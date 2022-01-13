Сили тероборони укомплектують до кінця лютого на 70%, - командувач Галушкін

В умовах мирного часу загальна чисельність Сил територіальної оборони становитиме 10 тисяч військовослужбовців. До кінця лютого вони будуть укомплектовані на 70%.

Про це в ефірі "24 каналу" заявив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загальна чисельність сил територіальної оборони, які визначено згідно із Законом "Про основи національного спротиву", буде складати 10 тисяч військовослужбовців. Це військовослужбовці, які будуть проходити службу в штаті мирного часу", - сказав Галушкін.

За його словами, найближчим часом планується укомплектувати сили тероборони в штаті мирного часу на 70%, а до кожного батальйону й бригади буде приписаний резерв, що налічуватиме десятки тисяч осіб.

"Ми забезпечуємо цей резерв зброєю, спорядженням і готуємо до виконання завдань", - зазначив командувач.

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Він додав, що зараз триває формування командування Сил тероборони, яке дислокуватиметься у Києві разом з підрозділами забезпечення. У Рівному, Дніпрі, Львові та Одесі розташовуватимуться регіональні управління тероборони, до складу яких входитимуть бригади та окремі батальйони. Загалом формується 25 бригад тероборони, тобто вони будуть у кожній області. Кількість батальйонів залежатиме від кількості районів в області.