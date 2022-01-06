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Рада снова попытается легализовать медицинский каннабис, - "слуга народа" Радуцкий

Рада снова попытается легализовать медицинский каннабис, -

В Верховной Раде зарегистрируют правительственный законопроект по легализации медицинского каннабиса.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа") в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Депутат заявил, что главное отличие обновленного законопроекта – усиление контроля Национальной полиции за обращением "конопли".

По словам Радуцкого, в редакции инициированного Кабмином документа более четко определено, что такое медканнабис и процедура его импорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав вынес законопроект о легализации медицинского каннабиса на общественное обсуждение

"В обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", - подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что инициатива позволит получить доступ к лекарствам более двум миллионам украинцев.

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Топ комментарии
+11
и медичный героин теж
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06.01.2022 16:00
+10
Придурки ,что ли не медицинский а весь легализовывать надо ...
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06.01.2022 16:00
+10


дЄрьмак, скажи то раковим хворим, які мучаться від болю
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06.01.2022 16:32
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"Депутат нагадав, що ініціатива дозволить отримати доступ до ліків " То нехай дасть конкретну назву цих ліків. Радуцький займається демагогією. Жодних проблем із ввезенням нарковмісних ліків, які у нас не виробляються, але зареєстровані в Україні, не існує. Якщо ліки досі не зареєстровані, а нам потрібні, то нехай МОЗ їх зареєструє і дилери завозять. Для цього не потрібно приймати закон. Парламент в особі його конкретних представників в даному випадку і в багатьох інших лобіює фінансові і політичні інтереси окремих осіб і груп людей. От тільки не на користь народу і держави. Наркотики - це інтерес мафії. А розмови про лікування хворих - маскування реальної мети збагачення на наркотиках.
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06.01.2022 17:06 Ответить
пока что легализовали лишь 2 лекарства официально. Я смотрел на их цену. Это нужно быть депутатом, чтобы их купить, там по паре тыщ гривен примерно пачка. Нужна господдержка ферм и стартапов по выращиванию, с мыслью о том, чтобы потом налоги стричь. А то как-то подло убивать людей водярой продавая акцизные марки монопольно.
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07.01.2022 08:07 Ответить
Для Зеленского главное - легализовать наркотики, чтобы их все жрали в Украине от 14 до 80 лет и умирали раньше времени,, и сдать Украину Путину на блюдечке с голубой каемочкой. Не сомневаюсь, что это он все сделает, если мы все будем продолжать молчать и сопли жевать, а не рвать эту зеленую нечисть.
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06.01.2022 17:11 Ответить
За що поважаю євреїв- то за те що від самого народження вони знають що у всіх них є прекрасна Батьківщина- Ізраїль. А країна в якій вони народилися дана їм Богом, щоб заробити на тупих гоях грошей і зрештою зробити свою Батьківщину ще багатшою.
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06.01.2022 17:27 Ответить
В Ізраїлі дуже великий відсоток молоді вживає наркоту.Світові надбагаті євреї,не в Ізраїлі живуть,там небезпечно.
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07.01.2022 07:06 Ответить
ну наркота - это героин, а не трава. Вы сравниваете кефир и водку. Вы со своим страхом просто вводите людей в заблждение. Гуглите слово КБД.
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07.01.2022 08:09 Ответить
До чього всі ці обговорення?! Ми маємо препіздента- наркомана. Воно не має права навідь свої гундосіки демонструвати, бо воно є дебільне! Хто це криворожське ідіото перевіряв на наркоту , а тим більше. на ай кью?!
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06.01.2022 17:21 Ответить
Заодно ще треба перевірити і тих, хто його досі підтримує.
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06.01.2022 17:25 Ответить
Сколько же реально народных среди всех этих депутатов называемых народными и не многовато ли их.
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06.01.2022 17:22 Ответить
Схоже, хтось хоче заробити на вирощуванні коноплі. Так може вже давайте відразу макові плантації по всій Україні?- Як в Афганістані.
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06.01.2022 17:24 Ответить
В Україні дуже багато кваліфікованих хіміків, хімічні виробництва простоюють. Макові плантації - то для країн третього світу. Нам треба думать про масове виробництво синтетичних наркотиків, які набагато ефективніші і дорожчі за природні чи напівсинтетичні на кшталт героїну. І закон про медичний канабіс - це дорога для розробки і виготовлення синтетичних каннабіноїдів, які з'явилися в нелегальному обігу близько 15 років тому. І Україна буде в цьому питанні, як співав Юрій Візбор, " впереди планеты всей ". От до чого веде закон, який зараз ************ в Парламенті.
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06.01.2022 17:39 Ответить
Не, мы за конопляные, как в Канаде!
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06.01.2022 18:17 Ответить
Как в Канаде и США. туда десятки миллиарды долларов вливают сейчас. Там сейчас бизнесмены занимают все места самые удобные, а мы потом будем валежник курить с пуйлом на обочине
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07.01.2022 08:11 Ответить
Шмаркля тогда с больничного вылезать не будет.
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06.01.2022 17:33 Ответить
зЕлохский, мало вероятно что тюремщики разрешат, тебе передавать наркоту. =)
Как я понял, зЕлох беспокоится, что не успеет дристануть с Украины и долго будет сидеть за измену, воровство, превышение полномочий, злоупотребление, убийства и так далее...
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06.01.2022 17:46 Ответить
Бубачка хоть среди дураков не владеющих вопросом рейтинг удержать пытается?
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06.01.2022 17:50 Ответить
після легалі3аціі скумбрія буде по 1 грн а сало по 2 грн
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06.01.2022 18:01 Ответить
шЫколадные, а как же ваша любимая Канада? Похоже, что там все поголовно наркоманы!
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06.01.2022 18:15 Ответить
Українці не пройшли тест на адекватність, обравши Клоуна на Королівське крісло.... От коли порозумнішають до рівня канадців , то все можливо...
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06.01.2022 18:41 Ответить
зЕлёные сны зЕлоха:

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06.01.2022 18:33 Ответить
"Медичний канабіс " для "лікування Клоуна"?
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06.01.2022 18:38 Ответить
Теперь останется у мусоров из бизнеса только проституция и тяжелая наркота
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06.01.2022 19:42 Ответить
и непроверенные нелегальные женщины больные сифуном и прочими половыми болячками. У нас же привычка всё спрятать, и пусть хоь плсенью покроется, главное что не опозорились. Голова в песок, хватайся за бёдра.
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07.01.2022 08:13 Ответить
"...Від Києва до Лубен - насіяла конопель !..."
Каннабис - это полумера - надо ввести медицинский героин
и медицинский крэк - чтобы не было мучительно ломко....
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06.01.2022 22:33 Ответить
надо ввести экзамен на знание разницы между ТГК и КБД, двух совершенно разных компонентов травы. Один накротик, а другой нет. Вы как дети.
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07.01.2022 08:15 Ответить
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06.01.2022 23:47 Ответить
а вот дети канадской элиты без масочек и комендантского часа
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06.01.2022 23:48 Ответить
Суть не в легалайзе, а в уменьшении ответственности за обращение с запрещенным прекурсором ТГК (тетрагидроканабинол) Рекреационные свойства аминокислот КБД (канабинол, канабидиол) являются действительно нужными в фармакологии и медицине. Это органические соединения (естественные) в отличии от синтетических соединений. Но сперва нужно людям культуру привить, а то, когда говорят конопля, представляют зеленый листочек.
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07.01.2022 02:26 Ответить
Откуда у "КБД" ререационные свойства. Она ж не работает. Точнее, работает но не так как многие бы ожидали от травы. Это такая трава-разочарование. Вы думаете, наобум в строгих законопослушных США и Канаде решили разрешить траву? Секрет как раз в том самом КБД. Это как пиво, но безалкогольное. Как валерьянка. Это на любителя, хотя нервы уравновешивает. Вот и усё, а вы боялись.
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07.01.2022 08:19 Ответить
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