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В "Борисполе" пограничники обнаружили у гражданина РФ радиоактивные часы. ФОТО

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники обнаружили у гражданина РФ радиоактивные часы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Борисполе пограничники обнаружили у гражданина РФ радиоактивные часы 01

На ручную кладь мужчины, направлявшегося на рейс в Стамбул, сработал стационарный комплекс "Янтарь", с помощью которого отслеживается наличие радиоактивных материалов и предметов.

В Борисполе пограничники обнаружили у гражданина РФ радиоактивные часы 02

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Пограничники провели дополнительную проверку гражданина России. Оказалось, что источником радиационного фона являются авиационные часы, которые он прихватил с собой. Доза излучения предмета превышала допустимую норму в 100 раз.

Автор: 

аэропорт (1509) Борисполь (768) Госпогранслужба (6435) радиация (321)


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Топ комментарии
+12
а нехило так у козломордых... кацап и не знал, держал на прикроватной тумбочке - для гарантии)
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12.01.2022 23:32
+12
Там флюросентный состав радиоактивный, даже на освещенном фото заметно свечение.
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12.01.2022 23:40
+11
...на ньому цифірь та стрілки світяться у темряві завдяки солям радію
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12.01.2022 23:35
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Правила форума Совет форумчан
а нехило так у козломордых... кацап и не знал, держал на прикроватной тумбочке - для гарантии)
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12.01.2022 23:32 Ответить
кстати, сами часы навряд ли содержат радиоактивный материал.. но вот самолет, и та свалка где он валяет - там Зона радиоактивная по ходу..
пусть не скупятся - растаскивают по домам))
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12.01.2022 23:34 Ответить
Там флюросентный состав радиоактивный, даже на освещенном фото заметно свечение.
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12.01.2022 23:40 Ответить
Чому годинник можуть випромінювати радіацію?

Всього існує 3 основні шляхи потрапляння радіоактивних речовин в хронометри:

1. Застосування радію при виготовленні цифр і стрілок (цей варіант зустрічається найчастіше)

До 30-40 років минулого століття зовнішній вигляд годинника дещо змінився, проте мода на світиться фарбу на основі радію не пройшла. Зазвичай, для виготовлення наручних годинників витрачалося мало фарби, а ось великі хронометри (Laco-Durowe) могли випромінювати до 10000 мкР / год.

У повоєнний час радій почали застосовувати значно рідше, особливо в цивільних годиннику. Це було викликано його дорожнечею. Однак існує чимало фонять примірників тих часів. У приладових годиннику радієва фарба застосовувалася до середини 60-х років.

2. радієва фарба на платівці циферблата

Вся платівка циферблата покривалася радієвої світиться фарбою, а цифри зі звичайних матеріалів наносилися вже поверх неї. У підсумку виходило, що вся платівка світиться, а цифри немає. Такі годинники могли тривалий час (більше 10 годин) світитися в темряві без будь-якого контакту зі світлом.

Найчастіше цей метод застосовувався в приладах. Наручний годинник з радієвої платівкою циферблата - рідкість. Не важко здогадатися, що дози випромінювання у таких приладів були надзвичайно високими.

3. Забруднення через контакт з радіоактивними речовинами

Предмет, деякий час перебував в зоні сильного радіоактивного випромінювання або проконтактіровавшій з рідиною, що містить радіоактивні елементи, також буде випромінювати радіацію. До слова, це стосується не тільки годин, а абсолютно будь-якого предмета: посуду, одягу, техніки та ін. При цьому варіанті попадання радіації в годинник, конструкційні особливості приладів не мають ніякого відношення до підвищення фону.

Однак варто розуміти, що радіоактивні рідини і пил не можуть змішатися з металом. Вони будуть накопичуватися у вигляді бруду в щілинах. Тому такий годинник можна повністю розібрати і буквально відмити від радіації. Це, правда, не стосується ремінця або браслета.

Примітно, що саме цього виду забруднення і бояться «необізнані». Існує думка про надзвичайну шкідливість годин, що побували в танку або літаку. Однак насправді, в 99% випадків зустрічаються годинник з Фоня цифрами і стрілками.

Чи небезпечні радіоактивні годинник?

Доведено, що потрапляння солей радію в організм може привести до розвитку онкологічних захворювань. Альфа-частинки, взаємодіючи з атомами наших органів, іонізують їх, що призводить до порушення структури і функцій біомолекул. Через це звичайні клітини можуть перетворюватися в ракові.

