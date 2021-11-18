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МОЗ (3879) обговорення (15) канабіс (30)

МОЗ винесло законопроєкт про легалізацію медичного канабісу на громадське обговорення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ винесло законопроєкт про легалізацію медичного канабісу на громадське обговорення

Міністерство охорони здоров’я винесло Проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності" на громадське обговорення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що використання канабіноїдів для надання медичної допомоги особам, що потребують знеболення, які страждають на хворобу Альцгеймера, а також в особливих випадках для дітей, можуть допомогти таким пацієнтам.

Так, законопроєкт, розроблений МОЗ, пропонує, зокрема:

- врегулювати питання щодо забезпечення доступу пацієнтів до препаратів з канабісу для лікування хронічного болю, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, посттравматичного синдрому, онкологічних захворювань, епілепсії в дорослих і дітей та інших захворювань;

- створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів;

- забезпечити заходи контролю за обігом таких засобів з метою запобігання вживання їх не за медичним призначенням,

- встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) та визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом сортів рослин роду конопель (Cannabis);

- сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров’я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів та методів лікування, зокрема, у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні та знеболенні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": WADA розгляне виключення канабісу зі списку заборонених препаратів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Ми вийшли на плато - 800 трупів на добу, можна покурити трави і розслабитись. Все ж стабільно...
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18.11.2021 09:35
+5
Вони не курять, вони нюхають.))
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18.11.2021 09:36
+5
а як же айкоси зеленського?
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18.11.2021 09:45
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Зеля, выдыхай
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18.11.2021 09:30 Відповісти
Вони не курять, вони нюхають.))
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18.11.2021 09:36 Відповісти
а як же айкоси зеленського?
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18.11.2021 09:45 Відповісти
Шо, ніяк не заспокоєтесь, ніяк плантації коноплі та надприбутки не дають спокійно спати?
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18.11.2021 09:31 Відповісти
Ми вийшли на плато - 800 трупів на добу, можна покурити трави і розслабитись. Все ж стабільно...
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18.11.2021 09:35 Відповісти
Потім не питайте чого Безугла така чи чому Брагар косий за кермом, чи чому Юрченко чи Трухін думають що їдуть в космосі. У них будуть справки від лікаря.
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18.11.2021 09:41 Відповісти
Главное, хи-хи-хи-перестать бухать...
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18.11.2021 09:41 Відповісти
Лучше прировняйте канабис к алкоголю и табаку. Ато как то избирательно у вас получается, водка полезная а за канабис в тюрьму. Вот каждый день наблюдаю как на канабисе воробьи и синички зиму выживают поедая зерна и что получается они наркоманы?
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18.11.2021 09:42 Відповісти
вовка задолбался прятатся, теперь если что - доХтур прописал зелье .
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18.11.2021 09:45 Відповісти
ПРОПИСАЛ доктор спальчевский? Чи он уже перешел в касту обиженных, как и его законная жена , которую, после нескольких десятков совместной жизни , лохонул, бросив. Бо злигався с гражданской молодухой, которой на Майорке предоставил незадекларированную вилу.
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18.11.2021 09:57 Відповісти
Та навіщо нам "анаша" і "канабіс"? Ми бачимо до чого це привело в одному великому офісі. Як там "вагнерівці"? Як там "злиття спецоперації по "паличу"? Як там Чаус? Як там ахметкіно і ху@ловське вугілля? Що там з електроенергією з білорусі і росії? Як там ціни на ринках і в магазинах? Хто це все робить, коли в нас такий "маладой", "нє крадущій" і "нє афшорний" і "нє алігарх" презідент? Не має ні одного кума на високих постах, ні одного військогого товариша. Просто зразок!
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18.11.2021 09:49 Відповісти
гГлавное упустили... Там производная от слова ЛОХ.
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18.11.2021 09:54 Відповісти
все правильно . если сделать пару затяжек то и на отсутствие света можно наплевать . и платежка за отопление выглядит уже не так печально . после просмотра наших печальных новостей на ха-ха пробивает . правда знающие люди говорят после этого на похавать тянет а цены на продукты только растут
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18.11.2021 09:57 Відповісти
так то медицинский же.
95% людей....
думают шо легализация = под подъездом бабушки это продавать будут как семечки.
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18.11.2021 10:02 Відповісти
ну 73 % ничего же не мешало думать что из хорошего клоуна получится хороший президент
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18.11.2021 10:18 Відповісти
ну да, клоун шо тупо тырит чужие работы(та же игра пичужкой на рояле) - будет хорошим.
хотя, логично - типо "внесистемный" и такой весь против всех злых и за всех очень добрых - а поцчему п и нетути?
грамотно сра.бот.али - но чего то Путин возненавидел клоуна. или это просто на словах так, х.з.
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18.11.2021 10:42 Відповісти
"Путин возненавидел клоуна" - ненавидит и презирает это разные понятия . ненавидел он Пороха . а Зелю он презирает
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18.11.2021 10:54 Відповісти
не знаю кто и что там вынес,но шоколад с канабисом я уже видел в продаже давно.
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18.11.2021 10:04 Відповісти
Получил недавно инсайдерскую информацию, что этот проект неслучайно лоббируют люди в Слугах. Под видом медицинского каннабиаса будут официально продаваться спец.вапарайзеры с якобы мед.каннабиасом который будет оличаться от обычных шишек..огромной, колоссальной дозой ТГК до 80-90%. В растениях элитной конопли за которую дают до 12 лет, всего 15-20, иногда 25%.
Поверьте эти вапарайзеры уже активно продают в около политических кругах, имено там покупает их например Янина Соколова, но у нее онко, ей реально нужно. А остальным?
Я тут написал десятки постов в защиту легализации марихуаны, но 80-90% это не марихуана, это уже наркотик, который может человека нелоытного отправить в дурку или в скорую помощь.
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18.11.2021 10:05 Відповісти
легализации медицинского каннабиса / Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. В образце 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. Гадёныш Коломойского мечтает сделать из украинцев наркоманов: В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса. /Ученые США начали пересматривать отношение к легализации марихуаны: употребление наркотика подростками удвоилось. Тенденция угрожающая
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18.11.2021 10:33 Відповісти
Самый вредный и распространённый наркотик-спиртное. Табак приводит к куче заболеваний, но его продают свободно. На нем государство что то зарабатывает. А траву при желании можно спокойно найти. В Голландии зайти покурить это как выпить пива с товарищем. Беда в том, что для неустоявшецсч психики и некоторых людей это конечно ворота в мир более тяжёлых вещей. Да и чрезмерное употребление сушит мозги((
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18.11.2021 10:42 Відповісти
И вот после легализации кто то будет выращивать, а кто то распоряжаться лицензиями... Новый официальный рынок, новые возможности.
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18.11.2021 10:44 Відповісти
А як же медичний кокаїн та медичний героїн?
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18.11.2021 10:53 Відповісти
Я за. Это очень помогает больным с сильными болями. Дешевое и безопаснее сильных наркотиков, что выписываются сейчас. Некоторые из которых превращают человека либа в торчка на глюках, либо овоща, и для купирования таких эффектов применяются другие наркотики. Знаю на личном опыте (онкология у бабушки, запущеный рассеяный склероз вкупе с тромбозом у матери товарища).
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18.11.2021 11:45 Відповісти
В західних країнах теж так невинно починали. А зараз там песець з наркотою!! Пе се ць…
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18.11.2021 12:46 Відповісти
Все вiрно, законна легалiзація медичних сортів не тільки додасть ще одну статтю прибутку до держбюджету, а й допоможе боротися з незаконним обігом наркотичних речовин на чорному ринку. Як і по аналогії з азартним бізнесом, врегулювання ринку який давно існує - це лише плюс та питання часу.

