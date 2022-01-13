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хліб (99) ціни (3756)

"Ми на межі закриття": глава "Укрхлібпрому" попередив про можливість повторення в Україні казахстанського сценарію

Незважаючи навіть на ухвалену урядом постанову про надання хлібній галузі газу за пільговими цінами, хлібозаводи за 2 тижні дії цієї постанови так і не отримали пільгового газу, через що багато підприємств обіцяють припинити виробництво з дня на день, що може призвести до великих проблем з наявністю хліба на полицях українських магазинів.


Ми на межі закриття: глава Укрхлібпрому попередив про можливість повторення в Україні казахстанського сценарію 01

Постанова Кабінету Міністрів України про встановлення пільгових цін на постачання природного газу виробникам продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість, не виконується, що ставить, зокрема, хлібну галузь на межу закриття з дня на день, а разом з цим можливі перебої з постачанням хліба в українські магазини.

Про це у коментарі Delo.ua заявив Олександр Васильченко, голова асоціації "Укрхлібпром".

Всеукраїнська асоціація пекарів 11 січня направила українській владі, зокрема президенту України Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю офіційне звернення з проханням вжити заходів щодо розблокування дії постанови уряду №1435, яка запроваджує пільгові ціни на газ для виробників соціально значущих продовольчих товарів.

Ми на межі закриття: глава Укрхлібпрому попередив про можливість повторення в Україні казахстанського сценарію 02
Ми на межі закриття: глава Укрхлібпрому попередив про можливість повторення в Україні казахстанського сценарію 03

В асоціації пояснюють, що хоча уряд ухвалив 30 грудня 2021 року вищезгадану постанову, вона не виконується постачальниками газу "через вигадані причини" - хлібозаводи та інші виробники соціально значущих продуктів харчування досі не отримали контрактів на купівлю газу за пільговою ціною.

"Більшість хлібопекарських підприємств купили газ тільки на першу половину січня 2022 року, оскільки сподівалися на обіцянку постачання дешевого палива і не мали можливості купити газ на весь місяць за астрономічними цінами. Постачання газу на пільгових умовах нам обіцяли на початку січня, потім терміни були перенесені на 10-11 січня, 10 січня з ранку було визначено дату проведення торгів 12 січня, наприкінці дня її відклали до 14 січня 2022 року. Такий розвиток подій унеможливлює купівлю газу на другу половину січня за пільговими цінами", - сказано в зверненні асоціації.
У листі наголошується, що пекарі не мають можливості купити газ за ринковими цінами, оскільки це призведе до подальшого зростання заборгованості за сировину та припинення його поставок. Йдеться насамперед про борошно.

"Ситуація для виробників хліба перетворюється з критичної на катастрофічну, тому що, втрачаючи щодня мільйони гривень у зв'язку з неможливістю скористатися рішенням уряду, ми наближаємо той день, коли не зможемо забезпечити роботу підприємств і будемо змушені зупинити виробництво. Наголошуємо: запас міцності вичерпаний, багато хлібопекарських підприємств на межі зупинки", - зазначає "Укрхлібпром".

"До чого може призвести така бездіяльність уряду щодо соціально значущих проблем, ми вже побачили на прикладі Казахстану, коли прем'єр-міністр відмахнувся від обурення суспільства підвищенням цін на газ тим, що це ринкова ситуація", - додав у коментарі Delo.ua Олександр Васильченко. 

Нагадаємо, 31 грудня 2021 року Кабінет Міністрів встановив у розмірі не вище 1% торгову надбавку за постачання природного газу власного видобутку виробникам низки продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість.

Рішення поширюється на компанії, для яких основним видом діяльності є виробництво борошна пшеничного першого сорту, молока пастеризованого жирністю 2,5% (у плівці), хліба житньо-пшеничного, яєць курячих категорії С1, птиці (тушки курячої), а також батону та соняшникової олії, які були внесені до відповідного переліку також 30 грудня.

При цьому дія цієї постанови має тривати до кінця карантину Covid-19, але не довше кінця квітня 2022 року.

Своєю чергою, постановою №1433 Кабмін також зобов'язав приватних газодобувників продавати до кінця квітня 20% газу, що видобувається, на Українській енергетичній біржі.