Тому потрібно уникати вдихання солей радію і потрапляння їх в їжу. Дуже важливо мити руки після контакту з годинником. Ну і, звичайно, не варто постійно носити з собою такий годинник.

До речі, за існуючими нормами допускається робота 40 годин в тиждень при рівні випромінювання 200 мкР. Це означає, що людині «дозволяється» 8 годин на добу знаходиться в зоні випромінювання в 200 мкР. Якщо у військових годиннику замінити радієва фарбу на інший люмінофор, то потужність випромінювання в сторону зменшиться до 80-250 мкр / год, а з задньої - до 30-70 мкр / год. Якщо порівняти цю дозу з нормативом (200 мкр протягом 8-годинного робочого дня), то носіння таких годин навряд чи завдасть багато шкоди.

Звичайно, кожен вирішує сам, наскільки варто боятися годин, випромінюючих радіацію. Одні люди зберігають такий годинник досить довгий час, інші відразу ж поспішають від них позбутися.
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12.01.2022 23:43 Ответить
Эти содержат.
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13.01.2022 00:26 Ответить
Там радиевая краска.
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13.01.2022 00:30 Ответить
...на ньому цифірь та стрілки світяться у темряві завдяки солям радію
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12.01.2022 23:35 Ответить
Цей, на фото, вже давно не світиться, бо він дуже старий, і давно втратив таку здатність. А от радіоактивність випромінювати не втратив, і підлягає спецутилізації з радіоактивними відходами.
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13.01.2022 12:02 Ответить
Это "боец невидимого фронта" с подарком Эрдогану от Путина, смотрите внимательнее, Мишкин и Чепига где-то поблизости.
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12.01.2022 23:37 Ответить
не перевелись ще ватнікі і совкодрочери - всяке гімно збирають аби тільке савєцкое. І що в тому годиннику прикольного - ні звєзди, ні серпа і молота, до витвору інженерного мистецтва взагалі не дотягує.
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12.01.2022 23:41 Ответить
Прикол этих часов в том, что оно их где-то скомуниздило или его батя, или его дед, или дед его деда...и так далее
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13.01.2022 08:32 Ответить
Что лаптеногий гражданин казламордии делал в Украине ?
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12.01.2022 23:41 Ответить
"Якщо говорити про радянські авіаційні чи корабельні годинники та їм подібні предмети, у яких використовувалась радіоактивна фарба, то такі предмети дійсно можуть мати понаднормову дозу випромінювання до 800 мкР/год (нормою вважається випромінення до 50 мкР/год). Біля тіла, наприклад у кишенях, їх краще не носити. Такі речі можна було знайти у повоєнні роки на місцях бойових дій, де була покинута техніка, також колишні військові іноді зберігали такі речі як воєнні трофеї чи сувеніри на згадку», - розповідає начальник служби радіаційної безпеки ДНУ ім. О.Гончара Михайло Коптєв.
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12.01.2022 23:41 Ответить
это авиационные часы 41го года с бомбардировщика ТБ-7
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12.01.2022 23:44 Ответить
https://www.antiqueshop.ru/catalogue/clock/item_88227.html
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12.01.2022 23:46 Ответить
Стрелки которых светятся в темноте. Светятся потому, что покрыты специальным составом на основе фосфора. А фосфор, как известно, довольно прилично фонит.

P.S. Кстати, у меня такие часы заводились диском, который был снаружи циферблата. Нужно было покрутить вправо-влево энное количество раз до упора. А время выставлялось, когда этот самый диск тянул на себя - выдвинул, подкрутил стрелки и утопил обратно.
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13.01.2022 01:40 Ответить
Не фосфор там ,а соли радия
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13.01.2022 05:36 Ответить
В США на заводе где изготовлялись подобные часы умерло очень много девушек. Они кисточкой наносили "краску"на стрелки и цифры, а кисточку поправляли языком.
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13.01.2022 08:50 Ответить
сам придумал?
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13.01.2022 10:02 Ответить
Це відома історія.
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13.01.2022 11:33 Ответить
Це абсолютно не так!! Фосфор який використовується в приладах, годинниках, абсолютно не радіоактивний! В таких речах слід винести шкалу чи стрілку на сонце чи під лампу, а потім закрити рукою, як світятся салатовим- прилад цілком безпечний.
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13.01.2022 11:31 Ответить
Якщо ж цифри не світятся, а годинник (прилад, компас, "глазок" на ручці тумблера) старий, (до 70 року), і цифри та стрілка кольору брудного піску, (на фото такий), то ця річ явно небезпечна.
Дозіметр відчуває таку шкалу через скло на 50-и сантиметровій відстані. Страшно не мати такий годинник чи прилад, страшно постійно знаходитись з ним поряд на відстані менше 50см, але особлива небезпека вдихнути навіть мінімальну часточку чи пилинку цього радіоактивного покриття. Ця часточка, осівши в легенях, буде постійно опромінювати ваш організм, і це дуже швидко приведе до онкології.
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13.01.2022 11:53 Ответить
Головний прикол цієї новини полягає (состоит) в тому що "..у громадянина РФ...". Так і має бути за правилами інформаційної війни, будь який негатив треба повязувати з РФ, навіть на побутовому рівні. Так років через 5 і вата перетвориться в запеклих русофобів.
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12.01.2022 23:46 Ответить
Не в 100 раз норму превышало, а в 167.
Норма для человека 0,2, а там более 33 было
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12.01.2022 23:46 Ответить
Вірно. Я якось на блошиному ринку на таких 4000мкрР/год наміряв при нормі 20. Дозіметр верещав як скажений.
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13.01.2022 12:09 Ответить
Деды летали........... От время то было..... Сколько лётчиков в СССР вот так тупо становились на пол шестого и тупо получали дозу.......
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12.01.2022 23:49 Ответить
летчику это не актуально:

