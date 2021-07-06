Вантаж радіоактивного брухту виявили в порту Херсона

У Херсонському морському порту виявили вантажівку з радіоактивним металобрухтом, його помістили під охорону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Надійшло повідомлення від інспектора з охорони довкілля про те, що спрацювала автоматична сигналізація дозиметра на перевищення природного рівня радіаційного фону", - розповіла начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

За її словами, йдеться про брухт чорних металів масою 39,5 тонни. Звідки прибув вантаж, встановлюється в межах кримінального провадження.

Тим часом начальник відділу з питань цивільного захисту Херсонської міськради Олександр Лещенко повідомив, що автомобіль з радіоактивним брухтом перебуває під охороною. За його словами, є домовленість про перевірку вантажу - і все, що не відповідає нормам, буде вивезено спеціалізованою фірмою для подальшої ліквідації.

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"Усі служби, як на мій розсуд, спрацювали дуже пристойно. О 6:30 вантажівка зайшла на територію морпорту. І під час проходження відповідного посту контролю прикордонників система "Янтар" (радіаційний контроль. – Ред.) зреагувала", - розповів Лещенко.

За його словами, вантажівка з брухтом стоїть осторонь від виробництва та людей. Представники порту організували її охорону, охороняють цей транспорт і поліцейські, на місце відразу прибули представники обласної екоінспекції, ГУ ДСНС.

Лещенко додав, що відомо, хто перевозив брухт та кому він призначався. Є домовленість, що отримувач має власним коштом викликати у Херсон представників спеціалізованої фірми, яка забезпечить перевірку вантажу. Усе, що входитиме у межі радіаційного фону, буде прийнято як вантаж металобрухту і відправлено далі. А решту ця фірма вивезе для подальшої ліквідації.

Представник міськради зазначив, що влада контролюватиме, аби небезпечний вантаж не лишився на території Херсона. Він також поінформував, що вже проведено засідання комісії з питань ТЕБ та НС.