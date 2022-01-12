В "Борисполі" прикордонники виявили у громадянина РФ радіоактивний годинник. ФОТО
У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники виявили у громадянина РФ радіоактивний годинник.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
На ручну поклажу чоловіка, який прямував на рейс до Стамбула, спрацював стаціонарний комплекс "Янтар", за допомогою якого відстежуються наявність радіоактивних матеріалів та предметів.
Прикордонники провели додаткову перевірку громадянина Росії. Виявилося, що джерелом радіаційного фону є авіаційний годинник, який він прихопив із собою. Доза випромінювання предмету перевищувала допустиму норму у 100 разів.
Топ коментарі
+12 Scorpman Y
показати весь коментар12.01.2022 23:32
+12 Виталий Зализняк
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+11 olele
показати весь коментар12.01.2022 23:35
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пусть не скупятся - растаскивают по домам))
Всього існує 3 основні шляхи потрапляння радіоактивних речовин в хронометри:
1. Застосування радію при виготовленні цифр і стрілок (цей варіант зустрічається найчастіше)
До 30-40 років минулого століття зовнішній вигляд годинника дещо змінився, проте мода на світиться фарбу на основі радію не пройшла. Зазвичай, для виготовлення наручних годинників витрачалося мало фарби, а ось великі хронометри (Laco-Durowe) могли випромінювати до 10000 мкР / год.
У повоєнний час радій почали застосовувати значно рідше, особливо в цивільних годиннику. Це було викликано його дорожнечею. Однак існує чимало фонять примірників тих часів. У приладових годиннику радієва фарба застосовувалася до середини 60-х років.
2. радієва фарба на платівці циферблата
Вся платівка циферблата покривалася радієвої світиться фарбою, а цифри зі звичайних матеріалів наносилися вже поверх неї. У підсумку виходило, що вся платівка світиться, а цифри немає. Такі годинники могли тривалий час (більше 10 годин) світитися в темряві без будь-якого контакту зі світлом.
Найчастіше цей метод застосовувався в приладах. Наручний годинник з радієвої платівкою циферблата - рідкість. Не важко здогадатися, що дози випромінювання у таких приладів були надзвичайно високими.
3. Забруднення через контакт з радіоактивними речовинами
Предмет, деякий час перебував в зоні сильного радіоактивного випромінювання або проконтактіровавшій з рідиною, що містить радіоактивні елементи, також буде випромінювати радіацію. До слова, це стосується не тільки годин, а абсолютно будь-якого предмета: посуду, одягу, техніки та ін. При цьому варіанті попадання радіації в годинник, конструкційні особливості приладів не мають ніякого відношення до підвищення фону.
Однак варто розуміти, що радіоактивні рідини і пил не можуть змішатися з металом. Вони будуть накопичуватися у вигляді бруду в щілинах. Тому такий годинник можна повністю розібрати і буквально відмити від радіації. Це, правда, не стосується ремінця або браслета.
Примітно, що саме цього виду забруднення і бояться «необізнані». Існує думка про надзвичайну шкідливість годин, що побували в танку або літаку. Однак насправді, в 99% випадків зустрічаються годинник з Фоня цифрами і стрілками.
Чи небезпечні радіоактивні годинник?
Доведено, що потрапляння солей радію в організм може привести до розвитку онкологічних захворювань. Альфа-частинки, взаємодіючи з атомами наших органів, іонізують їх, що призводить до порушення структури і функцій біомолекул. Через це звичайні клітини можуть перетворюватися в ракові.
Тому потрібно уникати вдихання солей радію і потрапляння їх в їжу. Дуже важливо мити руки після контакту з годинником. Ну і, звичайно, не варто постійно носити з собою такий годинник.
До речі, за існуючими нормами допускається робота 40 годин в тиждень при рівні випромінювання 200 мкР. Це означає, що людині «дозволяється» 8 годин на добу знаходиться в зоні випромінювання в 200 мкР. Якщо у військових годиннику замінити радієва фарбу на інший люмінофор, то потужність випромінювання в сторону зменшиться до 80-250 мкр / год, а з задньої - до 30-70 мкр / год. Якщо порівняти цю дозу з нормативом (200 мкр протягом 8-годинного робочого дня), то носіння таких годин навряд чи завдасть багато шкоди.
Звичайно, кожен вирішує сам, наскільки варто боятися годин, випромінюючих радіацію. Одні люди зберігають такий годинник досить довгий час, інші відразу ж поспішають від них позбутися.
P.S. Кстати, у меня такие часы заводились диском, который был снаружи циферблата. Нужно было покрутить вправо-влево энное количество раз до упора. А время выставлялось, когда этот самый диск тянул на себя - выдвинул, подкрутил стрелки и утопил обратно.
Дозіметр відчуває таку шкалу через скло на 50-и сантиметровій відстані. Страшно не мати такий годинник чи прилад, страшно постійно знаходитись з ним поряд на відстані менше 50см, але особлива небезпека вдихнути навіть мінімальну часточку чи пилинку цього радіоактивного покриття. Ця часточка, осівши в легенях, буде постійно опромінювати ваш організм, і це дуже швидко приведе до онкології.
Норма для человека 0,2, а там более 33 было
до полётов - нельзя,
а после полетов - не в состоянии))
Опасность такие приборы представляют для тех, кто тащит их к себе в дом, и, особенно, начинает их разбирать, чистить и т.д.. Главная проблема с такими приборами в том, что они старые, радиоактивная краска осыпается, и мельчайшие частички краски попадают в воздух, потом эта пыль оседает в комнате, на мебели, полу, человек это вдыхает или попадает на оуки, еду, затем в рот, короче говоря внутрь организма. Вот тогда это уже действительно очень опасно.
