РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15722 посетителя онлайн
Новости Общество
2 259 26
Минздрав (4827) обсуждение (23) каннабис (17)

Минздрав вынес законопроект о легализации медицинского каннабиса на общественное обсуждение

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав вынес законопроект о легализации медицинского каннабиса на общественное обсуждение

Министерство здравоохранения вынесло Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности" на общественное обсуждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что использование каннабиноидов для оказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в обезболивании, страдающим болезнью Альцгеймера, а также в особых случаях для детей, могут помочь таким пациентам.

Так, законопроект, разработанный Минздравом, предлагает, в частности:

- урегулировать вопросы обеспечения доступа пациентов к препаратам из каннабиса для лечения хронической боли, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, посттравматического синдрома, онкологических заболеваний, эпилепсии у взрослых и детей и других заболеваний;

Читайте: WADA рассмотрит исключение каннабиса из списка запрещенных препаратов

- создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающих использование продуктов с содержанием каннабиноидов;

- обеспечить меры контроля над оборотом таких средств с целью предотвращения их использования не по медицинскому назначению,

- установить требования и определить особенности контролируемого оборота сортов растений рода конопли (Cannabis) и определить требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом сортов растений рода конопли (Cannabis);

- способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения путем обеспечения реализации права на здравоохранение с применением более эффективных лекарственных средств и методов лечения, в частности, в сфере паллиативной медицины, которые, среди прочего, основываются на симптоматическом лечении и обезболивании.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Ми вийшли на плато - 800 трупів на добу, можна покурити трави і розслабитись. Все ж стабільно...
показать весь комментарий
18.11.2021 09:35
+5
Вони не курять, вони нюхають.))
показать весь комментарий
18.11.2021 09:36
+5
а як же айкоси зеленського?
показать весь комментарий
18.11.2021 09:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля, выдыхай
показать весь комментарий
18.11.2021 09:30 Ответить
Вони не курять, вони нюхають.))
показать весь комментарий
18.11.2021 09:36 Ответить
а як же айкоси зеленського?
показать весь комментарий
18.11.2021 09:45 Ответить
Шо, ніяк не заспокоєтесь, ніяк плантації коноплі та надприбутки не дають спокійно спати?
показать весь комментарий
18.11.2021 09:31 Ответить
Ми вийшли на плато - 800 трупів на добу, можна покурити трави і розслабитись. Все ж стабільно...
показать весь комментарий
18.11.2021 09:35 Ответить
Потім не питайте чого Безугла така чи чому Брагар косий за кермом, чи чому Юрченко чи Трухін думають що їдуть в космосі. У них будуть справки від лікаря.
показать весь комментарий
18.11.2021 09:41 Ответить
Главное, хи-хи-хи-перестать бухать...
показать весь комментарий
18.11.2021 09:41 Ответить
Лучше прировняйте канабис к алкоголю и табаку. Ато как то избирательно у вас получается, водка полезная а за канабис в тюрьму. Вот каждый день наблюдаю как на канабисе воробьи и синички зиму выживают поедая зерна и что получается они наркоманы?
показать весь комментарий
18.11.2021 09:42 Ответить
вовка задолбался прятатся, теперь если что - доХтур прописал зелье .
показать весь комментарий
18.11.2021 09:45 Ответить
ПРОПИСАЛ доктор спальчевский? Чи он уже перешел в касту обиженных, как и его законная жена , которую, после нескольких десятков совместной жизни , лохонул, бросив. Бо злигався с гражданской молодухой, которой на Майорке предоставил незадекларированную вилу.
показать весь комментарий
18.11.2021 09:57 Ответить
Та навіщо нам "анаша" і "канабіс"? Ми бачимо до чого це привело в одному великому офісі. Як там "вагнерівці"? Як там "злиття спецоперації по "паличу"? Як там Чаус? Як там ахметкіно і ху@ловське вугілля? Що там з електроенергією з білорусі і росії? Як там ціни на ринках і в магазинах? Хто це все робить, коли в нас такий "маладой", "нє крадущій" і "нє афшорний" і "нє алігарх" презідент? Не має ні одного кума на високих постах, ні одного військогого товариша. Просто зразок!
показать весь комментарий
18.11.2021 09:49 Ответить
гГлавное упустили... Там производная от слова ЛОХ.
показать весь комментарий
18.11.2021 09:54 Ответить
все правильно . если сделать пару затяжек то и на отсутствие света можно наплевать . и платежка за отопление выглядит уже не так печально . после просмотра наших печальных новостей на ха-ха пробивает . правда знающие люди говорят после этого на похавать тянет а цены на продукты только растут
показать весь комментарий
18.11.2021 09:57 Ответить
так то медицинский же.
95% людей....
думают шо легализация = под подъездом бабушки это продавать будут как семечки.
показать весь комментарий
18.11.2021 10:02 Ответить
ну 73 % ничего же не мешало думать что из хорошего клоуна получится хороший президент
показать весь комментарий
18.11.2021 10:18 Ответить
ну да, клоун шо тупо тырит чужие работы(та же игра пичужкой на рояле) - будет хорошим.
хотя, логично - типо "внесистемный" и такой весь против всех злых и за всех очень добрых - а поцчему п и нетути?
грамотно сра.бот.али - но чего то Путин возненавидел клоуна. или это просто на словах так, х.з.
показать весь комментарий
18.11.2021 10:42 Ответить
"Путин возненавидел клоуна" - ненавидит и презирает это разные понятия . ненавидел он Пороха . а Зелю он презирает
показать весь комментарий
18.11.2021 10:54 Ответить
не знаю кто и что там вынес,но шоколад с канабисом я уже видел в продаже давно.
показать весь комментарий
18.11.2021 10:04 Ответить
Получил недавно инсайдерскую информацию, что этот проект неслучайно лоббируют люди в Слугах. Под видом медицинского каннабиаса будут официально продаваться спец.вапарайзеры с якобы мед.каннабиасом который будет оличаться от обычных шишек..огромной, колоссальной дозой ТГК до 80-90%. В растениях элитной конопли за которую дают до 12 лет, всего 15-20, иногда 25%.
Поверьте эти вапарайзеры уже активно продают в около политических кругах, имено там покупает их например Янина Соколова, но у нее онко, ей реально нужно. А остальным?
Я тут написал десятки постов в защиту легализации марихуаны, но 80-90% это не марихуана, это уже наркотик, который может человека нелоытного отправить в дурку или в скорую помощь.
показать весь комментарий
18.11.2021 10:05 Ответить
легализации медицинского каннабиса / Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. В образце 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. Гадёныш Коломойского мечтает сделать из украинцев наркоманов: В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса. /Ученые США начали пересматривать отношение к легализации марихуаны: употребление наркотика подростками удвоилось. Тенденция угрожающая
показать весь комментарий
18.11.2021 10:33 Ответить
Самый вредный и распространённый наркотик-спиртное. Табак приводит к куче заболеваний, но его продают свободно. На нем государство что то зарабатывает. А траву при желании можно спокойно найти. В Голландии зайти покурить это как выпить пива с товарищем. Беда в том, что для неустоявшецсч психики и некоторых людей это конечно ворота в мир более тяжёлых вещей. Да и чрезмерное употребление сушит мозги((
показать весь комментарий
18.11.2021 10:42 Ответить
И вот после легализации кто то будет выращивать, а кто то распоряжаться лицензиями... Новый официальный рынок, новые возможности.
показать весь комментарий
18.11.2021 10:44 Ответить
А як же медичний кокаїн та медичний героїн?
показать весь комментарий
18.11.2021 10:53 Ответить
Я за. Это очень помогает больным с сильными болями. Дешевое и безопаснее сильных наркотиков, что выписываются сейчас. Некоторые из которых превращают человека либа в торчка на глюках, либо овоща, и для купирования таких эффектов применяются другие наркотики. Знаю на личном опыте (онкология у бабушки, запущеный рассеяный склероз вкупе с тромбозом у матери товарища).
показать весь комментарий
18.11.2021 11:45 Ответить
В західних країнах теж так невинно починали. А зараз там песець з наркотою!! Пе се ць…
показать весь комментарий
18.11.2021 12:46 Ответить
Все вiрно, законна легалiзація медичних сортів не тільки додасть ще одну статтю прибутку до держбюджету, а й допоможе боротися з незаконним обігом наркотичних речовин на чорному ринку. Як і по аналогії з азартним бізнесом, врегулювання ринку який давно існує - це лише плюс та питання часу.

