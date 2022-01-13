"Ми на межі закриття": глава "Укрхлібпрому" попередив про можливість повторення в Україні казахстанського сценарію
Незважаючи навіть на ухвалену урядом постанову про надання хлібній галузі газу за пільговими цінами, хлібозаводи за 2 тижні дії цієї постанови так і не отримали пільгового газу, через що багато підприємств обіцяють припинити виробництво з дня на день, що може призвести до великих проблем з наявністю хліба на полицях українських магазинів.
Постанова Кабінету Міністрів України про встановлення пільгових цін на постачання природного газу виробникам продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість, не виконується, що ставить, зокрема, хлібну галузь на межу закриття з дня на день, а разом з цим можливі перебої з постачанням хліба в українські магазини.
Про це у коментарі Delo.ua заявив Олександр Васильченко, голова асоціації "Укрхлібпром".
Всеукраїнська асоціація пекарів 11 січня направила українській владі, зокрема президенту України Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю офіційне звернення з проханням вжити заходів щодо розблокування дії постанови уряду №1435, яка запроваджує пільгові ціни на газ для виробників соціально значущих продовольчих товарів.
В асоціації пояснюють, що хоча уряд ухвалив 30 грудня 2021 року вищезгадану постанову, вона не виконується постачальниками газу "через вигадані причини" - хлібозаводи та інші виробники соціально значущих продуктів харчування досі не отримали контрактів на купівлю газу за пільговою ціною.
"Більшість хлібопекарських підприємств купили газ тільки на першу половину січня 2022 року, оскільки сподівалися на обіцянку постачання дешевого палива і не мали можливості купити газ на весь місяць за астрономічними цінами. Постачання газу на пільгових умовах нам обіцяли на початку січня, потім терміни були перенесені на 10-11 січня, 10 січня з ранку було визначено дату проведення торгів 12 січня, наприкінці дня її відклали до 14 січня 2022 року. Такий розвиток подій унеможливлює купівлю газу на другу половину січня за пільговими цінами", - сказано в зверненні асоціації.
У листі наголошується, що пекарі не мають можливості купити газ за ринковими цінами, оскільки це призведе до подальшого зростання заборгованості за сировину та припинення його поставок. Йдеться насамперед про борошно.
"Ситуація для виробників хліба перетворюється з критичної на катастрофічну, тому що, втрачаючи щодня мільйони гривень у зв'язку з неможливістю скористатися рішенням уряду, ми наближаємо той день, коли не зможемо забезпечити роботу підприємств і будемо змушені зупинити виробництво. Наголошуємо: запас міцності вичерпаний, багато хлібопекарських підприємств на межі зупинки", - зазначає "Укрхлібпром".
"До чого може призвести така бездіяльність уряду щодо соціально значущих проблем, ми вже побачили на прикладі Казахстану, коли прем'єр-міністр відмахнувся від обурення суспільства підвищенням цін на газ тим, що це ринкова ситуація", - додав у коментарі Delo.ua Олександр Васильченко.
Нагадаємо, 31 грудня 2021 року Кабінет Міністрів встановив у розмірі не вище 1% торгову надбавку за постачання природного газу власного видобутку виробникам низки продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість.
Рішення поширюється на компанії, для яких основним видом діяльності є виробництво борошна пшеничного першого сорту, молока пастеризованого жирністю 2,5% (у плівці), хліба житньо-пшеничного, яєць курячих категорії С1, птиці (тушки курячої), а також батону та соняшникової олії, які були внесені до відповідного переліку також 30 грудня.
При цьому дія цієї постанови має тривати до кінця карантину Covid-19, але не довше кінця квітня 2022 року.
Своєю чергою, постановою №1433 Кабмін також зобов'язав приватних газодобувників продавати до кінця квітня 20% газу, що видобувається, на Українській енергетичній біржі.
Нагадаємо, що напередодні представники молочної та хлібної індустрії, а також птахівники попередили про можливе припинення виробництва у своїх галузях через катастрофічне для них зростання цін на газ до 60 грн за кубометр із січня.
Будь ласка, зачекайте...
Хлеба не было.
Икру мазали прямо на копчёную колбасу.
)
Зрелище ещё есть, но хлеба уже не будет.....
И мясной выроб вам на завтрак!!!
Капіталізм і конкуренція = локомотиви прогресу.
Можливо в містах мільйонниках буде напруження, в общєпіті нормально - багато кафе, ресторанів давно випікають свій фірменний хліб
но... и цена на электрику для предприятий не 1,68 как для населения...
а цены на муку, сахар, дрожжи, олию, та даже воду... выросли не на 3 копейки... а плюс налоги... а бензин-метан-пропан для хлебовозок? (метан так в 2,5 раза за 2 месяца подорожал)...
вот и получается что хлеб - золотой для производителя
Запам'ятай: настане суворий день відплати, коли таким підспівувальникам видадуть по одному дрину і по дві цеглини - і вперед звільняти Горлівку та Макеєвку! А ми з машиновими ґверами трохи позаду проконтролюємо, щоб ви здобули зброю в бою і кров'ю змили з себе ганьбу, підквартальні опортуністи!
Проголосували по приколу?
Тепер найвеличніший гідрант влаштує вам по 150 грамів хліба з тирсою по картках (як у блокадному Ленінграді) і собачатину 5 категорії з дошками та цвяхами, бо рубають разом із будкою.
А вийдете на Майдан - "слуги" одразу запіворять "владимир владимирович, введите! хохлота взбунтовалась!"
Пазл складається. Ось чого насправді вичікують кацапи біля кордонів. ***** вже підстігує Бубочку нагайкою під хвоста - "ну че, сынок мля, где Украина мне на блюдечке? Мне долго ещё терпеть, или ты меня за мальчика тут держишь, чепуховец?" От "слуги бенциона" і ведуть Україну в турборежимі до вибуху, щоб покликати по допомогу. Тестування в Казахстані пройшло вдало, якщо ви помітили.
Прикольно, ґа?
Зате будемо ліцезрєть вовочку з пухкими щоками.
Будуть стояти в чергах, де по картках видають блокадну норму хліба з тирсою. Будуть бачити, як "слуги" отримують "спецпайки" з чорною ікрою. По лелювізору над ними зловтішатиметься главзебіл із мармизою, хоч пацюків бий. І все одно - втрачаючи свідомість від голоду, бекатимуть синіми губами "молодец бубочка, всё правильно делает".
Знаєте що відповіли ?
- И что ???
Що з такими людьми робити ? В них же в голові навіть не вата...
Знаєте, Оксано, що мені доводилося чути від простого наріду? "А мы и есть быдлы, наше дело молча сопеть в две дыры и подчиняться!" Або: "я баба дурная, я верю тому, що в лелювизоре говорят! была б умная, сама бы в лелювизоре сидела и за жизнь рассказывала!"
что вы хотите?... такова конъюнктура рынка ...
там все прибрано к рукам хитрожопыми депутатами