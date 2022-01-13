Немає підстав знову збиратися, - заступник голови МЗС РФ Рябков про новий раунд перемовин щодо "гарантій безпеки"
Підстав для нових зустрічей з США щодо "гарантій безпеки" поки немає. У РФ незадоволені результатами переговорів.
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Без прояснення того, чи є хоча б якийсь ресурс, якийсь запас гнучкості з того боку з якихось серйозних сюжетів, підстав сідати в найближчі дні, знову збиратися і починати ці ж самі обговорення я не бачу", - сказав він.
Нагадаємо, раніше також прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори Росії і США за результатами раундів у Женеві і Брюсселі були невдалими.
Вчора в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у сторін розбіжності, які буде складно подолати.
А 10 січня в Женеві відбулися переговори США і Росія щодо "гарантій безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
А в Брюсселі Порох робив свою непублічну роботу...
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4237760012990866?__cft__[0]=AZUNJdW8mOxTFeTVGhgCEBXa8GOx_gQIAZz_WZ-eUjHrSoGiO0_lb8ZfIAWeHeT3XNeypuT7ou9fFEwyYkbMIw4nA4z9hGbRLeS8CA20q76DRrTJFupkNx5hory6P1RG5d8&__tn__=%2CO%2CP-R 23 год ·
Как и говорилось - Путина в Женеве абсолютно предсказуемо послали нахер. Прямым текстом. Не скрываясь. Вопрос возвращения НАТО куда-то там в 1997 год даже не обсуждается, остановка расширения НАТО на Восток не обсуждается - и, по-моему, это впервые сказано открытым текстом, раньше западная дипломатия все пыталась употреблять обтекаемые формулировки и эвфемизмы, вчера же сказано напрямую - не твое собачье дело, НАТО будет расширятся туда, куда захочет. Единственное, что Альянс готов обсудить, это неразмещение ракет в Украине - но в обмен на уступки по Донбассу и Крыму и засовывание калининградских «Искандеров» себе в задницу. В случае агрессии же, наоборот, войска НАТО гарантированно будут приближены к границам России, и ракетные установки размещены в Украине.
Польский экс-министр иностранных дел вообще сказал прямым текстом: сунетесь еще раз - получите по яйцам. Мне очень нравится этот ответ. Hа понятном гопнику языке.
В пост приглашаются эксперты «все пропало, Бидон нас слил, Аркаша ты ничего не понимаешь в американской политике, слава великому Трампу!»
Боже, храни Байдена.
Кстати, по поводу последнего - совершенно не исключаю, что, будь Президентом США сейчас Трамп, он бы договорился с Путиным о гораздо большем.
Америка ферст, плевать на эту Украину, я тебе её сдам, Володья, в обмен на «Северный Поток». И, думаю, Путин мог бы принять это предложение.
Сегодня, к слову, появилась новость и о том, что США совместно с Германией прорабатывают новые методы остановки Севпотока.
Боже, храни Байдена - 2.
Путин уникальный человек, конечно же. Байден пришел, чтобы бороться с Китаем, про Украину он думал где-то в третьем десятке проблем - но Вова сумел переключить его на себя и сделал чуть не главной повесткой дня для Белого Дома.
НАТО трещало по швам - но Вова склеил его заново так, что теперь домкратом не растащишь.
«Северный Поток» был уже почти сертифицирован - блин, ну какая тебе разница, подожди ты со своим долбаным вторжением еще год, пусть в Германии сменится власть и новая тоже тихо-спокойно закроет глаза на этот вопрос, зачем ты им под шумок даешь такой козырь, тебе же абсолютно пофигу в этом ли году, в следующем ли - но нет, умудрился поднять даже и этот, казалось бы, похороненный вопрос.
Ну, что сказать. Успехов тебе, Владимир Владимирович.
Но. Давайте повторим в стопятидесятый раз. Воевать за Украину придется Украине. Да, стратегическое решение принято. Да, Украину, в отличие от Казахстана или Беларуси, никто уже не сольет. Да, на сжирание её одну не оставят. Да, помощь будет беспрецедентная.
Но воевать за саму себя придется Украине.
Да, с огромной поддержкой, с ПВО, радарами, «Стингерами» и самолетами от США и Британии, статусом НАТО+, джавелинами и гаубицами от Эстонии и помощью от всего мира - но самим.
Потому что Запад, в первую очередь, воюет за себя.
И ему ВЫГОДНО воевать с медведем гопиником на территории Украины и руками Украины.
А не на своей и своими.
Потому что это хотя бы просто банально дорого. Очень дорого. На порядки дороже, чем помогать Украине сейчас.
Ничего личного, просто политика.
И в этом нет ничего плохого. Нас не оставят. Нас не бросят. За нас готовы вписаться, и даже понести экономические убытки. Пусть по формуле «лучше меньше и сейчас, чем больше и потом» - но на нашей стороне. Что в этом может быть плохого?
Так что обкидывать Запад дерьмом, как, я уверен, это наверняка и начнется - ну, это показатель не самого большого ума, прямо скажем.
Нам помогают, за нас вписываются, ради нас готовы идти на потерю денег - в ответ можно сказать только спасибо, и ничего больше.
И уж точно Ермаку не надо открывать рот и говорить про приговор НАТО послам НАТО в лицо.
К тому же Наивеличайший ему напрямую запретил это делать.
Ну, либо он Министр иностранных дел.
Одно из двух.
Во всем остальном все развивается абсолютно ожидаемо. Стороны высказали друг другу в глаза все, что хотели - и разошлись по углам ринга, поняв, что говорить, в принципе, больше не о чем.
Переговоры сами по себе - это хорошо. Они, пор крайней мере, оттягивают вероятность вторжения России. Пока говорят - нападать не будут.
Все остальное зависит уже от Украины. Да, при помощи других, но в первую очередь - от Украины.
И ни от кого больше.
Вот такой примерно расклад на сегодняшний день.
Ваш Дед.
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@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1481421653804560386 11 ч
A что вся пропагандонская сволочь языки в жопу засунула ?! Их пахана китайские товарищи публично опустили : вышвырнули из Казахстана как **********. Или они все, включая самого, воспринимают Си как очень большого Кадырова. Ну тогда извиняться надо , пока не поздно.