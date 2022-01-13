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Сили тероборони укомплектують до кінця лютого на 70%, - командувач Галушкін

Сили тероборони укомплектують до кінця лютого на 70%, - командувач Галушкін

В умовах мирного часу загальна чисельність Сил територіальної оборони становитиме 10 тисяч військовослужбовців. До кінця лютого вони будуть укомплектовані на 70%.

Про це в ефірі "24 каналу" заявив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загальна чисельність сил територіальної оборони, які визначено згідно із Законом "Про основи національного спротиву", буде складати 10 тисяч військовослужбовців. Це військовослужбовці, які будуть проходити службу в штаті мирного часу", - сказав Галушкін.

За його словами, найближчим часом планується укомплектувати сили тероборони в штаті мирного часу на 70%, а до кожного батальйону й бригади буде приписаний резерв, що налічуватиме десятки тисяч осіб.

"Ми забезпечуємо цей резерв зброєю, спорядженням і готуємо до виконання завдань", - зазначив командувач.

Читайте: До загонів тероборони насамперед залучатимуть громадян з досвідом військової служби, - Міноборони

Він додав, що зараз триває формування командування Сил тероборони, яке дислокуватиметься у Києві разом з підрозділами забезпечення. У Рівному, Дніпрі, Львові та Одесі розташовуватимуться регіональні управління тероборони, до складу яких входитимуть бригади та окремі батальйони. Загалом формується 25 бригад тероборони, тобто вони будуть у кожній області. Кількість батальйонів залежатиме від кількості районів в області.

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Топ коментарі
+1
"гомандувач Галушкін" - єто сила
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13.01.2022 01:39
+1
Какая тероборона - такой и гомандувач Галушкин... Кстати, эта опечатка - неспроста ... Это по-Фрейду..
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13.01.2022 06:35
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13.01.2022 00:47 Відповісти
"гомандувач Галушкін" - єто сила
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13.01.2022 01:39 Відповісти
Вместо командувача - гомандувач от слова гондон!
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13.01.2022 01:44 Відповісти
жиробаса юзика, агрохимию и лысого не забудьте пригласить под ружье
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13.01.2022 06:17 Відповісти
Йшов восьмий рік формування загонів територіальної оборони, закінчать коли "Путін нападе".
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13.01.2022 06:33 Відповісти
Какая тероборона - такой и гомандувач Галушкин... Кстати, эта опечатка - неспроста ... Это по-Фрейду..
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13.01.2022 06:35 Відповісти
Сказочник.Это необходимо было сделать,как минимум 6 месяцев назад. может уже не понадобиться или не успеть понадобиться.А деньги шмыргаль под все это в бюджете заложил? Или как и зарплату для ВСУ в 2023 году на 3%?
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13.01.2022 08:55 Відповісти
А почему не 5 лет назад? Что мешало?
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13.01.2022 10:36 Відповісти
 
 