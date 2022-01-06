Рада снова попытается легализовать медицинский каннабис, - "слуга народа" Радуцкий
В Верховной Раде зарегистрируют правительственный законопроект по легализации медицинского каннабиса.
Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа") в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
Депутат заявил, что главное отличие обновленного законопроекта – усиление контроля Национальной полиции за обращением "конопли".
По словам Радуцкого, в редакции инициированного Кабмином документа более четко определено, что такое медканнабис и процедура его импорта.
"В обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", - подчеркнул парламентарий.
Депутат напомнил, что инициатива позволит получить доступ к лекарствам более двум миллионам украинцев.
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Как я понял, зЕлох беспокоится, что не успеет дристануть с Украины и долго будет сидеть за измену, воровство, превышение полномочий, злоупотребление, убийства и так далее...
Каннабис - это полумера - надо ввести медицинский героин
и медицинский крэк - чтобы не было мучительно ломко....