Нагадаємо, що напередодні представники молочної та хлібної індустрії, а також птахівники попередили про можливе припинення виробництва у своїх галузях через катастрофічне для них зростання цін на газ до 60 грн за кубометр із січня.
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Топ коментарі
+43
Ну да. Никто не застрахован от отсутствия мозгов у люмпена. Вот люмпен и выбрал себе в 2019 "золотую рыбку", которая довела стану до ручки, до полной задницы.
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13.01.2022 12:14
+28
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13.01.2022 12:08
+28
Хліб дуже шкідливий! Годі радянських стереотипів! Вживайте більше овочів та фруктів. Ну і скумбрію по 8грн)
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13.01.2022 12:10
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А пару месяцев назад с моего коментария еще и смеялись, когда я сказал что высокий урожай зерновых ето к голоду в Украине. Только у нас могут избыток еды превратить в голодомор. То же самое с електроенергией, которой у нас раньше было с избытком а сейчас клянчим даже у окупантов.
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13.01.2022 12:31 Відповісти
высокий урожай зерновых - это ведь подача для лохтората. Пшеничка то плоховатая вышла - меньше 45% продоволки (только никто об этом не говорил). Ну и безконтрольный вывоз - нашевсе, ибо валюту брать неоткуда, и тут палка о двухконцах, такой себе цуцванг. Все это следствие управления страной, ее превращают полностью в аграрную колонию.
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13.01.2022 13:04 Відповісти
Кто пишет эти дебильные статьи ? Где вы видели пекарню на газе ? Зайдите в любой крупный супермаркет Новус , Ашан , АТБ - там кругом при них пекарни. Все электрические. На сайте киевхлеба картинки с цехами для выпечки тоже с электропечами. Я уже не говорю о том , что ДБНом , санитарными нормами использование газа в таких помещениях вообще запрещено. Недавно Рошен тут плакал , что газ им дорогой. Кондитерка вообще газ не использует (разве что для отопления ). Одна сплошная заказуха и дезинформирование.
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13.01.2022 12:31 Відповісти
Есть хлебокомбинаты на газу, сам в таком работал одно время.
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13.01.2022 13:00 Відповісти
Ты РЕАЛЬНО сравниваешь ашан с печкой на 10 булок и хлебзавод на 1000 батонов в час???
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13.01.2022 13:00 Відповісти
Уточніть,будьте ласкаві,ЄВГЕНІЙ,чи ЮРІЙ Бойко?
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13.01.2022 13:05 Відповісти
Зебіли! Як вам ця хохмочка? Щоб ви усі від голоду повиздихали, адійоти.
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13.01.2022 12:33 Відповісти
Главное шоб у бени газ та электроэнергия по нормальным ценам был , а население если и сократится на пару лямов , то это даже хорошо , для бюджета … у меня всё больше вопросов к евреям во власти
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13.01.2022 12:38 Відповісти
Времена были тяжёлые.
Хлеба не было.
Икру мазали прямо на копчёную колбасу.
)
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13.01.2022 12:40 Відповісти
По ходу 73% этого добивались 2,5 года и наконец-то подошли к закономерному финалу!
Зрелище ещё есть, но хлеба уже не будет.....
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13.01.2022 12:40 Відповісти
і це добра новина - до тупої зеленої худоби як не через голову, то через шлунок нарешті дійде увесь "масштаб" зе-лупиної величі...
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13.01.2022 12:44 Відповісти
Ага вы вместе с руководстом АТБ - самые б...ть несчастные!!! Переходите на Свою Линию!!!
И мясной выроб вам на завтрак!!!
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13.01.2022 12:45 Відповісти
Сейчас, потерпите до 17 числа! Порошенко вернётся, и вам, ЗЕбизянам включат новое шоу по его посадке! И вы, голодные но счастливые, будете улюлюкать от радости! Тупой ЗЕскот.
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13.01.2022 12:48 Відповісти
Да кому этот хлеб нужен?Все руководство очень занято на Буковели и разных экзотических островах.
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13.01.2022 12:53 Відповісти
