Єрмак і радник Байдена Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Єрмака.
"Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи формату "нормандської четвірки"", - написав глава ОП.
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+26 Михаил Сомов #454446
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+15 Alexey Chernyavsky
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1481361742013902857 53 мин
Очень неудачная неделя для великого геополитика Пу. Запад категорически отверг его безумный ультиматум. Агент Sullivan нейтрализован. Си потребовал «собрать манатки и немедленно убраться из Казахстана». Жандарм Европы Николай I в подобной ситуации как честный император отравился.
*************,блеать!!! Какого хера непонятное гавно, решает государственной важности вопросы???
Шас Салливен будет разлагольствовать, что Украина против инициатив Блинкина и Госдепа. Все дело в происхождении Салли. Он из ирландцев. В 1962 году когда Никитка Хрущев контрпродуктивно завел ракетки-сосиски на Кубу, америкосы хотели контрпродуктивно и брутально дать в морду. Но помощник Кеннеди по нацбезу, тоже ирландец, начал действовать контрпродуктивно, даже пошел на аудиенцию к послу СССР (с согласия Кеннеди) А посол то абсолютно ничего не знал о событиях. Это потом Хрущев так струхнул, что даже позволили америкосам при вывозе обратно пересчитать все ракеты и боеголовки на кораблях в море. УК ирландцев особый пиетет к русскоязычным их считают "борцами за свободу угнетенных народов"А Хрущеву это зачлось через два года.
А встречи запланированы заранее и кому-то надо вести переговоры.
Выбор пал на завхоза царя государства. Позор!!!
Как можнособговаривать безпекову Ситувцию с человеком, который слил операцию украинской разведки???!!!