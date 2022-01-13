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податки (3726) щеплення (174) коронавірус (19920)

"Оздоровчий внесок": у Канаді запровадять податок для невакцинованих

У канадській провінції Квебек незабаром буде запроваджений новий податок для осіб, які відмовляються робити щеплення від COVID-19, не маючи до нього медичних протипоказань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Леґо.

"Вакцина - ключова для боротьби з вірусом. Саме тому ми маємо намір запровадити оздоровчий внесок для дорослих, які відмовляються вакцинуватися не через медичні причини", - сказав Леґо.

За його словами, цей "оздоровчий внесок" виплачуватимуть люди, які протягом наступних кількох тижнів не зроблять першого щеплення від COVID-19.

Прем’єр-міністр не уточнив, коли саме буде запроваджене нове мито, чи яку суму воно становитиме. На його переконання, цей внесок повинен бути більшим за 100 доларів і дійсно спонукати людей зробити щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики, комунальники та місцеві урядовці мають щепитися від COVID-19 до 31 січня, інакше - будуть відсторонені від роботи, - МОЗ

"Ці люди справляють високе навантаження на нашу систему охорони здоров’я. Вважаю справедливим, що більшість населення хоче, аби за це були наслідки", - зазначив Леґо.

Зауважимо, що наразі близько 10% жителів Квебека досі не зробили жодного COVID-щеплення. При цьому половина всіх лікарняних ліжок, відведених для хворих на COVID-19, займають саме не вакциновані квебекці.
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Топ коментарі
+15
Тогда на тех кто вакцинировался но всё равно попал в больницу надо ввести двойной податок. Бо, пля, на них уже потратились и наварились, а они имеют наглость всё равно болеть.)
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13.01.2022 08:31
+12
Принял решение не делать вакцину и попутно подвергать из-за этого окружающих большим риском заражения -плати, чтобы было чем лечить.
Вы или тупы,или манипулируете.Вакцинированые тоже являются разносчиками вируса,болеют и даже умирают.Это уже давно не секрет.Невакцинированые так же платят налоги,и имеют право на медицину.
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13.01.2022 08:37
+11
Цікаво чути такі заяви від канадійця, чиновника з країни, де торжествує рівноправ'я. А якщо антивакцинаиор - представник ЛГБТ-спільноти чи темношкірий активіст BLM? Ризикнете напоротись на звинувачення в гомофобії ? Расизмі?
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13.01.2022 08:10
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Цікаво чути такі заяви від канадійця, чиновника з країни, де торжествує рівноправ'я. А якщо антивакцинаиор - представник ЛГБТ-спільноти чи темношкірий активіст BLM? Ризикнете напоротись на звинувачення в гомофобії ? Расизмі?
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13.01.2022 08:10 Відповісти
Ви плутаєте поняття ДЕМОКРАТІЯ і РІВНОПРАВЬЄ...Вони не тотожні .😀
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13.01.2022 08:35 Відповісти
"Позитивна дискримінації ", акт другий.
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13.01.2022 08:13 Відповісти
Дія перша: кожен платить за свої коники в дурнуватій голові
Так точніше.
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13.01.2022 10:13 Відповісти
За умов вже очевидно сумнівної ефективності і відсутності повного циклу та терміну випробувань влада має право крутити законами як циган сонцем?
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13.01.2022 10:41 Відповісти
Ви посилаєтеся на якусь наукову публікацію в солідному спеціалізованому виданні? Чи просто у Вас інтуїція? І жодним чином Вас не стосується статистика госпіталізації та смертности серед невакцинованих?
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13.01.2022 10:50 Відповісти
Стосується. В контексті вбивства цілих галузей економіки і ефект доміно, що виникає при цьому. А якщо цікавить неупереджена думка науковця, що не пов'язаний з політикою і бізнесом, то раджу подивитись ось це
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8
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13.01.2022 11:27 Відповісти
Во..наконец-то правильные вещи начали делать, а не кого-то там о чем то просить. Принял решение не делать вакцину и попутно подвергать из-за этого окружающих большим риском заражения -плати, чтобы было чем лечить.
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13.01.2022 08:18 Відповісти
Ти віриш цим тупим політикам? Там такий самий квартал як у ківіві.
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13.01.2022 08:22 Відповісти
Верю в здравый смысл.
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13.01.2022 08:26 Відповісти
