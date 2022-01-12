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Новости Агрессия России против Украины Война
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23-летний десантник Илья Супрун погиб на Донбассе 10 января. ФОТО

23-летний десантник Илья Супрун погиб на Донбассе 10 января. ФОТО

Илья вместе с другим военнослужащим 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады подорвался возле села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области.

Об этом рассказала в соцсетях его крестная Анна Кириченко, передает Цензор.НЕТ.

Илья Супрун жил в Днепре. Учился в Днепровском лицее информационных технологий, где преподаёт его мама.

"У него был очень высокий потенциал. Выпускники этого лицея работают в международных IT-компаниях, в экономической сфере, занимаются политикой. У Ильи открывалось большое будущее. Но он еще был патриотом Украины. Окончание лицея совпало с началом войны на востоке, и он решил, что будет защищать Родину", – рассказывает крестная.

Илья окончил Национальную академию сухопутных войск им. Сагайдачного и в 2020 году заключил контракт и отправился на фронт в район Авдеевки под Донецком.

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Он погиб во время восстановления минно-взрывных изгородей, подорвавшись на неизвестном устройстве. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Еще во время учебы в лицее парень сделал для школьного аэрокосмического музея специальные полочки, где хранятся экспозиции, посвященные героям. Теперь там на одной из полочек будет стоять портрет и самого Ильи Супруна.

Похоронят погибшего бойца в пятницу, 14 января, в Днепре.

23-летний десантник Илья Супрун погиб на Донбассе 10 января 01
23-летний десантник Илья Супрун погиб на Донбассе 10 января 02
23-летний десантник Илья Супрун погиб на Донбассе 10 января 03
23-летний десантник Илья Супрун погиб на Донбассе 10 января 04

Автор: 

смерть (9224) Донбасс (26956) потери (4386) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+45
Кращі хлопці гинуть, а зебидлота продовжує свій шабаш.
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12.01.2022 22:26
+41
Дякую тобі, Ілля!
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12.01.2022 22:26
+31
Сумуємо....Спочивай з миром, синку.....
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12.01.2022 22:52
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Дякую тобі, Ілля!
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12.01.2022 22:26 Ответить
Сумно. Єдина розрада, що смерть одного Героя стане імпульсом для тисяч стати патріотом України.
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12.01.2022 22:26 Ответить
Денежное в ВСУ повышают уже в январе. И это только первый этап. так что нечего тут нести кремлевскую пропаганду
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12.01.2022 22:46 Ответить
ну и где Ваше "Уже". Вы в армии служите?
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12.01.2022 22:48 Ответить
У меня один друг в 25-ке, другой - в 72-ке, и еще один в военкомате. Уже есть соответствующие приказы, а "уже" будет, когда выдадут денежное за январь.
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12.01.2022 22:51 Ответить
В Приказе всегда написано с какого числа. Это я так, для Вашего образования.
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12.01.2022 22:53 Ответить
Я с 17-ой ОТБр...у нас за такое повышение ни слова!Слава зелёным попугаям!))
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12.01.2022 23:26 Ответить
А чего не пятирижды уклонистом?
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13.01.2022 00:08 Ответить
Кращі хлопці гинуть, а зебидлота продовжує свій шабаш.
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12.01.2022 22:26 Ответить
кацапів треба вбивати тільки за те що вони кацапи .

Вічна пам'ять Герою !
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12.01.2022 22:28 Ответить
Тільки так, без злоби і жалю, як колють кабана, або рубають голову курці. Кацапи вороги. Або ми, або вони. Немає нічого гіршого за недобитого ворога.
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13.01.2022 13:15 Ответить
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12.01.2022 22:34 Ответить
ЗЕкінчувач вайни?
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12.01.2022 22:37 Ответить
Обычный недоуч, работающий клованом на бабломойские деньги. Но не в нем проблема. Проблема в идиотах, голосовавших за это чмочудо...
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12.01.2022 22:46 Ответить
+++
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13.01.2022 13:16 Ответить
самозакоханий покидьок !!
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13.01.2022 14:18 Ответить
це - верхОвне гівнокомандувач та головний тріпломат 73% зебілів, жлобів-мрійників
..........................................
...(((
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13.01.2022 08:38 Ответить
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12.01.2022 22:35 Ответить
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12.01.2022 22:36 Ответить
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12.01.2022 22:37 Ответить
С.У.М.

Неймовірно шкода, що згасло таке світле обличчя...
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12.01.2022 22:40 Ответить
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12.01.2022 22:48 Ответить
Сумуємо....Спочивай з миром, синку.....
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12.01.2022 22:52 Ответить
Вічна пам,ять табі брате.
співчуття рідним та близьким.
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12.01.2022 22:54 Ответить
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12.01.2022 22:55 Ответить
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12.01.2022 22:59 Ответить
Вічна Пам´ять!

Співчуття рідним.
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12.01.2022 23:19 Ответить
Вічна пам'ять Герою, що заплатив своїм життям за нашу свободу !
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12.01.2022 23:19 Ответить
Окупанти мають платити страшну ціну за убивства українців на нашій землі. Помста не поверне полеглих воїнів, але ліквідація кацапської нечисті на сході країни - це вже справа принципу. Якщо на початку 2014 року ще поставало питання, чи можна стріляти в рассійан ("братів"), то зараз питання звучить "Чим, де і коли краще ліквідовувати рассійан".
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12.01.2022 23:34 Ответить
Супрун, Кучеренко, Тичина... Справжні українські прізвища у загиблих хлопців.

І жодного Шлємонзона немає у фронтових звітах.
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12.01.2022 23:44 Ответить
Це не так. В зоні ООС загинули і Михайлов, і Аксьонов, і Гелебрант - воіни ЗСУ.
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13.01.2022 00:10 Ответить
👍🏻
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13.01.2022 10:14 Ответить
Царствия Небесного, воину! Прости нас
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12.01.2022 23:55 Ответить
Жахіття !
Гинуть молоді хлопці, освічені, розумні, патріоти.

Як важко втрачати такий цвіт. Скільки ненароджених дітей ...

Світла тобі пам'ять, Ілля !
Глибокі співчуття рідним.
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13.01.2022 00:12 Ответить
Який гарний хлопчина...цвіт нації гине
Вічна шана і пам,ять!
Бідна мати ,на світлині прихилилася до свого синочка,таке горе,не дай Боже...
Співчуття і сили рідним.
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13.01.2022 00:30 Ответить
Господи, каждый день такие потери. Лучшие из лучших. И каждый раз невосполнимо и горько. Соболезнования родным. Царство небесное Илье.
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13.01.2022 02:20 Ответить
😢🙏
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13.01.2022 07:49 Ответить
Не нужна лугандония нам уже давно, никогда она не будет любить остальную Украину. Да и нет там уже адекватньІх людей. Одни старьІе совки и синяки.
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13.01.2022 12:13 Ответить
Это, как гангрена... смиришься, что отгнил палец - отгниёт жопа.
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13.01.2022 12:15 Ответить
А нужна ли днры Украине ?

нужна, но не так,как хочет пуйло, не в качестве раковой опухоли дЫнЫрЫ и лЫнЫры, не на условиях паРаши.
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13.01.2022 13:11 Ответить
... пока зеленский катался на лыжах....
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13.01.2022 12:13 Ответить
Герої не вмирають! Навіки слава!
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13.01.2022 14:45 Ответить
Подяка Іллі! Подяка та співчуття близьким! Будь проклятий путін зі всією росією!!! Ганьба нашій владі, яка недостатньо робить для зміцнення нашоі арміі!
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13.01.2022 14:57 Ответить
 
 