МОЗ винесло законопроєкт про легалізацію медичного канабісу на громадське обговорення
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Міністерство охорони здоров’я винесло Проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності" на громадське обговорення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що використання канабіноїдів для надання медичної допомоги особам, що потребують знеболення, які страждають на хворобу Альцгеймера, а також в особливих випадках для дітей, можуть допомогти таким пацієнтам.
Так, законопроєкт, розроблений МОЗ, пропонує, зокрема:
- врегулювати питання щодо забезпечення доступу пацієнтів до препаратів з канабісу для лікування хронічного болю, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, посттравматичного синдрому, онкологічних захворювань, епілепсії в дорослих і дітей та інших захворювань;
- створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів;
- забезпечити заходи контролю за обігом таких засобів з метою запобігання вживання їх не за медичним призначенням,
- встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) та визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом сортів рослин роду конопель (Cannabis);
- сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров’я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів та методів лікування, зокрема, у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні та знеболенні.
Будь ласка, зачекайте...
95% людей....
думают шо легализация = под подъездом бабушки это продавать будут как семечки.
хотя, логично - типо "внесистемный" и такой весь против всех злых и за всех очень добрых - а поцчему п и нетути?
грамотно сра.бот.али - но чего то Путин возненавидел клоуна. или это просто на словах так, х.з.
Поверьте эти вапарайзеры уже активно продают в около политических кругах, имено там покупает их например Янина Соколова, но у нее онко, ей реально нужно. А остальным?
Я тут написал десятки постов в защиту легализации марихуаны, но 80-90% это не марихуана, это уже наркотик, который может человека нелоытного отправить в дурку или в скорую помощь.
Не варто заперечувати факт що канабіс легко дістати "по знайомим". Прото тепер все буде більш врегульовано для тих хто його вживає. Користь канабісу для різних напрямків промисловості теж відома давно: волокна стеблю = дуже міцна тканина, папір (+ автоматично врятовані від зрубу дерева). Масло для споживання, голови для вживання в медичних цілях. За радянських часів навіть існувала окрема відзнака "Почьотний Коноплєвод" для тих прауівників що перевищували показники виробляння сировини для промисловості.
Але, нажаль, коли тодішня "влада" вирішила що порібно заробляти з народу, Сталін підписав указ про створення "державних заводів" з виготовлення горілки та наказав все що йшло "мімо каси" (самогон, тощо) - вважати нелегальним та переслідувати згідно КК.
З тих часів мабуть це перший крок до "повернення" в правильне русло цієї рослини. І як би хто не казав про потенціальну "шкоду" - почитайте медичні статті. В світі жодна людина не померла від "передозування травою" 🤣. Це нонсенс.
Дізнайтесь для себе що таке тетрагідроканнабінол та як визначається його вміст в рослині; Які його медичні якості та як він допомогає пацієнтам з раковими пухлинами. Все давно дізналися ще до нас. Тому у Канаді повний "легалайз". А ми що? Ми слоупоки. Але нарешті стаємо тими хто "фінішірує".
Здорового глузду всім так Вікіпєдія у поміч!
Вчіть історію, мамцю вашу!