Не варто заперечувати факт що канабіс легко дістати "по знайомим". Прото тепер все буде більш врегульовано для тих хто його вживає. Користь канабісу для різних напрямків промисловості теж відома давно: волокна стеблю = дуже міцна тканина, папір (+ автоматично врятовані від зрубу дерева). Масло для споживання, голови для вживання в медичних цілях. За радянських часів навіть існувала окрема відзнака "Почьотний Коноплєвод" для тих прауівників що перевищували показники виробляння сировини для промисловості.

Але, нажаль, коли тодішня "влада" вирішила що порібно заробляти з народу, Сталін підписав указ про створення "державних заводів" з виготовлення горілки та наказав все що йшло "мімо каси" (самогон, тощо) - вважати нелегальним та переслідувати згідно КК.

З тих часів мабуть це перший крок до "повернення" в правильне русло цієї рослини. І як би хто не казав про потенціальну "шкоду" - почитайте медичні статті. В світі жодна людина не померла від "передозування травою" 🤣. Це нонсенс.

Дізнайтесь для себе що таке тетрагідроканнабінол та як визначається його вміст в рослині; Які його медичні якості та як він допомогає пацієнтам з раковими пухлинами. Все давно дізналися ще до нас. Тому у Канаді повний "легалайз". А ми що? Ми слоупоки. Але нарешті стаємо тими хто "фінішірує".

Здорового глузду всім так Вікіпєдія у поміч!
Вчіть історію, мамцю вашу!
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06.01.2022 18:36 Відповісти
 
 