У Ильи открывалось большое будущее. Но он еще был патриотом Украины. Окончание лицея совпало с началом войны на востоке, и он решил, что будет защищать Родину", – рассказывает крестная.
Илья окончил Национальную академию сухопутных войск им. Сагайдачного и в 2020 году заключил контракт и отправился на фронт в район Авдеевки под Донецком.
Он погиб во время восстановления минно-взрывных изгородей, подорвавшись на неизвестном устройстве. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Еще во время учебы в лицее парень сделал для школьного аэрокосмического музея специальные полочки, где хранятся экспозиции, посвященные героям. Теперь там на одной из полочек будет стоять портрет и самого Ильи Супруна.
Похоронят погибшего бойца в пятницу, 14 января, в Днепре.
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Вічна пам'ять Герою !
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Неймовірно шкода, що згасло таке світле обличчя...
співчуття рідним та близьким.
Співчуття рідним.
І жодного Шлємонзона немає у фронтових звітах.
Гинуть молоді хлопці, освічені, розумні, патріоти.
Як важко втрачати такий цвіт. Скільки ненароджених дітей ...
Світла тобі пам'ять, Ілля !
Глибокі співчуття рідним.
Вічна шана і пам,ять!
Бідна мати ,на світлині прихилилася до свого синочка,таке горе,не дай Боже...
Співчуття і сили рідним.
нужна, но не так,как хочет пуйло, не в качестве раковой опухоли дЫнЫрЫ и лЫнЫры, не на условиях паРаши.