до полётов - нельзя,

а после полетов - не в состоянии))
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13.01.2022 00:34 Ответить
Для лётчиков они не представляли опасности. Во-первых, мощность излучения не такая уж и большая, во-вторых, они же не прикасались своим хозяйством к самим часам, а мощность падает обратно пропорционально квадрату расстояния до источника, ну и в-третьих, они проводили не так много времени в кабине. Намного большую накопленную дозу радиации лётчики получают от космического излучения (как и любой, кто летает на самолёте).
Опасность такие приборы представляют для тех, кто тащит их к себе в дом, и, особенно, начинает их разбирать, чистить и т.д.. Главная проблема с такими приборами в том, что они старые, радиоактивная краска осыпается, и мельчайшие частички краски попадают в воздух, потом эта пыль оседает в комнате, на мебели, полу, человек это вдыхает или попадает на оуки, еду, затем в рот, короче говоря внутрь организма. Вот тогда это уже действительно очень опасно.
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13.01.2022 08:30 Ответить
Боевая часть ракет Р-27( если не ошибаюсь) содержит стержни с содержанием урана.
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13.01.2022 08:44 Ответить
Тогда становятся опасными и альфа и бета - частицы!
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13.01.2022 10:13 Ответить
Военные часы - дело такое. Был абсолютно гражданский будильник со светящимися цифрами и кончиками стрелок в средине 60-х годов. И он же не только у нас был один такой. А что там такого - следы солей радия, излучающие альфа, бета и гамма- лучи, под воздействием которых светилась краска, содержащая сернистый цинк,да и все. Альфа и бета - лучи никакой опасности не представляли. т. к. не могли проникнуть даже через стеклышко часов. А после Чернобыля на радиоактивность стали смотреть совсем по другому!
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13.01.2022 00:07 Ответить
Раньше в СССР много интересного была (да и не только в СССР). Вспомнить хотя бы урановое стекло, из которого посуду делали, и считалась такая посуда очень крутой.
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13.01.2022 08:34 Ответить
В СССРе было много кой-чего интересного! А в чешском городе Яхимов (возможно название его сейчас другое) фундаменты жилых и других зданий делали из урановой "смолки" - руды совсем неплохого качества, кажется до середины прошлого столетия!
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13.01.2022 10:02 Ответить
Вы закроете границу с козломордыми или нет? Или до последнего будете тянуть а потом завизжите что спасайте
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13.01.2022 00:12 Ответить
юридически границы с рашкой не существует
"закрывать" нэма чого
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13.01.2022 10:06 Ответить
В каком это смысле "юридически границы с рашкой не существует"?
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13.01.2022 10:41 Ответить
сами по себе часы по точности хода по длительности хода от одного завода на пост советском пространстве равных им наверно не было и нет в них ни какой радиации не мелети чушь а вот то что они устанавливались начиная от бронетехники заканчивая авиацией это другое деле и черт его знает где эта техника побывала
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13.01.2022 00:29 Ответить
а скiльки було виробiв з уранового скла(фарбованого урановими барвниками) в 1920-1940 роки...

https://www.quarta-rad.ru/upload/images/dd1212.jpg

РАСЦВЕТ СТЕКЛА, ПОДКРАШЕННОГО УРАНОМ

Максимальное количество изделия из уранового стекла пришлось на период с 1920 по 1940 год, когда в искусстве царило направление арт-деко. За это время было выпущено свыше 260 тонн урановых красителей, половина из которых пошло на производство различных изделий: украшений, посуды, отделочной плитки, пуговиц, предметов быта и декора.

https://www.quarta-rad.ru/upload/images/BAGLEY-GLASS.jpg В то время самыми крупнейшими заводами по производству изделий из уранового стекла стали английские фирмы BAGLEY и DAVIDSON. Их продукция отличалась оригинальной отделкой, достигаемой матированием плавиковой кислотой, хрустальной огранкой и травлением. Производство прекратилось с началом Второй мировой войны, поскольку все запасы урана были конфискован для военных нужд.