Не варто заперечувати факт що канабіс легко дістати "по знайомим". Прото тепер все буде більш врегульовано для тих хто його вживає. Користь канабісу для різних напрямків промисловості теж відома давно: волокна стеблю = дуже міцна тканина, папір (+ автоматично врятовані від зрубу дерева). Масло для споживання, голови для вживання в медичних цілях. За радянських часів навіть існувала окрема відзнака "Почьотний Коноплєвод" для тих прауівників що перевищували показники виробляння сировини для промисловості.

Але, нажаль, коли тодішня "влада" вирішила що порібно заробляти з народу, Сталін підписав указ про створення "державних заводів" з виготовлення горілки та наказав все що йшло "мімо каси" (самогон, тощо) - вважати нелегальним та переслідувати згідно КК.

З тих часів мабуть це перший крок до "повернення" в правильне русло цієї рослини. І як би хто не казав про потенціальну "шкоду" - почитайте медичні статті. В світі жодна людина не померла від "передозування травою" 🤣. Це нонсенс.

Дізнайтесь для себе що таке тетрагідроканнабінол та як визначається його вміст в рослині; Які його медичні якості та як він допомогає пацієнтам з раковими пухлинами. Все давно дізналися ще до нас. Тому у Канаді повний "легалайз". А ми що? Ми слоупоки. Але нарешті стаємо тими хто "фінішірує".

Здорового глузду всім так Вікіпєдія у поміч!
Вчіть історію, мамцю вашу!
показать весь комментарий
06.01.2022 18:36 Ответить
 
 