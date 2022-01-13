"Оздоровчий внесок": у Канаді запровадять податок для невакцинованих
У канадській провінції Квебек незабаром буде запроваджений новий податок для осіб, які відмовляються робити щеплення від COVID-19, не маючи до нього медичних протипоказань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Леґо.
"Вакцина - ключова для боротьби з вірусом. Саме тому ми маємо намір запровадити оздоровчий внесок для дорослих, які відмовляються вакцинуватися не через медичні причини", - сказав Леґо.
За його словами, цей "оздоровчий внесок" виплачуватимуть люди, які протягом наступних кількох тижнів не зроблять першого щеплення від COVID-19.
Прем’єр-міністр не уточнив, коли саме буде запроваджене нове мито, чи яку суму воно становитиме. На його переконання, цей внесок повинен бути більшим за 100 доларів і дійсно спонукати людей зробити щеплення.
"Ці люди справляють високе навантаження на нашу систему охорони здоров’я. Вважаю справедливим, що більшість населення хоче, аби за це були наслідки", - зазначив Леґо.
Зауважимо, що наразі близько 10% жителів Квебека досі не зробили жодного COVID-щеплення. При цьому половина всіх лікарняних ліжок, відведених для хворих на COVID-19, займають саме не вакциновані квебекці.
Будь ласка, зачекайте...
Так точніше.
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8
Вы или тупы,или манипулируете.Вакцинированые тоже являются разносчиками вируса,болеют и даже умирают.Это уже давно не секрет.Невакцинированые так же платят налоги,и имеют право на медицину.
Антиваксерів у цьому зв'язку варто визнати кастою шкідників, що навмисно наражає людство на більшу небезпеку. Так що канадійська ініціатива цілком слушна.
Мы уже на ты?))Культура так и прёт.
Я где то сказал, что вакцинированные не болеют или не умирают?
Не сказали,но сделали акцент на невакцинированых,что мол,если не вакцинирован,значит больше заражаешь.
Или я где то написал что не вакцинированных нужно не лечить?
Не написали,но предложили взымать с них дополнительную плату за отказ от укола.А с хрена ли?если они и так платят налоги,которые идут и на медицину.
Чем чаще вирус передается и размножается, тем чаще и больше будут эти новые штаммы находить.
Чем чаще будут обкалывать население,тем больше будет мутировать вирус,так сказал Люк Монтанье,французкий вирусолог,Нобелевский лауреат.
І що я взагалі не хворів тому що хворів 9 місяців до того, моя сім'я захворіла причому вони не хворіли попередньо зі мною, хоча всі ми були в одній квартирі....
А вакциновані захворіли, причому перенесли, так само як мої як звичайний грип)))
Я до того був сторонником вакцинації всіляких обмежень тепер вірю що це повний розвод...
Другий випадок жінчин батько захворів причому там вся сім'я була хвора з ним разом і прабаба 85 років і що всі успішно перехворіли без лікарів і так б не знали що в них корона, якби її батько не пив холодну воду з криниці коли був хворий і не отримав пневмонію.... Ну в лікарні одразу тест + але кололи вдома і все.....
А зараз річна інфляція 6% якщо ви реально живете в штатах і бачите ціни то чи варто вірити оф статі...
Да ну?Осталось к словам прикрепить доказательства.
https://www.dw.com/ru/v-ssha-tjazhelo-boleli-i-umirali-menee-0-01-procenta-polnostju-vakcinirovannyh-a-58813164/a-58813164
Що таке CDC зможете розібратися, чи теж треба посилання? )))
І якщо когось спосіб такого природного набуття масового імунітету з десятками і сотнями мільйонів жертв і повним колапсом медицини влаштовує, то інакше як ідіотами їх не назвеш.
Їх би усіх через якесь ковідне відділення пропустити для перевиховання. Принаймні щоб подивилися на цей кошмар.
Колись на підприємтсві де я працював всіх вакцинували від грипу дорогою вакциною... І що прийшла зима все те саме що і було... На другий рік керівництво послало представників вакцинаторів на .....
Не буде ніколи ефективної вакцини тому що корона як і грип мутує і багато штамів... А постійною вакцинацією 2-3 рази на рік уб'єте свій імунітет і будете при кожному пуку хворіти...
Прикольно...10 процентов не вакцинированных...а в больницах лежит 50 процентов вакцинированных....но виноваты в этом не вакцинированные...
Я писала на днях: тут дотисли вже колишнього санітарного лікарчука, який визнав, що 30-40% госпіталізованих, про яких вони верещать, потрапляють в лікарню з зовсім інших причин.
Але якщо "дуже точний тестик" покаже позитивний результат, то їх записують в ковідні.
По-друге, тут ніхто не тримає пацієнтів в лікарні, і на другий день виписують після операції, і на третій.
На всю провінцію (8,5 - 8,8 млн) було виділено 800 ковідних ліжок. ???
Зате федерали і провінції потратили на "боротьбу" вже 632 млрд доларів - на лист-груд 2021. Скільки сотень млн з них - на довбану рекламу: О !
Що Вам сказати ...
Тілько от проблема багато країн ЄС для вакцинованих навіть із штатів чи Канади вимагає тест))) Де ж супер захист)))
У нас в Альберте законодательно запретили ковидный фашизм