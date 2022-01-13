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вторгнення (379) Данілов (1259) росія (63552) РНБО (2242)

Фахівці при РНБО щоденно аналізують ризики повномасштабного вторгнення Росії, - Данілов

Фахівці при РНБО щоденно аналізують ризики повномасштабного вторгнення Росії, - Данілов

Щодня фахівці при РНБО аналізують всю доступну інформацію про можливе нове вторгнення Росії, а також щотижня на нараді обговорюються результати аналізу та ризики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Раз на тиждень у цьому приміщенні у закритому блоці відбувається нарада, де озвучується аналіз всієї ситуації, що відбулося за останній період часу. Ми чітко усвідомлюємо, які інтереси тої чи іншої країни, хто чим займається, в кого яке завдання на сьогоднішній день. Інформацію про стан справ ми отримуємо кожного дня. Кожного дня відбувається аналіз", - повідомив він, відповідаючи на питання щодо  того, чи відбувалося засідання РНБО стосовно можливого вторгнення Росії в Україну.

За словами Данілова там працює група приблизно 18 чоловік: "Збираються розвідки, військові, служби безпеки і ще певні структури для обговорення ситуації"

"Я вам відкрию таємницю, це відбувається по четвергах. Президенту доповідають майже кожного дня. Щоб президент був без інформації – такого немає.

Наразі, наша держава посилилася важливими інституційними перетвореннями у сфері оборони - прийнятий Закон про національний спротив, який обумовлює створення військ територіальної оборони та мобілізаційну взаємодію всіх органів державної влади і місцевого самоврядування, прийнятий План оборони країни, збільшено фінансування армії та державного оборонного замовлення. Окремо хочу сказати, що військовий дух українських збройних сил високий, пересвідчувався в цьому особисто під час відвідування лінії зіткнення. Ну і взагалі, кількість громадян, готових боронити країну зі зброєю в руках, на мою оцінку величезна!" - засначив секретар СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План Путіна щодо України доволі простий - він хоче знищити нас як державу і реконструювати радянську імперію, - Данілов
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Топ коментарі
+4
фахивци зелебобни щодэенно пилять грошы и бухають
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13.01.2022 10:21
+3
та бачив народ фотки из Буковеля , як наш президент умеет анализировать , прям не спит из за стола не вылазит , весь в анализах уж
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13.01.2022 10:21
+1
Какой ряд? Строго в шахматном порядке!
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13.01.2022 10:15
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Какой ряд? Строго в шахматном порядке!
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13.01.2022 10:15 Відповісти
та бачив народ фотки из Буковеля , як наш президент умеет анализировать , прям не спит из за стола не вылазит , весь в анализах уж
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13.01.2022 10:21 Відповісти
фахивци зелебобни щодэенно пилять грошы и бухають
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13.01.2022 10:21 Відповісти
от бачите - все спокійно ....- тому то през і відривався із..."членами" в Буковелі -був разом із народом ..., тими 1, 5 % які можуть собі дозволити все ....- Україна Країна можливостей.....- сьогодні ти ніхто ...., а завтра іди знай....
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13.01.2022 10:22 Відповісти
до одного места сдача анализов, когда болезнь на последней стадии...
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13.01.2022 10:29 Відповісти
Українці повинні бути упевнені , що рішення не повинні опинитись внаслідок прорахунку СБУ при допуску до таємниці у росіян , а коли і опинилось , то тільки Деза.
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13.01.2022 10:41 Відповісти
Фахівці при РНБО щоденно… анонізують на Пу…на.
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13.01.2022 11:05 Відповісти
Да уже делайте что нибудь, а то как те долбо**** мямлите ни рыба, ни мясо.Или воюем, или продаем и покупаем у РоSSии.
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13.01.2022 11:08 Відповісти
"Інформацію про стан справ ми отримуємо кожного дня. Кожного дня відбувається аналіз" Джерело:

Як з масками у 2020-му? Ну тоді я переповнений спокоєм!

ДБЛ (с)
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13.01.2022 11:30 Відповісти
 
 