"закрывать" нэма чого
https://www.quarta-rad.ru/upload/images/dd1212.jpg
РАСЦВЕТ СТЕКЛА, ПОДКРАШЕННОГО УРАНОМ
Максимальное количество изделия из уранового стекла пришлось на период с 1920 по 1940 год, когда в искусстве царило направление арт-деко. За это время было выпущено свыше 260 тонн урановых красителей, половина из которых пошло на производство различных изделий: украшений, посуды, отделочной плитки, пуговиц, предметов быта и декора.
https://www.quarta-rad.ru/upload/images/BAGLEY-GLASS.jpg В то время самыми крупнейшими заводами по производству изделий из уранового стекла стали английские фирмы BAGLEY и DAVIDSON. Их продукция отличалась оригинальной отделкой, достигаемой матированием плавиковой кислотой, хрустальной огранкой и травлением. Производство прекратилось с началом Второй мировой войны, поскольку все запасы урана были конфискован для военных нужд.
По окончании военных действий производство возобновилось, но было переведено на обедненный уран, содержащий меньше урана-235 и в 2-3 менее активный, чем соединения природного урана. В настоящее время опаловое стекло не выпускается, являясь коллекционной и антикварной ценностью.
КАК ОТЛИЧИТЬ УРАНОВОЕ СТЕКЛО?
Урановое стекло можно отличить от обычного стекла по двум признакам:
Красивая желто-зеленая флуоресценция под действием ультрафиолета.
За счет высокого коэффициента преломления урановое стекло под действием ультрафиолет начинает светиться ярким желто-зеленым цветом. Но не все урансодержащие стекла обладают таким свойством. Составы с содержанием урана свыше 20% теряют способность к люминесценции и их можно определить лишь по испускаемой ими радиации.
Ионизирующее излучение.
Урановое стекло испускает ионизирующее излучение, которое можно зафиксировать обычным бытовым дозиметром. Его величина зависит от того, какой уран добавляли при изготовлении стекла - природный или обеденный, и в каком процентном соотношении. Последний содержит в два раза меньше радионуклидов урана, чем в природных соединениях, и может являться слабым источником альфа-частиц. При массовой доле урана до 6% изделия дают гамма-излучение, чуть выше естественного фона, и бета-излучение, превышающее норму в десятки раз.
УРАНОВОЕ СТЕКЛО: ОПАСНО ИЛИ НЕТ?
Опасность стекла напрямую зависит от происхождения, состава и возраста изделия. Подробный анализ радиационного облучения урановой посуды провела Комиссия по ядерному регулированию. Существуют три пути воздействия радиации, связанной с вазелиновым стеклом:
воздействие гамма-лучей на тело, испускаемых радионуклидами урана;
воздействие бета-частиц на кожу рук;
поглощение урана, выщелоченного пищей, контактирующей со стеклом.
Несмотря на то, что посуда из уранового стекла испускает ионизирующее излечение, сравнимое с показаниями естественного радиационного фона, специалисты не рекомендуют хранить изделия из уранового стекла вместе или размещать его за стеклянными створками шкафов, которые задерживают бета-излучение.
И конечно, не использовать такую посуду в пищевых целях, так как уран способен выщелачиваться из стекла и вместе с пищей попадать в организм. Исследования, проведенные в течение суток, показали, что выщелачивание водой урана минимально, а уксусной кислотой - 30 мкг/л. Учитывая, что он токсичен и связывается белками, нарушая их функцию, и подавляет активность ферментов, в первую очередь поражаются почки.
Использовали в том числе в войне в войне в Персидском заливе, Югославии, Ираке.
В СССР вроде тоже делали что-то из обедненного урана после американцев, но не так много.
Уран не такой страшный (если он не побывал в реакторе или ядерной бомбе во время взрыва), ну и одедённый ещё меньше фонит. Главное его не есть.
Если говорим об уране вообще, то первый раз слышу о таких требованиях МАГАТЭ.
У нас в институте урана хватает, некоторые с ним соединения всю жизнь делают и никому не отчитываются (у нас уран не для ядерной промышленности, просто как химический элемент использутся).
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Порохоботам на замітку. Вивчити художній твір ⬆️, щоб розповідати за столом іншим порохоботам, про силу фольги.
Он что, получил спецзадание ?
А тепер правда про радіоактивні годинники і їх реальну небезпеку.
Стрілки годинників колись заповнювали спеціальною фарбою, в склад якої входили солі радія та хімічна речовина, яка світилася під дією радіоактивного випромінювання цих солей.
Випромінювання годинника мізерне, проте сама фарба нестабільна, від неї відколюються мікроскопічні частинки, пил, який містить радій. Потрапивши до кишківника з немитих рук, чи потрапивши до бронхів чи легенів, ця пилинка довгий час опромінює клітини і гамма, і бета - і найстрашніше - альфа-променями.
І майже гарантовано викликає рак.
Имеет смысл в паспорте ввести графу за кого голосовал в 19 м.
1)Більшість виборців голосувала за Володимира Олександровича Зеленського, відомого актора, продюсера та сценариста. Ця більшість втричі перевищила тих, хто голосував за чиновника-мільярдера.
2)Якийсь "Віктар Сотнік" стверджує, що більшість українських виборців є кретинами.
Якщо прийняти п.2 за правду, то це означало б, що Україна населена переважно кретинами. Оскільки це не підтверджено науковими даними, напряму їм суперечить, як суперечить і здоровому глузду, проте сподобалося б Кремлю, то висновок є простим і однозначним:
цей якийсь "Віктар Сотнік", можливо, хворіє кретинізмом, чи є просто розумово відсталим або є проросійським провокатором. Або все одразу.
Ну реально , абы по-3,14здеть.