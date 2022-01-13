Сполуки конопель запобігають зараженню COVID-19, - лабораторне дослідження
Сполуки конопель не дозволяють коронавірусу SARS-CoV-2 проникати в здорові клітини людини.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Nature Products, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Дослідники з Університету штату Орегон заявили, що дві сполуки, які зазвичай зустрічаються в коноплях –каннабігеролова кислота (CBGA,) і каннабідіолінова кислота (CBDA) – мають потенціал для боротьби з коронавірусом.
Дослідники протестували дію сполук на Альфа та Бета варіантах коронавірусу в лабораторії.
Дослідження не включало введення харчових добавок людям або порівняння рівня інфікування у тих, хто вживає сполуки, з тими, хто цього не робить.
Сполуки конопель зв’язувалися з шипоподібними білками вірусу SARS-CoV-2 і блокували можливість патогену заражати людей.
"Ці сполуки можна приймати перорально і вони мають довгу історію безпечного застосування для людей. Вони мають потенціал для запобігання та лікування інфекції SARS-CoV-2", – сказав Річард ван Брімен, дослідник з Глобального інноваційного центру коноплі штату Орегон.
Коноплі є джерелом клітковини, продуктів харчування та кормів для тварин, а їхні екстракти зазвичай додають у косметику, лосьйони для тіла, харчові добавки та продукти харчування.
Будь ласка, зачекайте...
Бiлочки , бiлочки, бiлочки веселi,
Ваня брагу пье до дна у своiй оселi.
Ще б пак, шiдi-рiдi, шiдi-рiдi дана,
Б*е Балду iз тарганом - каже з «тараканом».
Зiрочки, зiрочки, зiрочки - на вежi:
Ванi так двоiться в бельках, що не мае межi.
Ой, тiб-тiбiдох, бiсики триклятi-
Вже i пранцi бiднi зiйшли геть iз його хати.
Бiлочки, бiлочки, бiлочки веселi,
ними повняться «деревни», як на нас - то села.
«Прыг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,
Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.
Вах-вах! Шiдi-рiдi, та-та-рiдi дана,
На теренах постсавецьких - «ТээСэсiана».
і алкоголь і коноплі (та ще й мак) в Україні використовували у побуті здавна, у різний спосіб, навіть за моєї пам"яті, а особливо за спогадами батьків, без обмежень, все залежало від здорового глузду - як кажуть: одним і тим самим олівцем можна написати чудовий роман, а можна виколоти око..
зараз для однієї речовини використання - табу, для іншої - будь-коли у будь-якій кількості, включно з цигарками з табаком...
???
Тре фермерством занятисі як Ренді Марш