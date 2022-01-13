Фахівці при РНБО щоденно аналізують ризики повномасштабного вторгнення Росії, - Данілов

Щодня фахівці при РНБО аналізують всю доступну інформацію про можливе нове вторгнення Росії, а також щотижня на нараді обговорюються результати аналізу та ризики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Раз на тиждень у цьому приміщенні у закритому блоці відбувається нарада, де озвучується аналіз всієї ситуації, що відбулося за останній період часу. Ми чітко усвідомлюємо, які інтереси тої чи іншої країни, хто чим займається, в кого яке завдання на сьогоднішній день. Інформацію про стан справ ми отримуємо кожного дня. Кожного дня відбувається аналіз", - повідомив він, відповідаючи на питання щодо того, чи відбувалося засідання РНБО стосовно можливого вторгнення Росії в Україну.

За словами Данілова там працює група приблизно 18 чоловік: "Збираються розвідки, військові, служби безпеки і ще певні структури для обговорення ситуації"

"Я вам відкрию таємницю, це відбувається по четвергах. Президенту доповідають майже кожного дня. Щоб президент був без інформації – такого немає.

Наразі, наша держава посилилася важливими інституційними перетвореннями у сфері оборони - прийнятий Закон про національний спротив, який обумовлює створення військ територіальної оборони та мобілізаційну взаємодію всіх органів державної влади і місцевого самоврядування, прийнятий План оборони країни, збільшено фінансування армії та державного оборонного замовлення. Окремо хочу сказати, що військовий дух українських збройних сил високий, пересвідчувався в цьому особисто під час відвідування лінії зіткнення. Ну і взагалі, кількість громадян, готових боронити країну зі зброєю в руках, на мою оцінку величезна!" - засначив секретар СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План Путіна щодо України доволі простий - він хоче знищити нас як державу і реконструювати радянську імперію, - Данілов