Вы идиот уже вчера ВООЗ признала бесполезность нынешних вакцин надо новые вакцины с нуля чтобы эффективно прививать на лет 10 и чтобы не было у привитых людей передачи вируса и новых заражений заразность распространение вируса одинаково у привытых и не привитых и в чем прикол...а мега доходах фармкорпораций и властей получающие прямые взятки за такие как выше идеи законы и методы...
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13.01.2022 08:55 Відповісти
Ты идиот, новые вакцины нужны из-за того, что новые штаммы активно пложятся потому что вирус спокойно передается. Делали быстрее вакцины - меньше проблем было в итоге. Так нет, нужно же прям каждому вытереть лично сопельки и лезть с уговорами: "пазязя" сделай вакцинку, а? Я думаю весь мир тебя отблагодарит, если ты подскажешь адекватную альтернативу в лечении/профилактике с короной...
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13.01.2022 09:01 Відповісти
А если из-за твоего пофигизма умрет пара-тройка старичков соседей тебе, может, и наплевать, а вот их родне - нет.
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13.01.2022 10:41 Відповісти
да не несите бредятину..... я смотрю что вакцина явно отбивает у людей остатки даже навоза в голове.... если думать не можете нет своего мнения вы поддаетесь всеобщей панике и хаосу..и становитесь легко вменяеымом управлении властью..вы безжите за толпой вместо того чтобы выйти из толпы и встать в сторонке а толпа вас рано или поздно раздавит стоит вам споткнуться и не бежать общим темпом а такого не возможно априори..... вы поймите вы все равно сдохните!!! от ковида от рака от ДТП на вас упадет с Космоса крышка унитаза Космичской станции Параши не важно..да крошкой хлеба удавитесь в трахее.. или глотком воды утопитесь....как все это вас спасет от смерти прививка то ..и да привитые еще не ясно чем им в недалеком будущем все эти шмундяки самограи на скорую руку сваренные в избушке на курьих ножках обернуться что от обычной гриппозности вируса инфекции у них банально будет вакциной уже убитый иммунитет организма вымрете как вымерли от оспы кори ветрянки и скарлатины... индейцы Америки...
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13.01.2022 11:17 Відповісти
Навоз в голове разве что у тебя. "вымрете как вымерли от оспы кори ветрянки и скарлатины... индейцы Америки..." Поведай нам, какая вакцина убила иммунитет индейцев Америки?
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13.01.2022 11:34 Відповісти
Але Канада хоче, щоб за своє спасіння Ви заплатили
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13.01.2022 10:52 Відповісти
Канада хочет чтобы либо ты сделал прививку и следовал офф. рекомендациям или если такой умный и все сам знаешь и тебя это не устраивает - будешь платить если в итоге все равно на койке лежать будешь из-за своей упертости.
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13.01.2022 13:16 Відповісти
Завтра квартальні "зравомислячі" тебе оштрафують за те що у тебе нема поносу,бо на їх думку всі мають сидіти і срати !
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13.01.2022 10:13 Відповісти
Принял решение не делать вакцину и попутно подвергать из-за этого окружающих большим риском заражения -плати, чтобы было чем лечить.
Вы или тупы,или манипулируете.Вакцинированые тоже являются разносчиками вируса,болеют и даже умирают.Это уже давно не секрет.Невакцинированые так же платят налоги,и имеют право на медицину.
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13.01.2022 08:37 Відповісти
Ты или туп, или плохо понимаешь прочитанное. Я где то сказал, что вакцинированные не болеют или не умирают? Или я где то написал что не вакцинированных нужно не лечить? При тех колоссальных бюджетах, которые государства сейчас платят, чтобы хоть как-то сдержать распространение этой заразы, кому то просто лень сделать вакцину просто потому что "он у мамы сам себе доктор". Чем чаще вирус передается и размножается, тем чаще и больше будут эти новые штаммы находить, вот потому и написал в своем предыдущем сообщении "попутно подвергать из-за этого окружающих БОЛЬШИМ риском заражения". Если у кого то есть адекватные альтернативные пути решения проблемы с короной, то во всем мире думаю готовы услышать здравый голос, а не просто "я не хочу и все тут".
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13.01.2022 08:52 Відповісти
Сдерживать ничего не надо! Вирус не сдержать! Он приспосабливается а организму человека чтобы жить совместно а не умирать! Что у вас в голове! Никакие вакцины никогда не успеют за мутациями! Просто все переболеют и человечество дальше будут жить совместно с вирусом!
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13.01.2022 09:15 Відповісти
Кто-то попутал термины вируса и паразита
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13.01.2022 09:17 Відповісти
Ну точно не Я
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13.01.2022 10:04 Відповісти
Якщо не намагатися стримувати поширення новонародженого вірусу під час первісної пандемії, є великий шанс нарватися на нову Іспанку з глобальним колапсом медицини - це ж азбучна істина.

