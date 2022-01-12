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Єрмак і радник Байдена Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України

Єрмак і радник Байдена Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Єрмака.

"Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи формату "нормандської четвірки"", - написав глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми отримали гарантії, що питання безпеки України не обговорюватимуться без її участі, - Єрмак

Автор: 

США (22890) Єрмак Андрій (1377) Салліван Джейк (293)


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Топ коментарі
+26
У меня такое впечатление, что Зеленский где то все время в соседней комнате с фломастерами и коробкой пластилина.
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12.01.2022 23:13
+15
Ермак и безопасность Украины? Самим то не смешно?
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12.01.2022 23:15
+13
Сцікун де?
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12.01.2022 23:12
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Сцікун де?
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12.01.2022 23:12 Відповісти
як завжди - воно уссялось та спить в калюжі, як тільки почуло коли Порох повертається в Україну
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12.01.2022 23:29 Відповісти
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13.01.2022 00:15 Відповісти
Мосейчукча, как там борщевой набор?
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13.01.2022 00:43 Відповісти
У меня такое впечатление, что Зеленский где то все время в соседней комнате с фломастерами и коробкой пластилина.
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12.01.2022 23:13 Відповісти
пудрит носик
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12.01.2022 23:17 Відповісти
падает,падает,падает в детство
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12.01.2022 23:24 Відповісти
с "мукой" и айкосами... пока все не выкурит - не выпустят)
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12.01.2022 23:30 Відповісти
2 крота кремлівські.
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12.01.2022 23:14 Відповісти
Ермак и безопасность Украины? Самим то не смешно?
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12.01.2022 23:15 Відповісти
Ага. А на дамбазє ваюют нєґри с НАТО, патамушта піндосси стравілі дфа братскіх народа
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12.01.2022 23:19 Відповісти
а "я президент"³, таки лихо загулял. вааще не понятно, смогут его откачать и если смогут то когда? ))
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12.01.2022 23:18 Відповісти


Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1481361742013902857 53 мин



Очень неудачная неделя для великого геополитика Пу. Запад категорически отверг его безумный ультиматум. Агент Sullivan нейтрализован. Си потребовал «собрать манатки и немедленно убраться из Казахстана». Жандарм Европы Николай I в подобной ситуации как честный император отравился.
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12.01.2022 23:19 Відповісти
Дай то Бог!
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13.01.2022 00:10 Відповісти
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12.01.2022 23:23 Відповісти
Від одного абсурдного заголовка смішно: кремлівський кріт Дєрьмак обговорив з американцем безпекову ситуацію навколо України.
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12.01.2022 23:25 Відповісти
Встретились два путинских агента, им есть о чем поговорить 😁😁
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12.01.2022 23:36 Відповісти
Єрмак і радник Байдена Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України

*************,блеать!!! Какого хера непонятное гавно, решает государственной важности вопросы???
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12.01.2022 23:37 Відповісти
Этот тот Ермак, у которого нет доступа к секретности и должность которого не прописана ни в Конституции Украины, ни в одном из Законов страны.
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13.01.2022 00:08 Відповісти
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12.01.2022 23:37 Відповісти
Салливен попросил Бобу не слушать Блинкина, а то он доведет вас двоих до Цугундера.
Шас Салливен будет разлагольствовать, что Украина против инициатив Блинкина и Госдепа. Все дело в происхождении Салли. Он из ирландцев. В 1962 году когда Никитка Хрущев контрпродуктивно завел ракетки-сосиски на Кубу, америкосы хотели контрпродуктивно и брутально дать в морду. Но помощник Кеннеди по нацбезу, тоже ирландец, начал действовать контрпродуктивно, даже пошел на аудиенцию к послу СССР (с согласия Кеннеди) А посол то абсолютно ничего не знал о событиях. Это потом Хрущев так струхнул, что даже позволили америкосам при вывозе обратно пересчитать все ракеты и боеголовки на кораблях в море. УК ирландцев особый пиетет к русскоязычным их считают "борцами за свободу угнетенных народов"А Хрущеву это зачлось через два года.
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12.01.2022 23:49 Відповісти
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13.01.2022 01:24 Відповісти
И кстати, рейх крупно расхваливает Салливена за путинферштейн. Скорее всего Козак рекомендовал президенту Украины Ермаку навести контакты с Саливеном, свой парень однако.
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12.01.2022 23:52 Відповісти
У Зеленского внешний вид фейса наверное настолько "непотребный", что его нельзя показывать людям.
А встречи запланированы заранее и кому-то надо вести переговоры.
Выбор пал на завхоза царя государства. Позор!!!
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13.01.2022 00:12 Відповісти
Єрмак і радник Байдена Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України ?

Как можнособговаривать безпекову Ситувцию с человеком, который слил операцию украинской разведки???!!!
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13.01.2022 00:48 Відповісти
Салливан подошел спросить где туалет , а дальше вы знаете.
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13.01.2022 07:23 Відповісти
Стенограмму разговора в студию.
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13.01.2022 09:01 Відповісти
 
 