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Лікарні почали вести облік призначення антибіотиків, - МОЗ

Лікарні почали вести облік призначення антибіотиків, - МОЗ

З 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів – усього 29 лікарських засобів.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні.

Також з квітня 2022 року запланований старт відпуску та виписування електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) лікарські засоби.

В МОЗ пояснили, що неправильне і надлишкове вживання протимікробних препаратів (зокрема антибіотиків) призводить до розвитку широкої резистентності – механізму, що знижує їхню ефективність. Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям.

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Запретят в аптеках это будет жесть
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13.01.2022 11:48 Відповісти
Медична мафія поступово забороняє ефективні ліки. Наприклад ,вже декілька років, як закрили виробництво Біопароксу - аерозоль дуже ефективний проти респіраторок - 2-3 дні, і хвороби як не було. Перевірено багаторазово. Аналогів немає.
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13.01.2022 11:51 Відповісти
 
 