так вот для чего шапито 95 запело про хлебные карточки........ хлебушка будет мало и на всех не хватит, пшеницу осенью всю продали за копейки за бугор, НЗ (поели) мышки, а та мука шо осталась без газа не хлеб.
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13.01.2022 12:55 Відповісти
Спекулянты продают украинский газ на бирже по 60 тыс хотя уже даже в ЕС он около 30 тыс
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13.01.2022 12:57 Відповісти
Благодаря зебилам возвращаемся в 90-е))))
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13.01.2022 12:59 Відповісти
Святе місце порожнім не буває. Закриються агрохолдинги, воспрянут приватники = вони і зараз печуть на електриці, дровах. Вдома перейдемо на духовки та хлібопічки, памятаю початок 90х, 2000х. В квартирі на газовій плиті в сковорідці виходив нормальний великий круглий хліб. А ще є всякі коржі, паляниці (лєпьошкі) котрі взагалі печуться швидко і без дріжджів.
Капіталізм і конкуренція = локомотиви прогресу.
Можливо в містах мільйонниках буде напруження, в общєпіті нормально - багато кафе, ресторанів давно випікають свій фірменний хліб
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13.01.2022 12:59 Відповісти
Расскажи про конкурентные цены от частников......
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13.01.2022 13:03 Відповісти
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13.01.2022 15:19 Відповісти
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13.01.2022 15:28 Відповісти
тре в поліцію піти влаштуватись. а якщо вийдуть протестувати пиз...ть їх кийками зі словами -Що наголосували блдь?по іншому до них не дійде....
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13.01.2022 13:01 Відповісти
Сейчас и хлеба нормального трудно купить. Говно какое то пекут и называют хлебом. Пусть зебилы смотрят дальше квартал, сваты
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13.01.2022 13:04 Відповісти
хлеб/заводы все работают на газу, пекарни и мини-заводы на электрике...
но... и цена на электрику для предприятий не 1,68 как для населения...
а цены на муку, сахар, дрожжи, олию, та даже воду... выросли не на 3 копейки... а плюс налоги... а бензин-метан-пропан для хлебовозок? (метан так в 2,5 раза за 2 месяца подорожал)...
вот и получается что хлеб - золотой для производителя
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13.01.2022 13:10 Відповісти
Я бы даже сказал платиновый Цены еще более менее держаться в следствии того что половина работ/сырья и тд. серая, На сегодня если взять все реально и произвести (хлеб, а не ту мешанину) - то будет бутер не с красной икрой, а красная икра с хлебом, ибо он реально сейчас грн 75-80 должен стоить киллограм промышленного.
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13.01.2022 13:17 Відповісти
Смеху......................, смеху....................., а рынок доведет, не до смеху....................... будет. Жаль, на Х.............. нечего спирать, вовремя соскочили из газовой иглы. Газа нэма, хлиба нэма, зато друзи есть.
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13.01.2022 13:13 Відповісти
Я ось одного не розумію,в Конституції України записано,що НАДРА І далі перелік,НАЛЕЖАТЬ НАРОДУ УКРАЇНИ!!!! Як тоді можуть існувати приватні газодобувні компанії,на якій підставі? Ну я розумію приватне СТО,магазин.навіть завод,перукарня,АЛЕ надра,атомні станції,оборонні підприємства,водойми---як це опинилось приватним,мабуть Порох все під себе підгріб!!!! Навіть розумію,коли якусь пекарню чи заводик підганяли під банкрутство і діточки директорів цих підприємств викупали їх за безцінь,але в преліку цих обєктів не повино було бути---СТРАТЕГІЧНИХ!!!!
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13.01.2022 13:15 Відповісти
Меня всегда умилял этот подход - надра принадлежат народу, почему частники добывают и зарабатывают? Если народ - это все 36 миллионов и надра нужно разделить, так пусть станет с лопатой и себе копает. Так это не получается, ясно почему. Что дальше - государственные компании ( а точнее одна - Укргаздобыча), принадлежащие государству, а значит народу, добывают и продают народу по рыночной цене, зарабатывая себе деньги на развитие и зарплаты. У них не хватает денег, оборудования и специалистов, чтобы добыть столько газа, чтобы всех обеспечить. Что дальше - народ в лице государства приглашает частные компании вложить свои деньги в увеличение добычи и они работают на тех же условиях, что и государственные. В чем конфликт - как всегда люмпен завидует успешному бизнесу, как и во всем мире. Вот така муйня малята...