Антиваксерів у цьому зв'язку варто визнати кастою шкідників, що навмисно наражає людство на більшу небезпеку. Так що канадійська ініціатива цілком слушна.
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13.01.2022 18:06 Відповісти
Ты или туп, или плохо понимаешь прочитанное.
Мы уже на ты?))Культура так и прёт.
Я где то сказал, что вакцинированные не болеют или не умирают?
Не сказали,но сделали акцент на невакцинированых,что мол,если не вакцинирован,значит больше заражаешь.
Или я где то написал что не вакцинированных нужно не лечить?
Не написали,но предложили взымать с них дополнительную плату за отказ от укола.А с хрена ли?если они и так платят налоги,которые идут и на медицину.
Чем чаще вирус передается и размножается, тем чаще и больше будут эти новые штаммы находить.
Чем чаще будут обкалывать население,тем больше будет мутировать вирус,так сказал Люк Монтанье,французкий вирусолог,Нобелевский лауреат.
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13.01.2022 10:35 Відповісти
Да, мы в интернете. Тут могут не только на ты, но и послать куда подальше - с подключением. Про все остальное уже написал, если не доходит, то смысла повторять нету. Если у тебя в голове сидит мысль, что вакцины никогда не помогали справляться с вирусками, то могу тебе только посочувствовать и отправить в гугл посмотреть какие такие болячки только так и победили.
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13.01.2022 13:14 Відповісти
В США невакціновані важко хворіють та помирають на 2 порядки більше, ніж вакциновані. Як проходить хвороба в вакцинованого: 2-3 дні нежить, потім все норм. Порівняйте з невакцинованими та їх симптомами. Трохи різниці є, правда?
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13.01.2022 08:53 Відповісти
Полностью согласен. Проходил подобный опыт с родней.
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13.01.2022 09:06 Відповісти
Хто вам таке сказав... Розкажу на свому прикладі були на морі компанієї з нами всі вакциновані, не знаю де підхватили...
І що я взагалі не хворів тому що хворів 9 місяців до того, моя сім'я захворіла причому вони не хворіли попередньо зі мною, хоча всі ми були в одній квартирі....

А вакциновані захворіли, причому перенесли, так само як мої як звичайний грип)))

Я до того був сторонником вакцинації всіляких обмежень тепер вірю що це повний розвод...

Другий випадок жінчин батько захворів причому там вся сім'я була хвора з ним разом і прабаба 85 років і що всі успішно перехворіли без лікарів і так б не знали що в них корона, якби її батько не пив холодну воду з криниці коли був хворий і не отримав пневмонію.... Ну в лікарні одразу тест + але кололи вдома і все.....
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13.01.2022 09:39 Відповісти
Мені це сказав CDC. А у нього статистика по США - це 330 млн людей. А що є джерелом Вашої інформації?
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13.01.2022 11:42 Відповісти
Офіційно в штатах інфляція в серпні вересні була 4% щоб ринки не впали і щоб дальше можна було друкувати гроші тому менше звертайте увагу на оф стату...