По окончании военных действий производство возобновилось, но было переведено на обедненный уран, содержащий меньше урана-235 и в 2-3 менее активный, чем соединения природного урана. В настоящее время опаловое стекло не выпускается, являясь коллекционной и антикварной ценностью.

КАК ОТЛИЧИТЬ УРАНОВОЕ СТЕКЛО?

Урановое стекло можно отличить от обычного стекла по двум признакам:

Красивая желто-зеленая флуоресценция под действием ультрафиолета.

За счет высокого коэффициента преломления урановое стекло под действием ультрафиолет начинает светиться ярким желто-зеленым цветом. Но не все урансодержащие стекла обладают таким свойством. Составы с содержанием урана свыше 20% теряют способность к люминесценции и их можно определить лишь по испускаемой ими радиации.

Ионизирующее излучение.

Урановое стекло испускает ионизирующее излучение, которое можно зафиксировать обычным бытовым дозиметром. Его величина зависит от того, какой уран добавляли при изготовлении стекла - природный или обеденный, и в каком процентном соотношении. Последний содержит в два раза меньше радионуклидов урана, чем в природных соединениях, и может являться слабым источником альфа-частиц. При массовой доле урана до 6% изделия дают гамма-излучение, чуть выше естественного фона, и бета-излучение, превышающее норму в десятки раз.

УРАНОВОЕ СТЕКЛО: ОПАСНО ИЛИ НЕТ?

Опасность стекла напрямую зависит от происхождения, состава и возраста изделия. Подробный анализ радиационного облучения урановой посуды провела Комиссия по ядерному регулированию. Существуют три пути воздействия радиации, связанной с вазелиновым стеклом:

воздействие гамма-лучей на тело, испускаемых радионуклидами урана;

воздействие бета-частиц на кожу рук;

поглощение урана, выщелоченного пищей, контактирующей со стеклом.

Несмотря на то, что посуда из уранового стекла испускает ионизирующее излечение, сравнимое с показаниями естественного радиационного фона, специалисты не рекомендуют хранить изделия из уранового стекла вместе или размещать его за стеклянными створками шкафов, которые задерживают бета-излучение.