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13.01.2022 13:57 Відповісти
Ви,походу ,вчена людина,а пояснюєте таку х...,де в мене є пропозиція,що віддати надра народу України,віддати,щоб лопатою копати і належить народу---це дві великих різниці!! Я не **люмпен** і жаба мене не давить,зовсім,бо сам маю маленький бізнес і прекрасно розумію де і що!! Я не проти доходів Укргаздобуванню,а проти того,коли працівник на буровій отримує 20000,а шушура всіляка,яка перепродує добутий ним газ,отримує теж 20000 в місяць,тільки долярами,а потім пропонує нам купувати скумбрію по 8грн за КІЛО!!! І ДУЖЕ проти того,коли заїзджаєш в Київ,таке враження,що перебуваєш в США, а не в країні де немає зовсім середнього класу,а тільки дуже багаті(в основному це ті,що Ви називаєте **приватними компаніями**) і бідні(не голодаючі)--це ті,на яких заробляють ті компанії і шикують по-повній!!!! А за увесь світ,відповім так,що Ви не зможите назвати ніодну країну світу,де прибутки складають в середньому від 30 до 70%,в Німеччині за велике щастя рахують,коли прибуток 7-8 %,от і нехай ВАШІ чи НАШІ господарі приватники не 50% прибутку закладають собі,а 15%,тут і зарплатню підвищать бурильщикам до 40-50тисяч,то для них ,як і для німців,буде не тяжко купити бензин за 1,3 центи!!!
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13.01.2022 14:26 Відповісти
Вот вы на Клоуна бочку катите. Но ведь это не он привязал наши цены к ценам спота в Европе. Это сделал Порошенко, ещё и хвалился этим. Так чего пищите теперь?
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13.01.2022 13:17 Відповісти
Более того Порошенко и кореша имели очень хорошую прибыль продавая украинцам газ по спотовым ценам. Он и с углём такие же фокусы делал, вРотердамил Украину.
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13.01.2022 13:19 Відповісти
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13.01.2022 13:30 Відповісти
Скільки тобі "слуги" заплатили, щоб ти отут язицярою вилизував зелену дупу?
Запам'ятай: настане суворий день відплати, коли таким підспівувальникам видадуть по одному дрину і по дві цеглини - і вперед звільняти Горлівку та Макеєвку! А ми з машиновими ґверами трохи позаду проконтролюємо, щоб ви здобули зброю в бою і кров'ю змили з себе ганьбу, підквартальні опортуністи!
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13.01.2022 14:01 Відповісти
а чего позаду? трус?
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13.01.2022 14:16 Відповісти
Ніт, це справедливість. Ви вже достатньо теліпали мовами, щоб привести до влади нащадків комуняк - і коли настануть годинники відплати, треба спробувати ті борошна, за які ви боролися.
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13.01.2022 14:27 Відповісти
Ну що, зебіли, як вам - "а що, при Порошенко лучше было?"
Проголосували по приколу?
Тепер найвеличніший гідрант влаштує вам по 150 грамів хліба з тирсою по картках (як у блокадному Ленінграді) і собачатину 5 категорії з дошками та цвяхами, бо рубають разом із будкою.
А вийдете на Майдан - "слуги" одразу запіворять "владимир владимирович, введите! хохлота взбунтовалась!"
Пазл складається. Ось чого насправді вичікують кацапи біля кордонів. ***** вже підстігує Бубочку нагайкою під хвоста - "ну че, сынок мля, где Украина мне на блюдечке? Мне долго ещё терпеть, или ты меня за мальчика тут держишь, чепуховец?" От "слуги бенциона" і ведуть Україну в турборежимі до вибуху, щоб покликати по допомогу. Тестування в Казахстані пройшло вдало, якщо ви помітили.
Прикольно, ґа?
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13.01.2022 13:22 Відповісти
Главное зельку из Киева не выпустить, поймать и вздернуть на березе, если кипишь начнется Это нужно сделать при любых раскладах и в первую очередь будет
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13.01.2022 13:33 Відповісти
Зато сейчас Ермак будет пилить бабло на самой дорогой трассе в мире, на новой окружной Киева, цена километра трассы более 100 млн гривен, правда классно, зелебобики?! Кстати, вот вы, зелебобы, которые нифига не делают в этой жизни, а все ждут подачек от государства, и станете вдоль этой построенной трассы и будете своих жен продавать, благодаря найвеличнишому лидору **********!
