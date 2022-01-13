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Сполуки конопель запобігають зараженню COVID-19, - лабораторне дослідження

Сполуки конопель запобігають зараженню COVID-19, - лабораторне дослідження

Сполуки конопель не дозволяють коронавірусу SARS-CoV-2 проникати в здорові клітини людини.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Nature Products, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Дослідники з Університету штату Орегон заявили, що дві сполуки, які зазвичай зустрічаються в коноплях –каннабігеролова кислота (CBGA,) і каннабідіолінова кислота (CBDA) – мають потенціал для боротьби з коронавірусом.

Дослідники протестували дію сполук на Альфа та Бета варіантах коронавірусу в лабораторії.

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Дослідження не включало введення харчових добавок людям або порівняння рівня інфікування у тих, хто вживає сполуки, з тими, хто цього не робить.

Сполуки конопель зв’язувалися з шипоподібними білками вірусу SARS-CoV-2 і блокували можливість патогену заражати людей.

"Ці сполуки можна приймати перорально і вони мають довгу історію безпечного застосування для людей. Вони мають потенціал для запобігання та лікування інфекції SARS-CoV-2", – сказав Річард ван Брімен, дослідник з Глобального інноваційного центру коноплі штату Орегон.

Коноплі є джерелом клітковини, продуктів харчування та кормів для тварин, а їхні екстракти зазвичай додають у косметику, лосьйони для тіла, харчові добавки та продукти харчування.

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Топ коментарі
+6
Конопля вообще не наркотик, у меня дед курил "Антиастматические" сигареты, в составе в том числе и с коноплёй, в аптеке продавались. И внезапно: караул, наркота!
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13.01.2022 12:04
+5
Істина :завжди є простий вихід із складної ситуації. І Зє це давно знає, затягнувся і..вже росте мільярд дінозаврів.
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13.01.2022 12:01
+5
Наркотик, але легкий, легший за нікотин.
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13.01.2022 12:05
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нарики на сраці танцюють від таких новин, як що читають
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13.01.2022 11:53 Відповісти
Істина :завжди є простий вихід із складної ситуації. І Зє це давно знає, затягнувся і..вже росте мільярд дінозаврів.
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13.01.2022 12:01 Відповісти
но лучше всё-же нажраться этилом, тогда помимо миллиардов динозавров будут ещё триллионы белочек
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13.01.2022 12:28 Відповісти
Бг-ггг... триллион белочек и одна поджелудочная...ХЕХ...
Бiлочки , бiлочки, бiлочки веселi,
Ваня брагу пье до дна у своiй оселi.
Ще б пак, шiдi-рiдi, шiдi-рiдi дана,
Б*е Балду iз тарганом - каже з «тараканом».
Зiрочки, зiрочки, зiрочки - на вежi:
Ванi так двоiться в бельках, що не мае межi.
Ой, тiб-тiбiдох, бiсики триклятi-
Вже i пранцi бiднi зiйшли геть iз його хати.
Бiлочки, бiлочки, бiлочки веселi,
ними повняться «деревни», як на нас - то села.
«Прыг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,
Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.
Вах-вах! Шiдi-рiдi, та-та-рiдi дана,
На теренах постсавецьких - «ТээСэсiана».
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13.01.2022 13:37 Відповісти
Справа в тому, що названі у статті сполуки не викликають наркотичного ефекту і законодавчо не контролюються. У канабісі психоактивний контрольований компонент - це тетрагідроканнабінол (ТГК). Є сорти конопель (в тому числі виведені в Україні у Сумській області), які практично не містять ТГК і тому в плані їх використання наркоманами для "кайфу" непридатні, але цілком придатні як сировина , зокрема, для виготовлення тканин. Тому описані у статті дослідження, якщо вчені не перебільшують свої досягнуті результати, можуть принести користь всім, а не наркоманам.
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13.01.2022 12:26 Відповісти
Пускай в своей Гейропе травкой колются. Мы русские люди, нам нужен Спутник!!! Только он нас защитит от короны!!! Требуем от Президента Украины господина Ермака 1) импорт Спутника для населения 2) Посадить Порошенко 3) вступить в ОДК
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13.01.2022 13:25 Відповісти
Ща антиваксеры воспрянут духом, после такой статьи прятаться не станут. Пойдут ширяться открытым фронтом.
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13.01.2022 13:28 Відповісти
Зараз почнеться!😄
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13.01.2022 11:54 Відповісти
Антиваксери всього світу з нетерпінням чекали цю новину. До цього вони лише бухлом лікувалися від корони, а тепер можна ще і курнути. Вітаю!
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13.01.2022 11:54 Відповісти
Звідки ти знаєш на що чекали антиваксери?
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13.01.2022 11:57 Відповісти
Ваші примітивні думки завжди написані на лобі.
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13.01.2022 12:02 Відповісти
І багато коло тебе антиваксерів?
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13.01.2022 12:10 Відповісти
Главный иксперт по антиваксам уже на смене микола , ты с антипедом шо , стахановцы? или вас на неделю раньше выпустили?
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13.01.2022 12:15 Відповісти
Що ти несеш хворобливий...
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13.01.2022 12:28 Відповісти
А что у нас с законопроектом о медицинском канабисе?
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13.01.2022 12:02 Відповісти
А щось важче? Мабуть ще ефективніше
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13.01.2022 12:03 Відповісти
Конопля вообще не наркотик, у меня дед курил "Антиастматические" сигареты, в составе в том числе и с коноплёй, в аптеке продавались. И внезапно: караул, наркота!
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13.01.2022 12:04 Відповісти
Наркотик, але легкий, легший за нікотин.
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13.01.2022 12:05 Відповісти
Що важче кілограм коноплю, або кілограм тютюну?
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13.01.2022 12:21 Відповісти
А ви продаєте чи купуєте?
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13.01.2022 12:25 Відповісти
Табак покупал, было дело.
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13.01.2022 12:31 Відповісти
конопляна олія в супермаркетах вільно продається
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13.01.2022 12:09 Відповісти
ботанике род Cannabis составлен из нескольких видов. Хотя и были продолжительные дебаты среди таксономистов о том, как классифицировать эти виды в подвиды, прикладные растениеводы предлагают использовать биохимический метод при классификации с прагматической точки зрения. Каннабис - единственный род растений, который содержит уникальное содержание молекулярных компонентов, называемых cannabinoids (каннабиноиды). Большинство каннабиноидов было идентифицировано, но есть два, которые выделяются: THC, воздействующий на психику, и CBD, который является антивоздействующим на психику компонентом. Один тип Cannabis содержит большое число психоактивных каннабиноидов, THC, и малое - антивоздействующего на психику cannabinoid, CBD. Этот тип известен как марихуана. Другой тип отличается низким содержанием THC и высоким CBD. Представители этого типа называются промышленной коноплей.
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13.01.2022 12:49 Відповісти
Трішки доповню. В криміналістиці визначення марихуани - це верхівки рослини канабіс висушені і подрібнені. Саме слово "марихуана" пішло від наркоманів. В Україні рослини роду канабіс називають коноплями.
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13.01.2022 13:11 Відповісти
ТНС, ТСН...1+1, щось в тому є...
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13.01.2022 13:53 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/1169878133171451/permalink/1962984827194107/ https://www.facebook.com/groups/1169878133171451/permalink/1962984827194107/

