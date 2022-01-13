Пєсков назвав невдалими перемовини РФ зі США та НАТО

З початку року відбулися два раунди переговорів РФ зі США щодо "гарантій безпеки". У Кремлі незадоволені їхніми результатами.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Пєсков назвав невдалими переговори Росії та США за результатами раундів у Женеві та Брюсселі.

І на перших консенсусах, і на других були позитивні нюанси, були позитивні елементи, які можна зарахувати в плюс. Але перемовини були ініційовані, щоб отримати конкретні відповіді на певні питання, з цих питань були розбіжності. Це можна зарахувати як мінус у раундах, що відбулися", — розповів представник Кремля.

"Ми чуємо заяви НАТО про те, що НАТО буде розширено далі. Ми чуємо заяви американських представників, які закликають до НАТО нові країни. Якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди переміщатися на російській території, навряд чи це можливо. Це теж дуже важливий момент", - підсумував Пєсков.

А 10 січня в Женеві відбулися переговори США і Росія щодо "гарантій безпеки". Після них в РФ заявили, що не збираються знову нападати на Україну, а США пообіцяли серйозні санкції.

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Вчора в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки.

"Наші розбіжності буде складно подолати", - зазначив генсек.

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