А зараз річна інфляція 6% якщо ви реально живете в штатах і бачите ціни то чи варто вірити оф статі...
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13.01.2022 12:15 Відповісти
Вже 7%
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14.01.2022 05:10 Відповісти
В США невакціновані важко хворіють та помирають на 2 порядки більше, ніж вакциновані.
Да ну?Осталось к словам прикрепить доказательства.
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13.01.2022 10:36 Відповісти
Це дуже нескладно:

https://www.dw.com/ru/v-ssha-tjazhelo-boleli-i-umirali-menee-0-01-procenta-polnostju-vakcinirovannyh-a-58813164/a-58813164

Що таке CDC зможете розібратися, чи теж треба посилання? )))
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13.01.2022 11:41 Відповісти
странная логика,если человек не вакцинирован,то он по твоему и по мнению вумного канадца,автоматически разносчик ифекции
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13.01.2022 08:55 Відповісти
Если человек не вакцинирован, то он с большей вероятностью заболеет, так что в некотором смысле - да.
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13.01.2022 09:23 Відповісти
а если не заболеет? имунная система очень сильная,как вариант
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13.01.2022 10:19 Відповісти
Питання в якнайшвидшому набутті масового імунітету з найменшими втратами. Масова відмова від вакцинації підсилює пандемію.
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13.01.2022 18:21 Відповісти
Якщо люди опираються вакцинації від новітнього небезпечного вірусу, проти якого в людства ще не вироблений масовий імунітет, вони наражають його на ризик повторення Іспанки.

І якщо когось спосіб такого природного набуття масового імунітету з десятками і сотнями мільйонів жертв і повним колапсом медицини влаштовує, то інакше як ідіотами їх не назвеш.

Їх би усіх через якесь ковідне відділення пропустити для перевиховання. Принаймні щоб подивилися на цей кошмар.
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13.01.2022 18:18 Відповісти
Источником заражения и мутаций короновируса являются как раз те, кто имел неосторожность ввести себе добровольно первые дозы бесплатно. Сейчас вы в супермаркете, накладываете довольные полную тележку товаров, но КАССА, ВПЕРЕДИ!!! За свой необдуманный поступок проверить на себе действие эксперементальных генетических препаратов, не зная какие будут последствия, после третьей, пятой, десятой дозы, когда с каждой новой дозой будет происходить антителозависимое усиление инфекции, неотличимое по симптомам от пневмонии, какие генетические фрагменты встраиваются в клетки, и в какие цепочки эти фрагменты соединятся,будете платить всю оставшуюся недолгую жизнь, с загубленной иммунной системой, но сами ведь подписали, что добровольно и претензий ни к кому не имеете. А что вся эта вакцинация началась с Канады и Израиля, там ширяют уже по четвертому кругу, иначе, если не ширять, лохи прозреют, и начнут задумываться как и почему они оказались обутыми в лыжи на асфальте.
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13.01.2022 11:40 Відповісти
Еще один недотестер вылез. забавно
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13.01.2022 13:10 Відповісти
Кебеква - це ще той треш.
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13.01.2022 08:20 Відповісти
https://ukrainianpeople.us/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8-canadas-first-world-war-internment-ca/ Канада батьківщина https://www.istpravda.com.ua/short/536245e8f2e31/ концтаборів . Фашизм обкатувався у цьому закутку землі , випускався по світу щоб удосконаленим повернутися до дому!
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13.01.2022 08:21 Відповісти
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13.01.2022 08:43 Відповісти
Ты *****
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13.01.2022 09:16 Відповісти
Коли бачу ім'я вадим прізвище підтягується автоматично-Ґабіновічь!
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13.01.2022 10:11 Відповісти
Сто процентно хтось б в вивчив історію що робили там з імігрантами із України по приїзду на початку минулого сторіччя...
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13.01.2022 09:29 Відповісти
Тогда на тех кто вакцинировался но всё равно попал в больницу надо ввести двойной податок. Бо, пля, на них уже потратились и наварились, а они имеют наглость всё равно болеть.)
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13.01.2022 08:31 Відповісти
"Хіба ж ревуть воли, як ясла повні？" С.Руданський 😀😀😀😀
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13.01.2022 08:32 Відповісти
Прикольно, чем больше вакцинируются, тем больше болеют и умирают. Как пример по количеству населения, примерно одинаковое - Польша и Украина. Польша на 15 месте -новых заболевших +16,173, Украина на 17м +7,117. Умерших - Польша +684, Украина +193. Так где собака порылась?
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13.01.2022 08:44 Відповісти
Ще не 100% вакцинувались. Ще колективного імунітету нема.
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13.01.2022 08:49 Відповісти
Согласен, но привитых в Польше больше, чем у нас, это и ежу понятно.
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13.01.2022 09:10 Відповісти
А від грипу за стільки років створили вакцину? І у всіх виник колективний імунітет......