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13.01.2022 13:28 Відповісти
чому ви зменшили суму в три рази за км.? Шановний , наголошував на цьому із посиланням, знайду допис- надам інфу.
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13.01.2022 14:40 Відповісти
В комуністів завжди проблеми з хлібом.
Зате будемо ліцезрєть вовочку з пухкими щоками.
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13.01.2022 13:28 Відповісти
Украина запретила коммунистов, если вы не в курсе )) А проблемы остались. Так может дело не в коммунистах? ))
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13.01.2022 13:35 Відповісти
а в їх послідовниках ?
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13.01.2022 14:05 Відповісти
Зебіли все одно будуть блеяти гейби тота маржина - "а шо, при Порошенко лучше было?"
Будуть стояти в чергах, де по картках видають блокадну норму хліба з тирсою. Будуть бачити, як "слуги" отримують "спецпайки" з чорною ікрою. По лелювізору над ними зловтішатиметься главзебіл із мармизою, хоч пацюків бий. І все одно - втрачаючи свідомість від голоду, бекатимуть синіми губами "молодец бубочка, всё правильно делает".
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13.01.2022 13:41 Відповісти
Ви праві. На заяву одного довбика в стилі "Порошенко теж літав, як і Зеленський " відповідаю - Порошенко літав у державних справах і за свій кошт, а не відпочивав.
Знаєте що відповіли ?
- И что ???
Що з такими людьми робити ? В них же в голові навіть не вата...
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13.01.2022 14:08 Відповісти
Там щось на рівні комах або морських вогірків. Прості фізіологічні інстинкти плюс убога добірка тупих відповідей.
Знаєте, Оксано, що мені доводилося чути від простого наріду? "А мы и есть быдлы, наше дело молча сопеть в две дыры и подчиняться!" Або: "я баба дурная, я верю тому, що в лелювизоре говорят! была б умная, сама бы в лелювизоре сидела и за жизнь рассказывала!"
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13.01.2022 14:16 Відповісти
(автозаміна на смартфоні "облагородила" цитату тітки з народу, в оригіналі було "была бы вумная")
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13.01.2022 14:21 Відповісти
некачайтелодку!!! Зе устал, он отдыхает, что не понятно? Берите лопаты и копайте
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13.01.2022 13:42 Відповісти
Сначала пусть повесит, а потом уже закапывать.
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13.01.2022 13:57 Відповісти
в Украине цены на газ формирует рынок....
что вы хотите?... такова конъюнктура рынка ...
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13.01.2022 13:46 Відповісти
Не вопрос, тогда пусть государств отпустит цены на хлеб, чтобы он по рыночной цене стоил 50-70 гривен, а не 20-25, как сейчас.
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13.01.2022 14:28 Відповісти
То есть, когда уряд выносит постановление о носе масок, и ковид-сертификатов, то все начинает исполнятся в тот же день, и мусора на перегонки лезут в маршрутки. А когда выходит постановление про газ, где коломойские , ахмедовы.... должны продать дешевле, они тупо Х..Й забили, и игнорят, а мусора туда не лезут...((((
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13.01.2022 14:03 Відповісти
да здраствует страна идиотов - УРА ТОВАРИЩИ!
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13.01.2022 15:46 Відповісти
я стесняюсь спросить, а в сахаре песок ещё есть? а то может и это зели уже пролюбили...
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13.01.2022 16:02 Відповісти
Це перемога !!! Головне, що у нас є ринок газу і всі незадоволені нехай йдуть і шукають де дешевше. Сивочолий гетьман обіцяв, що завдяки ринку газу Україна стане сильною европейською та енергонезалежною країною. А по факту все обернулося черговим грабунком населення та повним крахом економіки.
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13.01.2022 17:09 Відповісти
ой пусть из себя не строят честных тружеников
там все прибрано к рукам хитрожопыми депутатами
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13.01.2022 18:01 Відповісти
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