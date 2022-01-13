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США різко активізували переговори з ЄС щодо підтримки України, - Держдепартамент

США різко активізували переговори з ЄС щодо підтримки України, - Держдепартамент

На тлі продовження переговорів із Росією Сполучені Штати значно посилили дипломатичні зусилля щодо забезпечення підтримки України з боку Євросоюзу.

Про це свідчить напружений графік зустрічей заступниці держсекретаря США Венді Шерман у Європі, про які повідомляє пресслужба Держдепартаменту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

12 січня Шерман провела зустріч із генсеком МЗС Франції Франсуа Делаттром, держсекретарем МЗС Німеччини Андреасом Міхаелісом, політдиректором МЗС Італії Паскуале Феррарою і держміністром Великої Британії з Близького Сходу, Північної Африки та Північній Америці Джеймсом Клеверлі, які представляли свої країни на засіданні Ради Росія-НАТО у Брюсселі.

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На нараді говорили про стримування російської агресії проти України та скоординовані санкції проти агресора.

Крім того, Шерман зустрілася у Брюсселі з Бьорном Зайбертом, керівником апарату президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Обговорювали нарощування військової могутності РФ біля кордонів України та підтвердили, що подальша агресія "буде зустрінута швидкими, суворими та скоординованими" діями.

Зустріч Шерман із представниками комітету Ради ЄС із політики та безпеки напередодні переговорів у Раді НАТО-Росія, про яку повідомлялося раніше, мала схожий порядок денний.

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це все завдяки тому, що Кнурман вчора біля туалету у Брюссел підстеріг якогось євро-клєрка та домовився з ним, щоб США різко посилили переговори з ЄС щодо підтримки України...
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13.01.2022 12:08 Відповісти
А кого и где подстерег Зельцман? О чем договорился? А Зельцман в Буковеле с с Беней по дёснам лопился и теперь на осторвах оттопыривается. Нах ему не уперлась Украина и украинцы вместе с ней. И виноват в этом исключительно кнурман, ага.
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13.01.2022 12:22 Відповісти
США об;лись в Ірані, Афганістані та КНДР, я надіюсь що до них дійде якщо вяття московією на понт пройде, то США остаточно втратять статус світового поліцейського.
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13.01.2022 12:15 Відповісти
Так а США ще кілька років тому відкрито заявили що вони не хочуть більше бути світовим поліцейьским
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13.01.2022 12:35 Відповісти
Тоді навіщо їм протистояння з Китаєм?
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13.01.2022 12:36 Відповісти
то були часи трампа.
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13.01.2022 14:28 Відповісти
 
 