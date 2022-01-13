Немає підстав знову збиратися, - заступник голови МЗС РФ Рябков про новий раунд перемовин щодо "гарантій безпеки"

Підстав для нових зустрічей з США щодо "гарантій безпеки" поки немає. У РФ незадоволені результатами переговорів.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Без прояснення того, чи є хоча б якийсь ресурс, якийсь запас гнучкості з того боку з якихось серйозних сюжетів, підстав сідати в найближчі дні, знову збиратися і починати ці ж самі обговорення я не бачу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше також прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори Росії і США за результатами раундів у Женеві і Брюсселі були невдалими.

Вчора в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у сторін розбіжності, які буде складно подолати.

А 10 січня в Женеві відбулися переговори США і Росія щодо "гарантій безпеки".