И конечно, не использовать такую посуду в пищевых целях, так как уран способен выщелачиваться из стекла и вместе с пищей попадать в организм. Исследования, проведенные в течение суток, показали, что выщелачивание водой урана минимально, а уксусной кислотой - 30 мкг/л. Учитывая, что он токсичен и связывается белками, нарушая их функцию, и подавляет активность ферментов, в первую очередь поражаются почки.
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13.01.2022 00:50 Ответить
С текло с добавками солей урана. А сам уран еще считался просто тяжелым металлом. Кажется еще сердечники из его делали к каким-то снарядам, скорее всего бронебойным.
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13.01.2022 10:09 Ответить
Делали и делают. Американцы в основном обеднённый уран используют для бронебойных снарядов, как замену более дорогому и редкому вольфраму.
Использовали в том числе в войне в войне в Персидском заливе, Югославии, Ираке.
В СССР вроде тоже делали что-то из обедненного урана после американцев, но не так много.
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13.01.2022 10:45 Ответить
Дуже важкий і твердий сірий метал. Набагато важчий за свинець. Дозіметр його не відчуває. Там щось з водою, якась заборона існує, але точно не пам"ятаю. МАГАТЕ дозволяє його тримати голими руками 500годин протягом життя.
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13.01.2022 12:20 Ответить
Ну а зачем его вообще голыми руками держать? В снарядах он только внутри, сверху покрыт оболочкой, алюминиевой например.
Уран не такой страшный (если он не побывал в реакторе или ядерной бомбе во время взрыва), ну и одедённый ещё меньше фонит. Главное его не есть.
Если говорим об уране вообще, то первый раз слышу о таких требованиях МАГАТЭ.
У нас в институте урана хватает, некоторые с ним соединения всю жизнь делают и никому не отчитываются (у нас уран не для ядерной промышленности, просто как химический элемент использутся).
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13.01.2022 16:26 Ответить
А что к нам пускают Козломордых ??? ау Зеленский !!??? нефиг им в Украину летать !!!!!!!!!!!
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13.01.2022 01:25 Ответить
У тьощі такі часи на холодільніку стояли 40 років. І холодільнік собі робив і робив, не ломався. Раз подивилися, а він з розетки виключений! А робить! Тьоща свєт економила. То шоб його розморозити, часи врємєнно фольгою замотувала. Бо в руки ж не візьмеш, шкура потім облазить, да. Тоді холодільнік останавлювався.
------------------
Порохоботам на замітку. Вивчити художній твір ⬆️, щоб розповідати за столом іншим порохоботам, про силу фольги.
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13.01.2022 01:49 Ответить
Судя по вашим текстам, шапочку преславутую понашиваете) А если нет с возрастом обязательно начнете! особенно если два ваших текста вдумчиво прочитать то шапочкой фонит и блестит. Разновекторные посылы, едва заметные, но четкие разлады мышления налицо. Для прогноза важно понимать что с мышлением у пациента, а оно нарушено, увы( может банально соли, но проблемы точно есть.
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13.01.2022 05:55 Ответить
Его голове ничего не повредит. По крайней мере , хуже не будет.
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13.01.2022 08:40 Ответить
Хотел заразить Стамбул радиацией ?
Он что, получил спецзадание ?
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13.01.2022 01:50 Ответить
Якщо ви маєте такий годинник, подзвоніть до підрозділу МНС і розкажіть. Якщо вони його не заберуть, то покладіть годинник в кілька целофанових кульків і найкраще - залийте бетоном з суміші дрібного піску і цементу 1:3. Бетон використайте там,де він не розтріскається та не матиме контакту з водою.
А тепер правда про радіоактивні годинники і їх реальну небезпеку.
Стрілки годинників колись заповнювали спеціальною фарбою, в склад якої входили солі радія та хімічна речовина, яка світилася під дією радіоактивного випромінювання цих солей.
Випромінювання годинника мізерне, проте сама фарба нестабільна, від неї відколюються мікроскопічні частинки, пил, який містить радій. Потрапивши до кишківника з немитих рук, чи потрапивши до бронхів чи легенів, ця пилинка довгий час опромінює клітини і гамма, і бета - і найстрашніше - альфа-променями.
І майже гарантовано викликає рак.
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13.01.2022 02:02 Ответить
Прямая связь между кретинизмом и голосованием за писькограя налицо!
Имеет смысл в паспорте ввести графу за кого голосовал в 19 м.
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13.01.2022 08:39 Ответить
Я признаю лише науковий підхід. Згідно з ним, вхідні дані такі:
1)Більшість виборців голосувала за Володимира Олександровича Зеленського, відомого актора, продюсера та сценариста. Ця більшість втричі перевищила тих, хто голосував за чиновника-мільярдера.
2)Якийсь "Віктар Сотнік" стверджує, що більшість українських виборців є кретинами.

Якщо прийняти п.2 за правду, то це означало б, що Україна населена переважно кретинами. Оскільки це не підтверджено науковими даними, напряму їм суперечить, як суперечить і здоровому глузду, проте сподобалося б Кремлю, то висновок є простим і однозначним:

цей якийсь "Віктар Сотнік", можливо, хворіє кретинізмом, чи є просто розумово відсталим або є проросійським провокатором. Або все одразу.
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13.01.2022 15:03 Ответить
уже 8-й год, как надо закрыть границу с Парашей
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13.01.2022 06:02 Ответить
Головне техніка спрацювала!!
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13.01.2022 08:28 Ответить
Как уже затрахали этими новостями про часы. Они всегда такими будут. АЧС-1, в настоящее время, являются раритетом. Там более, чувак купил их уже с подставкой.
Ну реально , абы по-3,14здеть.
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13.01.2022 08:59 Ответить
То не АЧС-1, на фото АЧХ! (короткі). АЧС-1 з радіоактивною шкалою трапляються дуже рідко, перші випуски хіба що. А от АЧХ, так то практично всі такі, радіоактивні.
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13.01.2022 12:26 Ответить
Общий смысл понятен всем.
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13.01.2022 19:53 Ответить
На Крещатике гранит померяйте!
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13.01.2022 11:44 Ответить
Часы наручные командирские и амфибия...что там светится?
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13.01.2022 16:43 Ответить
 
 