В "Борисполі" прикордонники виявили у громадянина РФ радіоактивний годинник. ФОТО

У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники виявили у громадянина РФ радіоактивний годинник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На ручну поклажу чоловіка, який прямував на рейс до Стамбула, спрацював стаціонарний комплекс "Янтар", за допомогою якого відстежуються наявність радіоактивних матеріалів та предметів.

Прикордонники провели додаткову перевірку громадянина Росії. Виявилося, що джерелом радіаційного фону є авіаційний годинник, який він прихопив із собою. Доза випромінювання предмету перевищувала допустиму норму у 100 разів.

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