Колись на підприємтсві де я працював всіх вакцинували від грипу дорогою вакциною... І що прийшла зима все те саме що і було... На другий рік керівництво послало представників вакцинаторів на .....

Не буде ніколи ефективної вакцини тому що корона як і грип мутує і багато штамів... А постійною вакцинацією 2-3 рази на рік уб'єте свій імунітет і будете при кожному пуку хворіти...
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13.01.2022 09:28 Відповісти
Зараз моніка візьме на замітку.
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13.01.2022 08:47 Відповісти
Щодо англомовної статті - то відповідь на іншу мантру, яку вперто просувають останні два тижні (обов'язкова уколізація): нескінченний потік замовних статейок від писак-проститутів, які відкрито натравлюють стадо баранів на невколотих.
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13.01.2022 09:01 Відповісти
Зауважимо, що наразі близько 10% жителів Квебека досі не зробили жодного COVID-щеплення. При цьому половина всіх лікарняних ліжок, відведених для хворих на COVID-19, займають саме не вакциновані квебекці. Джерело:

Прикольно...10 процентов не вакцинированных...а в больницах лежит 50 процентов вакцинированных....но виноваты в этом не вакцинированные...
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13.01.2022 09:01 Відповісти
Я??? То был не я...я всего лишь разместил (процитировал) обьяву..😀
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13.01.2022 09:05 Відповісти
Перепрошую. Інфа про 50% нещеплених в лікарнях - брехня.
Я писала на днях: тут дотисли вже колишнього санітарного лікарчука, який визнав, що 30-40% госпіталізованих, про яких вони верещать, потрапляють в лікарню з зовсім інших причин.

Але якщо "дуже точний тестик" покаже позитивний результат, то їх записують в ковідні.
По-друге, тут ніхто не тримає пацієнтів в лікарні, і на другий день виписують після операції, і на третій.

На всю провінцію (8,5 - 8,8 млн) було виділено 800 ковідних ліжок. ???
Зате федерали і провінції потратили на "боротьбу" вже 632 млрд доларів - на лист-груд 2021. Скільки сотень млн з них - на довбану рекламу: О !

Що Вам сказати ...
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13.01.2022 09:12 Відповісти
А тестики показують те, шо треба їм.
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13.01.2022 09:21 Відповісти
Не розумію чого ваксери так піняться через невакцинованих, вони ж захищені хто подвійно, хто потрійно))))
Тілько от проблема багато країн ЄС для вакцинованих навіть із штатів чи Канади вимагає тест))) Де ж супер захист)))
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13.01.2022 09:21 Відповісти
Дуже показово, що найдебільніші, дискримінаційні правила встановлюють в тих країнах, де влада належить лівакам- глобалістам. Очевидно, що годуються всі вони з однієї миски.
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13.01.2022 09:26 Відповісти
Не в Канаде а в Квебеке. Квебек это не Канада.
У нас в Альберте законодательно запретили ковидный фашизм
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13.01.2022 09:47 Відповісти
...Рубль у вас удержан за халатное отношение к делу. Не понимаешь по-хорошему - будем бить тебя рублём (c) "Мы из джаза"
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14.01.2022 21:33 Відповісти
 
 