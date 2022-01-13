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Пєсков назвав невдалими перемовини РФ зі США та НАТО

Пєсков назвав невдалими перемовини РФ зі США та НАТО

З початку року відбулися два раунди переговорів РФ зі США щодо "гарантій безпеки". У Кремлі незадоволені їхніми результатами.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Пєсков назвав невдалими переговори Росії та США за результатами раундів у Женеві та Брюсселі.

І на перших консенсусах, і на других були позитивні нюанси, були позитивні елементи, які можна зарахувати в плюс. Але перемовини були ініційовані, щоб отримати конкретні відповіді на певні питання, з цих питань були розбіжності. Це можна зарахувати як мінус у раундах, що відбулися", — розповів представник Кремля.

"Ми чуємо заяви НАТО про те, що НАТО буде розширено далі. Ми чуємо заяви американських представників, які закликають до НАТО нові країни. Якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди переміщатися на російській території, навряд чи це можливо. Це теж дуже важливий момент", - підсумував Пєсков.

А 10 січня в Женеві відбулися переговори США і Росія щодо "гарантій безпеки". Після них в РФ заявили, що не збираються знову нападати на Україну, а США пообіцяли серйозні санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має зробити вибір - деескалація та дипломатія чи конфронтація з наслідками, - представниця США на перемовинах Шерман

Вчора в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки.

"Наші розбіжності буде складно подолати", - зазначив генсек.

Читайте також: У Кремлі порівняли можливі санкції США проти Путіна із розривом відносин

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Топ коментарі
+18
значи рузге гопарю с дубиной сунули под нос дробовик
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13.01.2022 12:53
+18
... ми чуємо заяви американських представників, які закликають до НАТО нові країни!

Песков, так и ты зазывай новые страны в ОДКБ! В чём проблема?! Или в вашу помойку на поклон к ***** никто не хочет больше?!
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13.01.2022 12:57
+18
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13.01.2022 12:58
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значи рузге гопарю с дубиной сунули под нос дробовик
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13.01.2022 12:53 Відповісти
шо себе позволяет этот тупой кацап? он жеж подосрал всей пятой колонне фейки о том, что "Украину слили"
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13.01.2022 13:47 Відповісти
Якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди переміщатися на російській території, навряд чи це можливо. Це теж дуже важливий момент", - підсумував Пєсков. Крым и Донбасс российская территория ?
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13.01.2022 12:55 Відповісти
в Кремлядске никак не поймут что НЕТ ИХ ТЕРРИТОРИИ нет априори.... это все условности и типа так сложилось...я имею ввиду государства... вся Планета принадлежит все и НИКОМУ КОНКРЕТНО... но если тараканы надоедают соседям- что делать то- правильно только травить и сильно и долго....
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13.01.2022 13:19 Відповісти
невдалі перемовини будуть коли Кубань відійде до України , а це так ганчіркою по пиці !
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13.01.2022 12:56 Відповісти
... ми чуємо заяви американських представників, які закликають до НАТО нові країни!

Песков, так и ты зазывай новые страны в ОДКБ! В чём проблема?! Или в вашу помойку на поклон к ***** никто не хочет больше?!
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13.01.2022 12:57 Відповісти
ніхто в помийну яму одкб не хоче влізати, бо роздягнуть, роззують і викрутять
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13.01.2022 12:59 Відповісти
Что Письков, зассаный гопник нарвался на здорового мужика, который не испугался как все, а надавал по шее и ножик отобрал?
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13.01.2022 12:57 Відповісти
щось не бачу черги на вступ в Организацію Договора про коллективну безопеку (ОДКБ)?

З чого би то?
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13.01.2022 12:58 Відповісти
Коли б були поступки від Нати Пуйлу, то б шмаркля подав заяву на вступ до ОДКБ. А так він образився і не хоче навіть відлітати з островів в океані.
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13.01.2022 13:02 Відповісти
ясно, , "внутренние" вже увійшли, а "внешние" ф№й поклали на "вошедших"
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13.01.2022 13:31 Відповісти
Кацап, а что такое внешние и внутренние страны? Где ты это взял? В уставе ОДКБ такого нет. Т.е. ты сбрехал, "историк"
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13.01.2022 14:32 Відповісти
кацап як не збреше, то день не проживе.
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13.01.2022 16:14 Відповісти
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13.01.2022 12:58 Відповісти
Коротко об результатах переговоров:
https://www.youtube.com/watch?v=gIiS85ds5jY&ab_channel=TheJustSnake

Да гранаты у него не той системы ...(с)
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13.01.2022 13:00 Відповісти
Да неужели? Да, не может быть!

