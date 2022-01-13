12 осіб померло від отруєння сурогатним алкоголем у Росії
У Ханти-Мансійському автономному окрузі після вживання сурогатного алкоголю померло 12 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС, про це повідомляє регіональне управління Слідчого комітету.
Також зазначається, що у кримінальній справі про отруєння також заарештовано 12 осіб.
Наприкінці 2021 року кілька жителів селища Ун'юган Жовтневого району Югри купили в селищному магазині "неліцензійну спиртовмісну рідину, що становить небезпеку для життя та здоров'я споживачів", сказано у повідомленні відомства.
У результаті померли двоє чоловіків та жінка. Власника магазину, в якому продавався алкоголь, затримано.
Раніше аналогічний випадок стався у селищі Кондинське: там після вживання неліцензійного алкоголю померло шестеро чоловіків і дві жінки, ще один постраждалий пізніше помер у лікарні. Ще кілька людей перебувають у лікарнях у тяжкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
у нее не может быть яиц
Трєбуєм прадалжєнія . Харошій москаль - дохлий москаль .
Раніше аналогічний випадок стався у селищі Кондинське: там після вживання неліцензійного алкоголю померло шестеро чоловіків і дві жінки, ще один постраждалий пізніше помер у лікарні. Ще кілька людей перебувають у лікарнях у тяжкому стані. Джерело:
йо-хо-хо, и писец кацапам,
пей, и дьявол всех доведет до конца,
йо-хо-хо, и писец кацапам!
«Богатый
крестьянин Семин 46 лет, имея болезненную жену, услал двух своих сы-
новей на «шахты», сам остался с двумя невестками. Начал он подбиваться
к жене старшего сына Григория, а так как крестьянские женщины очень
слабы к нарядам и имеют пристрастие к спиртным напиткам, то понятно,
что свёкор в скорости сошёлся с невесткой. Далее он начал «лабуниться»
к младшей. Долго она не сдавалась, но вследствие притеснения и подар-
ков - согласилась. Младшая невестка, заметив «амуры» свекра со стар-
шей, привела свекровь в сарай во время их соития. Кончилось дело тем,
что старухе муж купил синий кубовый сарафан, а невесткам подарил по
платку».
корреспонденция (1899) жителя села Крестовоздвиженские Ря-
бинки Болховского уезда Орловской губернии В.Т. Перькова
Їхнім гаслом треба зробити. Бояришник квиток до раю.