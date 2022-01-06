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Рада знову спробує легалізувати медичний канабіс, - "слуга народу" Радуцький

Рада знову спробує легалізувати медичний канабіс, -

У Верховній Раді зареєструють урядовий законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу.

Про це заявив голова комітету ВР із питань здоров'я нації Михайло Радуцький ("Слуга народу") в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Депутат заявив, що головна відмінність оновленого законопроєкту – посилення контролю Національної поліції за обігом "конопель".

За словами Радуцького, у редакції ініційованого Кабміном документа чіткіше визначено, що таке медканабіс та процедура його імпорту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ винесло законопроєкт про легалізацію медичного канабісу на громадське обговорення

"У суспільстві було багато наративів, що це легалізація наркотиків. Ні в тому законопроєкті, який був спрямований на доопрацювання, ні в новому урядовому, немає жодного слова про легалізацію наркотиків. Йдеться лише про медичний канабіс", – наголосив парламентарій.

Депутат нагадав, що ініціатива дозволить отримати доступ до ліків понад двом мільйонам українців.

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Топ коментарі
+11
и медичный героин теж
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06.01.2022 16:00
+10
Придурки ,что ли не медицинский а весь легализовывать надо ...
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06.01.2022 16:00
+10


дЄрьмак, скажи то раковим хворим, які мучаться від болю
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06.01.2022 16:32
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"Депутат нагадав, що ініціатива дозволить отримати доступ до ліків " То нехай дасть конкретну назву цих ліків. Радуцький займається демагогією. Жодних проблем із ввезенням нарковмісних ліків, які у нас не виробляються, але зареєстровані в Україні, не існує. Якщо ліки досі не зареєстровані, а нам потрібні, то нехай МОЗ їх зареєструє і дилери завозять. Для цього не потрібно приймати закон. Парламент в особі його конкретних представників в даному випадку і в багатьох інших лобіює фінансові і політичні інтереси окремих осіб і груп людей. От тільки не на користь народу і держави. Наркотики - це інтерес мафії. А розмови про лікування хворих - маскування реальної мети збагачення на наркотиках.
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06.01.2022 17:06 Відповісти
пока что легализовали лишь 2 лекарства официально. Я смотрел на их цену. Это нужно быть депутатом, чтобы их купить, там по паре тыщ гривен примерно пачка. Нужна господдержка ферм и стартапов по выращиванию, с мыслью о том, чтобы потом налоги стричь. А то как-то подло убивать людей водярой продавая акцизные марки монопольно.
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07.01.2022 08:07 Відповісти
Для Зеленского главное - легализовать наркотики, чтобы их все жрали в Украине от 14 до 80 лет и умирали раньше времени,, и сдать Украину Путину на блюдечке с голубой каемочкой. Не сомневаюсь, что это он все сделает, если мы все будем продолжать молчать и сопли жевать, а не рвать эту зеленую нечисть.
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06.01.2022 17:11 Відповісти
За що поважаю євреїв- то за те що від самого народження вони знають що у всіх них є прекрасна Батьківщина- Ізраїль. А країна в якій вони народилися дана їм Богом, щоб заробити на тупих гоях грошей і зрештою зробити свою Батьківщину ще багатшою.
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06.01.2022 17:27 Відповісти
В Ізраїлі дуже великий відсоток молоді вживає наркоту.Світові надбагаті євреї,не в Ізраїлі живуть,там небезпечно.
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07.01.2022 07:06 Відповісти
ну наркота - это героин, а не трава. Вы сравниваете кефир и водку. Вы со своим страхом просто вводите людей в заблждение. Гуглите слово КБД.
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07.01.2022 08:09 Відповісти
До чього всі ці обговорення?! Ми маємо препіздента- наркомана. Воно не має права навідь свої гундосіки демонструвати, бо воно є дебільне! Хто це криворожське ідіото перевіряв на наркоту , а тим більше. на ай кью?!
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06.01.2022 17:21 Відповісти
Заодно ще треба перевірити і тих, хто його досі підтримує.
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06.01.2022 17:25 Відповісти
Сколько же реально народных среди всех этих депутатов называемых народными и не многовато ли их.
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06.01.2022 17:22 Відповісти
Схоже, хтось хоче заробити на вирощуванні коноплі. Так може вже давайте відразу макові плантації по всій Україні?- Як в Афганістані.
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06.01.2022 17:24 Відповісти
В Україні дуже багато кваліфікованих хіміків, хімічні виробництва простоюють. Макові плантації - то для країн третього світу. Нам треба думать про масове виробництво синтетичних наркотиків, які набагато ефективніші і дорожчі за природні чи напівсинтетичні на кшталт героїну. І закон про медичний канабіс - це дорога для розробки і виготовлення синтетичних каннабіноїдів, які з'явилися в нелегальному обігу близько 15 років тому. І Україна буде в цьому питанні, як співав Юрій Візбор, " впереди планеты всей ". От до чого веде закон, який зараз ************ в Парламенті.
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06.01.2022 17:39 Відповісти
Не, мы за конопляные, как в Канаде!
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06.01.2022 18:17 Відповісти
Как в Канаде и США. туда десятки миллиарды долларов вливают сейчас. Там сейчас бизнесмены занимают все места самые удобные, а мы потом будем валежник курить с пуйлом на обочине
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07.01.2022 08:11 Відповісти
Шмаркля тогда с больничного вылезать не будет.
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06.01.2022 17:33 Відповісти
зЕлохский, мало вероятно что тюремщики разрешат, тебе передавать наркоту. =)
Как я понял, зЕлох беспокоится, что не успеет дристануть с Украины и долго будет сидеть за измену, воровство, превышение полномочий, злоупотребление, убийства и так далее...
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06.01.2022 17:46 Відповісти
Бубачка хоть среди дураков не владеющих вопросом рейтинг удержать пытается?
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06.01.2022 17:50 Відповісти
після легалі3аціі скумбрія буде по 1 грн а сало по 2 грн
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06.01.2022 18:01 Відповісти
шЫколадные, а как же ваша любимая Канада? Похоже, что там все поголовно наркоманы!
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06.01.2022 18:15 Відповісти
Українці не пройшли тест на адекватність, обравши Клоуна на Королівське крісло.... От коли порозумнішають до рівня канадців , то все можливо...
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06.01.2022 18:41 Відповісти
зЕлёные сны зЕлоха:

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06.01.2022 18:33 Відповісти
"Медичний канабіс " для "лікування Клоуна"?
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06.01.2022 18:38 Відповісти
Теперь останется у мусоров из бизнеса только проституция и тяжелая наркота
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06.01.2022 19:42 Відповісти
и непроверенные нелегальные женщины больные сифуном и прочими половыми болячками. У нас же привычка всё спрятать, и пусть хоь плсенью покроется, главное что не опозорились. Голова в песок, хватайся за бёдра.
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07.01.2022 08:13 Відповісти
"...Від Києва до Лубен - насіяла конопель !..."
Каннабис - это полумера - надо ввести медицинский героин
и медицинский крэк - чтобы не было мучительно ломко....
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06.01.2022 22:33 Відповісти
надо ввести экзамен на знание разницы между ТГК и КБД, двух совершенно разных компонентов травы. Один накротик, а другой нет. Вы как дети.
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07.01.2022 08:15 Відповісти
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06.01.2022 23:47 Відповісти
а вот дети канадской элиты без масочек и комендантского часа
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06.01.2022 23:48 Відповісти
Суть не в легалайзе, а в уменьшении ответственности за обращение с запрещенным прекурсором ТГК (тетрагидроканабинол) Рекреационные свойства аминокислот КБД (канабинол, канабидиол) являются действительно нужными в фармакологии и медицине. Это органические соединения (естественные) в отличии от синтетических соединений. Но сперва нужно людям культуру привить, а то, когда говорят конопля, представляют зеленый листочек.
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07.01.2022 02:26 Відповісти
Откуда у "КБД" ререационные свойства. Она ж не работает. Точнее, работает но не так как многие бы ожидали от травы. Это такая трава-разочарование. Вы думаете, наобум в строгих законопослушных США и Канаде решили разрешить траву? Секрет как раз в том самом КБД. Это как пиво, но безалкогольное. Как валерьянка. Это на любителя, хотя нервы уравновешивает. Вот и усё, а вы боялись.
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07.01.2022 08:19 Відповісти
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