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13.01.2022 13:00 Відповісти
отож рашка ...ваше дело тельячье... обосрались стойте и стекайте .... замутили свои хотелки такие список состряпали претензии к нато и европе . ещё бы ножками потопали и пальчиком погрозили...орали на каналах безсовестные гопники что мол9 забирайте нато свои манатки и ушивайтесь в 1997 год кажется или ещё ране .тоесть никого не принимать а кого и приняли ранее исключить ...совсем обезумели бабазяны...а тут облом какой .брали и будем принимать в нато! видно по заявлениям рашки что приутихли гопники безпредельщики уже пыл поубавили... думали что прорвуться .сегодня последняя встреча там .посмотрим чем завершится....((
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13.01.2022 13:01 Відповісти
И Китай хорошо на рашку прикрикнул, воннахер из Казахстана! Короче жмут со всех сторон.
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13.01.2022 13:04 Відповісти
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13.01.2022 13:06 Відповісти
Цілком неадекватно Московія себе оцінює. У неї хоч валовій продукт більший ніж у Польщі чи Румунії?
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13.01.2022 13:06 Відповісти
Шо в вашем мухосранске "самое большое", а ,кацап? Равзе шо самомнение. Все население - потребители стекломоя или воры унитазов, не научившиеся застегивать собственные штаны. Сраная бензоколонка с ракетами.
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13.01.2022 14:36 Відповісти
кацап, ВВП твоего парашестана менее 2% от мирового, о чём ты самом большом тут бредишь?
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13.01.2022 14:51 Відповісти
Приблизно, як ВВП Філадельфії.
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13.01.2022 15:04 Відповісти
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13.01.2022 13:06 Відповісти
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13.01.2022 13:08 Відповісти
НА вас насрать
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13.01.2022 13:08 Відповісти
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13.01.2022 13:10 Відповісти
Згоден, шо переговори невдалі, треба будо заарештувати путлера вбивцю, і відправити до суду в Гаазі.
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13.01.2022 13:11 Відповісти
шо такое???, не под горлышко вставили????))))
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13.01.2022 13:12 Відповісти
Для Украины это как раз удача ))
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13.01.2022 13:15 Відповісти
всем кацам негайно залышыты кубань
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13.01.2022 13:18 Відповісти
що скриває "туалетний йоршик" під вусами? заячу губу, чи вовчу пасть? він генетично неповноцінний...
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13.01.2022 13:22 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/nato-ne-ceremonitsya-s-kremlem-vitaliy-portnikov/127337#gsc.tab=0 НАТО не церемонится с Кремлем

На первом после 2019 года Совета Россия-НАТО российским дипломатам пришлось выслушать реальные претензии Запада, которые отличаются от виртуальных претензий России. Возникает только вопрос, насколько Путин готов согласиться с реальностью и продолжить диалог.

Дивіться цей відеоблог Віталія Портникова за вищенаведеною ссиллю.
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13.01.2022 13:30 Відповісти
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, призвал Киев отказаться от мыслей "вернуть" Крым.
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13.01.2022 13:32 Відповісти
дурак этот Гриценко...паркетный генералишко, много лишь болтает.

для думающего по-государственному мужа нельзя такое говорить вслух, даже если знаешь, что

пока нет возможности Крым вернуть.

вслух говорить, что Украина смиренно отказывается от своих законных, признанных во всем мире

территорий умному человеку никак нельзя, нужно укреплять, развивать Украину и быть готовым

в дальнейшем вернуть по праву свое.
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13.01.2022 14:21 Відповісти
А замглавы МИД РФ Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США.
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13.01.2022 13:32 Відповісти
ну да, его потрясло, как паРашу конкретно и резко послали нахрен с ее хотелками. и кто?)

убогий вОнюшка-рябков на фоне этой американской дамы казался просто сельским

лапотным дурачком, который от сильной натуги и надувания щек знатно прилюдно

обосралсИ.))

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13.01.2022 14:25 Відповісти
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13.01.2022 14:52 Відповісти
Господи, які перемовини? З тими, хто завтра всі договори викине у смітник. Як москалі це робили й роблять вже кілька сто років.
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13.01.2022 13:36 Відповісти
Кацап, тебе понравилось? Да у вас там на расее стада мазохистов бродят.
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13.01.2022 14:44 Відповісти
женЁк, кацапсинка, зачем ты жрешь говно?
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13.01.2022 15:13 Відповісти
неловко бросать камень в огород Илларионова, но это лучше, чем отрубить ему пальцы на обеих руках, чтоб не трогал Клаву
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13.01.2022 13:48 Відповісти
Кацапы охренели от ответов на их хотелки. Самый непонятный для них вопрос - почему их не боятся?
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13.01.2022 13:55 Відповісти
место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая

колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.
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13.01.2022 14:01 Відповісти
Великая Китайская Господина сказать - вОнюшка сделать!

вОнюшка умный, вОнюшка знаИтЬ -Нельзя злить Великую Китайскую Господину.

https://icdn.lenta.ru/images/2018/06/08/14/20180608143334943/detail_c99a277d2e157c482daeeab57145c666.jpg
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13.01.2022 14:02 Відповісти
Та вже провтикали шанс нападу, поки зберуться весна настане, городи, хто їх на зоране пустить)))
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13.01.2022 14:03 Відповісти
Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))
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13.01.2022 14:04 Відповісти
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13.01.2022 14:04 Відповісти
..ничего другого и не следовало ожидать от Вас, все козлы, а Россию угнетают и хотят истребить...
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13.01.2022 14:20 Відповісти
при малейших признаках дальнейшего наступления нужно уничтожить козлячий мост.
авиацию, беспилотники и ракеты (причем неважно чьи, наши либо американские либо неопознанные) нацелить заранее таким образом, чтоб повредить все опоры и утопить все пролеты (чтоб максимально удорожить войну козлинам).
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13.01.2022 14:23 Відповісти
могу пиской ему по воротнику поводить
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13.01.2022 16:53 Відповісти
 
 