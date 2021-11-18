Минздрав вынес законопроект о легализации медицинского каннабиса на общественное обсуждение
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Министерство здравоохранения вынесло Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности" на общественное обсуждение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что использование каннабиноидов для оказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в обезболивании, страдающим болезнью Альцгеймера, а также в особых случаях для детей, могут помочь таким пациентам.
Так, законопроект, разработанный Минздравом, предлагает, в частности:
- урегулировать вопросы обеспечения доступа пациентов к препаратам из каннабиса для лечения хронической боли, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, посттравматического синдрома, онкологических заболеваний, эпилепсии у взрослых и детей и других заболеваний;
- создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающих использование продуктов с содержанием каннабиноидов;
- обеспечить меры контроля над оборотом таких средств с целью предотвращения их использования не по медицинскому назначению,
- установить требования и определить особенности контролируемого оборота сортов растений рода конопли (Cannabis) и определить требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом сортов растений рода конопли (Cannabis);
- способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения путем обеспечения реализации права на здравоохранение с применением более эффективных лекарственных средств и методов лечения, в частности, в сфере паллиативной медицины, которые, среди прочего, основываются на симптоматическом лечении и обезболивании.
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95% людей....
думают шо легализация = под подъездом бабушки это продавать будут как семечки.
хотя, логично - типо "внесистемный" и такой весь против всех злых и за всех очень добрых - а поцчему п и нетути?
грамотно сра.бот.али - но чего то Путин возненавидел клоуна. или это просто на словах так, х.з.
Поверьте эти вапарайзеры уже активно продают в около политических кругах, имено там покупает их например Янина Соколова, но у нее онко, ей реально нужно. А остальным?
Я тут написал десятки постов в защиту легализации марихуаны, но 80-90% это не марихуана, это уже наркотик, который может человека нелоытного отправить в дурку или в скорую помощь.
Не варто заперечувати факт що канабіс легко дістати "по знайомим". Прото тепер все буде більш врегульовано для тих хто його вживає. Користь канабісу для різних напрямків промисловості теж відома давно: волокна стеблю = дуже міцна тканина, папір (+ автоматично врятовані від зрубу дерева). Масло для споживання, голови для вживання в медичних цілях. За радянських часів навіть існувала окрема відзнака "Почьотний Коноплєвод" для тих прауівників що перевищували показники виробляння сировини для промисловості.
Але, нажаль, коли тодішня "влада" вирішила що порібно заробляти з народу, Сталін підписав указ про створення "державних заводів" з виготовлення горілки та наказав все що йшло "мімо каси" (самогон, тощо) - вважати нелегальним та переслідувати згідно КК.
З тих часів мабуть це перший крок до "повернення" в правильне русло цієї рослини. І як би хто не казав про потенціальну "шкоду" - почитайте медичні статті. В світі жодна людина не померла від "передозування травою" 🤣. Це нонсенс.
Дізнайтесь для себе що таке тетрагідроканнабінол та як визначається його вміст в рослині; Які його медичні якості та як він допомогає пацієнтам з раковими пухлинами. Все давно дізналися ще до нас. Тому у Канаді повний "легалайз". А ми що? Ми слоупоки. Але нарешті стаємо тими хто "фінішірує".
Здорового глузду всім так Вікіпєдія у поміч!
Вчіть історію, мамцю вашу!