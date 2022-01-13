УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10393 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 616 8
Канада (2108) Кулеба Дмитро (3604) Жолі Мелані (74)

Україна та Канада готують болючий пакет стримування Росії, - МЗС

Україна та Канада готують болючий пакет стримування Росії, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Глава канадської дипломатії наголосила на неприйнятності вимог Росії щодо надання їй гарантій невступу України до НАТО. Вона підтвердила непохитну підтримку нашої держави на тлі російських погроз та нарощування російської військової присутності вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Дмитро Кулеба та Мелані Жолі обговорили кроки задля стримування Росії від нової хвилі агресії в Європі, зокрема втілення болючого для Москви комплексного пакету стримування, який включає політичні, економічні та безпекові заходи. Міністр подякував колезі за зусилля Канади з консолідації міжнародної відповіді на агресивні дії Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партнери України домовляються про те, аби виступати єдиним фронтом проти провокацій РФ, - Трюдо

Окремою темою розмови став подальший розвиток співпраці України та Канади в сферах безпеки та оборони.

Міністри домовилися активізувати взаємодію задля притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака PS752 та встановлення справедливості в цій трагедії.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віримо, віримо... як тільки Путлєр зальє кровью Україну, так санкції і відразу... Однак мета українців - що б Пуйло не залив нас нашою кровью,а ЗСУ звільнили окуповану частину Донбасу.
показати весь коментар
13.01.2022 09:44 Відповісти
Добити гадину всім світом.
показати весь коментар
13.01.2022 09:44 Відповісти
В Канаде у руля такой же клоун как и наш! Они ляпают языком для украинской диаспоры а наш для варанов!
показати весь коментар
13.01.2022 09:52 Відповісти
На одного сепара стало меньше. который вел передачи на "россия 24"
https://stars.clutch.net.ua/uk/79547-otpusk-zakonchilsya-tragediey-v-dominikane-skonchalsya-izvestnyy-zhurnalist-i-televedushchiy-emu-bylo-vsego-46 Відпустка закінчилася трагедією: у Домінікані помер відомий журналіст і телеведучий - йому було всього 46
показати весь коментар
13.01.2022 09:47 Відповісти
А какая был заголовок!!! "В Доминикане умер Зеленский!!!"
показати весь коментар
13.01.2022 09:51 Відповісти
З початку потрібно запитати "гарантів" територіальної цілосності України, де вони зараз ? Україна виконала свої умови , інші на жаль ні. Бридко слухати Владіміра Путіна про так звані землі "Новоросії", так всупереч можна говорити про Курили, Клінінград,, татарський Крим, привласнення земель Сибіру Ермаком і "компанією". Здається Отто фон Бісмарк говорив .."любий договір заключений з Росією не вартий паперу на якому він підписаний". Як звучать слова пісні "хотят ли русские войны..." ? під великим питанням ....
показати весь коментар
13.01.2022 10:10 Відповісти
Канада может ввести санкции против расии, а какие санкции введет Украина?
показати весь коментар
13.01.2022 10:53 Відповісти
Украина вводит санкции!? ЗЕ ПРОТИВ рашки!? О-о! Кстати, тело под кодовым именем " ЗЕ" обьявилось? Или к Ермаку уже типа обрасчаться "товаришчь президент Ермак"? Полный бардак
показати весь коментар
13.01.2022 11:55 Відповісти
 
 