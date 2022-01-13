Пєсков назвав невдалими перемовини РФ зі США та НАТО
З початку року відбулися два раунди переговорів РФ зі США щодо "гарантій безпеки". У Кремлі незадоволені їхніми результатами.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Пєсков назвав невдалими переговори Росії та США за результатами раундів у Женеві та Брюсселі.
І на перших консенсусах, і на других були позитивні нюанси, були позитивні елементи, які можна зарахувати в плюс. Але перемовини були ініційовані, щоб отримати конкретні відповіді на певні питання, з цих питань були розбіжності. Це можна зарахувати як мінус у раундах, що відбулися", — розповів представник Кремля.
"Ми чуємо заяви НАТО про те, що НАТО буде розширено далі. Ми чуємо заяви американських представників, які закликають до НАТО нові країни. Якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди переміщатися на російській території, навряд чи це можливо. Це теж дуже важливий момент", - підсумував Пєсков.
А 10 січня в Женеві відбулися переговори США і Росія щодо "гарантій безпеки". Після них в РФ заявили, що не збираються знову нападати на Україну, а США пообіцяли серйозні санкції.
Вчора в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки.
"Наші розбіжності буде складно подолати", - зазначив генсек.
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Песков, так и ты зазывай новые страны в ОДКБ! В чём проблема?! Или в вашу помойку на поклон к ***** никто не хочет больше?!
З чого би то?
https://www.youtube.com/watch?v=gIiS85ds5jY&ab_channel=TheJustSnake
Да гранаты у него не той системы ...(с)
На первом после 2019 года Совета Россия-НАТО российским дипломатам пришлось выслушать реальные претензии Запада, которые отличаются от виртуальных претензий России. Возникает только вопрос, насколько Путин готов согласиться с реальностью и продолжить диалог.
Дивіться цей відеоблог Віталія Портникова за вищенаведеною ссиллю.
для думающего по-государственному мужа нельзя такое говорить вслух, даже если знаешь, что
пока нет возможности Крым вернуть.
вслух говорить, что Украина смиренно отказывается от своих законных, признанных во всем мире
территорий умному человеку никак нельзя, нужно укреплять, развивать Украину и быть готовым
в дальнейшем вернуть по праву свое.
убогий вОнюшка-рябков на фоне этой американской дамы казался просто сельским
лапотным дурачком, который от сильной натуги и надувания щек знатно прилюдно
обосралсИ.))
колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.
вОнюшка умный, вОнюшка знаИтЬ -Нельзя злить Великую Китайскую Господину.
https://icdn.lenta.ru/images/2018/06/08/14/20180608143334943/detail_c99a277d2e157c482daeeab57145c666.jpg
авиацию, беспилотники и ракеты (причем неважно чьи, наши либо американские либо неопознанные) нацелить заранее таким образом, чтоб повредить все опоры и утопить все пролеты (чтоб максимально удорожить войну козлинам).