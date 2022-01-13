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алкоголь (1218) отруєння (941) росія (63556)

12 осіб померло від отруєння сурогатним алкоголем у Росії

12 осіб померло від отруєння сурогатним алкоголем у Росії

У Ханти-Мансійському автономному окрузі після вживання сурогатного алкоголю померло 12 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС, про це повідомляє регіональне управління Слідчого комітету.

Також зазначається, що у кримінальній справі про отруєння також заарештовано 12 осіб.

Наприкінці 2021 року кілька жителів селища Ун'юган Жовтневого району Югри купили в селищному магазині "неліцензійну спиртовмісну рідину, що становить небезпеку для життя та здоров'я споживачів", сказано у повідомленні відомства.

У результаті померли двоє чоловіків та жінка. Власника магазину, в якому продавався алкоголь, затримано.

Раніше аналогічний випадок стався у селищі Кондинське: там після вживання неліцензійного алкоголю померло шестеро чоловіків і дві жінки, ще один постраждалий пізніше помер у лікарні. Ще кілька людей перебувають у лікарнях у тяжкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7-річна дівчинка отруїлася сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області РФ: Вживала в компанії однолітків
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Топ коментарі
+8
Це ж тільки розминка. В старий Новий рік кацапи виправлять ситуацію на краще.
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13.01.2022 14:00
+5
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13.01.2022 14:09
+4
будни раиссии...
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13.01.2022 13:57
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будни раиссии...
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13.01.2022 13:57 Відповісти
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13.01.2022 14:09 Відповісти
Хоча б одна радісна звістка за сьогодні.
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13.01.2022 13:57 Відповісти
маловато буде
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13.01.2022 13:58 Відповісти
Це ж тільки розминка. В старий Новий рік кацапи виправлять ситуацію на краще.
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13.01.2022 14:00 Відповісти
А Трамп седне будет водить Меланку. Хотя делать это он может хоть каждый день
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13.01.2022 14:09 Відповісти
Вот и нашлось оружие массового поражения для Параши. Паленый шмурдяк. Не джавелинами едиными можно их косить.
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13.01.2022 13:59 Відповісти
Ун'юган в районі Югри. Типові російські назви
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13.01.2022 14:00 Відповісти
смотрел Лядова про Чукотку - в магазинах нет яиц зато 20 сортов водяры)
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13.01.2022 14:01 Відповісти
чукотка, она, как и россия женского рода...
у нее не может быть яиц
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13.01.2022 14:38 Відповісти
Угроза для россии не НАТО.
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13.01.2022 14:00 Відповісти
Я вот тоже не пойму зачем так нажираться? Зачем к примеру выпивать целую литру. Ну выпей 800 грамм и хватит с тебя
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13.01.2022 14:18 Відповісти
Россия прийшла до фіно-угорів в повній красі.))) У лаптях і з Боярішником )))
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13.01.2022 14:03 Відповісти
НАТО - не пройдёт !
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13.01.2022 14:04 Відповісти
Ваше плевать сколько там кацапов сдохло, но надо побольше
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13.01.2022 14:04 Відповісти
То не новина. Звичайна подія у житті московітів.
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13.01.2022 14:06 Відповісти
Вставило хорошо!
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13.01.2022 14:07 Відповісти
Ханти,манси,інші монголоїдні племена Росіі...Пройде багато поколінь,поки у них виробиться імунітет до алкоголю...Ми то вже за тисячу років пияцтва призвичаєні...в основному,та й то час від часу з"являються придурки,ладні за фляшку горілки прибити...
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13.01.2022 14:08 Відповісти
А що, склоомивач з боярой не в тренді? Чи на свято шикарнуть вирішили!!!
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13.01.2022 14:08 Відповісти
СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!! БРАВО !!! БРАВІССІМО !!!
Трєбуєм прадалжєнія . Харошій москаль - дохлий москаль .
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13.01.2022 14:12 Відповісти
12 живых против 12 мёртвых - пока ничья !
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13.01.2022 14:12 Відповісти
Не зовсім так:
Раніше аналогічний випадок стався у селищі Кондинське: там після вживання неліцензійного алкоголю померло шестеро чоловіків і дві жінки, ще один постраждалий пізніше помер у лікарні. Ще кілька людей перебувають у лікарнях у тяжкому стані. Джерело:
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13.01.2022 14:20 Відповісти
Будни скотофермы!!
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13.01.2022 14:17 Відповісти
12 человек на коньяк мертвеца,
йо-хо-хо, и писец кацапам,
пей, и дьявол всех доведет до конца,
йо-хо-хо, и писец кацапам!
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13.01.2022 14:19 Відповісти
З чим я їх і поздоровляю.
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13.01.2022 14:19 Відповісти
- а я отравлю тем же алкоголем в 4 раза больше парашенцев!
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13.01.2022 14:21 Відповісти
Все, что нужно знать о русском мире:

«Богатый
крестьянин Семин 46 лет, имея болезненную жену, услал двух своих сы-
новей на «шахты», сам остался с двумя невестками. Начал он подбиваться
к жене старшего сына Григория, а так как крестьянские женщины очень
слабы к нарядам и имеют пристрастие к спиртным напиткам, то понятно,
что свёкор в скорости сошёлся с невесткой. Далее он начал «лабуниться»
к младшей. Долго она не сдавалась, но вследствие притеснения и подар-
ков - согласилась. Младшая невестка, заметив «амуры» свекра со стар-
шей, привела свекровь в сарай во время их соития. Кончилось дело тем,
что старухе муж купил синий кубовый сарафан, а невесткам подарил по
платку».

корреспонденция (1899) жителя села Крестовоздвиженские Ря-
бинки Болховского уезда Орловской губернии В.Т. Перькова
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13.01.2022 14:23 Відповісти
Чёт маловато - надо больше мёртвых кацапов...
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13.01.2022 14:30 Відповісти
Пальоний ,,Бояришник"?!
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13.01.2022 14:36 Відповісти
Справжній кацап попаде в рай тільки якщо помре на полі бою з оковитою.
Їхнім гаслом треба зробити. Бояришник квиток до раю.
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13.01.2022 14:38 Відповісти
Гоблінам на Донбас надо такой водочки подсуетить 😄
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13.01.2022 14:39 Відповісти
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13.01.2022 14:50 Відповісти
Кто ж мог подумать, что жидкость, которая при наружном употреблении уничтожает только угри, при внутреннем уничтожает и финно-угров?
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13.01.2022 16:22 Відповісти
Россия - огромная страна алкашей, которые пьют всё, что горит.
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13.01.2022 17:36 Відповісти
Пропоную зробити фонд допомоги населенню мокшандіі де б усі бажаючі могли їм надіслати іще бояришнику чи сурогату чи ло вони там так гарно п'ють
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13.01.2022 22:43 Відповісти
 
 