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13.01.2022 12:04 Відповісти
Обдовбаний і захищений.

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13.01.2022 12:09 Відповісти
Легализуйте шмаль!!!!
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13.01.2022 12:13 Відповісти
Один сильно пьющий убеждал меня,что алкоголь блокирует все вирусы,и кому теперь верить 😁
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13.01.2022 12:14 Відповісти
Пити та курити разом))
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13.01.2022 12:22 Відповісти
к@набіс то велика Сила ...
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13.01.2022 12:15 Відповісти
Авакяна вигнали, хто ж тепер захистить мусорську монополію?!
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13.01.2022 12:25 Відповісти
як було до нього так і буде дальше...- нема вічних - е вічні інтереси ...
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13.01.2022 13:13 Відповісти
алкоголь чи коноплі - різниця невелика, все залежить від дози..
і алкоголь і коноплі (та ще й мак) в Україні використовували у побуті здавна, у різний спосіб, навіть за моєї пам"яті, а особливо за спогадами батьків, без обмежень, все залежало від здорового глузду - як кажуть: одним і тим самим олівцем можна написати чудовий роман, а можна виколоти око..
зараз для однієї речовини використання - табу, для іншої - будь-коли у будь-якій кількості, включно з цигарками з табаком...
???
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13.01.2022 12:28 Відповісти
А какой вкусний і полєзний кокс! Попитайте знавців, вони розкажуть...
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13.01.2022 12:29 Відповісти
Теперь я знаю почему не заболел!
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13.01.2022 12:32 Відповісти
А ще коноплі це олія,тканина,біопаливо і багато іншого...комусь це невигідно розвивати...краще ліс віковий рубати і нафту помпувати,щоб зробити таблетки для баранів і пошити хімічні шкарпетки...)
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13.01.2022 12:33 Відповісти
А домашняя самогоночка (бурячанка) то вообще эликсир молодости !!!
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13.01.2022 12:35 Відповісти
то вже повний отстой - ви загубились у часі ....- сьогодні вже і із "цукру" не в тренді....-
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13.01.2022 13:15 Відповісти
Нарешті розгадано загадку низької захворюваності на ковід серед депутатів ВР та чинуш з ОПи!
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13.01.2022 12:39 Відповісти
зеленский уже давно так лечится. а еще он кокаином депресняк снимает. а героин на ночь шоб лучше спалось
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13.01.2022 12:49 Відповісти
Та дайте уже побыстрее зебилам эту статью прочитать, мож еще устроят какой -нить канабисно-популистский опросник.
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13.01.2022 13:23 Відповісти
теперь зелину на тыщщу можно закупить медицинский канабис, я за
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13.01.2022 13:36 Відповісти
А желающие шлифонуть, могут и медспиртом на всю тыщу затариться...
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13.01.2022 13:39 Відповісти
Это если есть независимый канабисоисточник.
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13.01.2022 13:40 Відповісти
Джаа дарує захист тобі і твоїй родині!
Тре фермерством занятисі як Ренді Марш
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13.01.2022 13:48 Відповісти
 
 