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Груз радиоактивного лома обнаружили в порту Херсона

Груз радиоактивного лома обнаружили в порту Херсона

В Херсонском морском порту обнаружили грузовик с радиоактивным металлоломом, его поместили под охрану.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Поступило сообщение от инспектора по охране окружающей среды о том, что сработала автоматическая сигнализация дозиметра на превышение естественного уровня радиационного фона", - рассказала начальница отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

По ее словам, речь идет о ломе черных металлов массой 39,5 тонн. Откуда прибыл груз, устанавливается в рамках уголовного производства.

Между тем начальник отдела по вопросам гражданской защиты Херсонского горсовета Александр Лещенко сообщил, что автомобиль с радиоактивным ломом находится под охраной. По его словам, имеется договоренность о проверке груза - и все, что не соответствует нормам, будет вывезено специализированной фирмой для дальнейшей ликвидации.

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"Все службы, как по мне, сработали очень прилично. В 6.30 грузовик зашел на территорию морпорта. И во время прохождения соответствующего поста контроля пограничников система "Янтарь" (радиационный контроль. - Ред.) отреагировала", - рассказал Лещенко.

По его словам, грузовик с ломом стоит в стороне от производства и людей. Представители порта организовали его охрану, охраняют этот транспорт и полицейские, на место сразу прибыли представители областной экоинспекции, ГУ ГСЧС.

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Лещенко добавил, что известно, кто перевозил металлолом и кому он предназначался. Существует договоренность, что получатель должен за свой счет вызывать в Херсон представителей специализированной фирмы, которая обеспечит проверку груза. Все, что будет входить в пределы радиационного фона, будет принято как груз металлолома и отправлено дальше. А остальное эта фирма вывезет для дальнейшей ликвидации.

Представитель горсовета отметил, что власть будет контролировать, чтобы опасный груз не остался на территории Херсона. Он также сообщил, что уже проведено заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Нацполиция (16484) радиация (321) Херсон (2834) металлолом (190)


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Часто бываю на дачах , как раз недалеко от этого морпорта, зная нравы местных жлобов преполагаю что будет лом этот утилизирован в местных вековых болотах. А болота важнейший орган планеты, емтественный фильр Земли. На днях опять в этом районе похоже опять слился танкер, белая слизь пена покрыла левый берг напротив Херсона.
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06.07.2021 09:05 Ответить
вы проверьте новострои в Киеве. там фон как в Чернобыле в первые дни. весь песок и щебень гребут из чернобыльской зоны.
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06.07.2021 09:08 Ответить
замерял дозиметром постройки - те которым 30лет и больше имеют 40-50мкРн в час, те что в новостроях 6 мкРн в час.
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06.07.2021 09:13 Ответить
норма 30.
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06.07.2021 09:13 Ответить
мерял сцинтилятором у стен. Если и есть случаи то единичные.
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06.07.2021 09:14 Ответить
За ядовитый песок из Черногории в том же порту никто не ответил. И этот лом с рук сойдёт. У конкретных депутатов рыльце в пушку, вот и нет крайних.
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06.07.2021 09:38 Ответить
это результат реформ полиции и судов.
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06.07.2021 11:58 Ответить
 
 