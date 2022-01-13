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Песков назвал неудачными переговоры РФ с США и НАТО

Песков назвал неудачными переговоры РФ с США и НАТО

С начала года состоялись два раунда переговоров РФ с США по "гарантиям безопасности". В Кремле недовольны их результатами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Песков назвал неудачными переговоры России и США по результатам раундов в Женеве и Брюсселе.

"И на первых консенсусах, и на вторых были положительные нюансы, были положительные элементы, которые можно засчитать в плюс. Но переговоры были инициированы, чтобы получить конкретные ответы на определенные вопросы, по этим вопросам были разногласия. Это можно зачесть им минус в состоявшихся раундах", — рассказал представитель Кремля.

"Мы слышим заявления НАТО о том, что НАТО будет расширен дальше. Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны. Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещаться на российской территории, вряд ли это возможно. Это тоже очень принципиальный момент", — резюмировал Песков.

А 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.

Вчера в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что была серьезная прямая дискуссия по поводу ситуации вокруг Украины и последствий для европейской безопасности.

"Наши разногласия будет сложно преодолеть", - отметил генсек.

Также читайте: В Кремле сравнили возможные санкции США против Путина с разрывом отношений

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Топ комментарии
+18
значи рузге гопарю с дубиной сунули под нос дробовик
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13.01.2022 12:53
+18
... ми чуємо заяви американських представників, які закликають до НАТО нові країни!

Песков, так и ты зазывай новые страны в ОДКБ! В чём проблема?! Или в вашу помойку на поклон к ***** никто не хочет больше?!
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13.01.2022 12:57
+18
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13.01.2022 12:58
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значи рузге гопарю с дубиной сунули под нос дробовик
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13.01.2022 12:53 Ответить
шо себе позволяет этот тупой кацап? он жеж подосрал всей пятой колонне фейки о том, что "Украину слили"
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13.01.2022 13:47 Ответить
Якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди переміщатися на російській території, навряд чи це можливо. Це теж дуже важливий момент", - підсумував Пєсков. Крым и Донбасс российская территория ?
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13.01.2022 12:55 Ответить
в Кремлядске никак не поймут что НЕТ ИХ ТЕРРИТОРИИ нет априори.... это все условности и типа так сложилось...я имею ввиду государства... вся Планета принадлежит все и НИКОМУ КОНКРЕТНО... но если тараканы надоедают соседям- что делать то- правильно только травить и сильно и долго....
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13.01.2022 13:19 Ответить
невдалі перемовини будуть коли Кубань відійде до України , а це так ганчіркою по пиці !
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13.01.2022 12:56 Ответить
... ми чуємо заяви американських представників, які закликають до НАТО нові країни!

Песков, так и ты зазывай новые страны в ОДКБ! В чём проблема?! Или в вашу помойку на поклон к ***** никто не хочет больше?!
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13.01.2022 12:57 Ответить
ніхто в помийну яму одкб не хоче влізати, бо роздягнуть, роззують і викрутять
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13.01.2022 12:59 Ответить
Что Письков, зассаный гопник нарвался на здорового мужика, который не испугался как все, а надавал по шее и ножик отобрал?
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13.01.2022 12:57 Ответить
щось не бачу черги на вступ в Организацію Договора про коллективну безопеку (ОДКБ)?

З чого би то?
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13.01.2022 12:58 Ответить
Коли б були поступки від Нати Пуйлу, то б шмаркля подав заяву на вступ до ОДКБ. А так він образився і не хоче навіть відлітати з островів в океані.
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13.01.2022 13:02 Ответить
ясно, , "внутренние" вже увійшли, а "внешние" ф№й поклали на "вошедших"
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13.01.2022 13:31 Ответить
Кацап, а что такое внешние и внутренние страны? Где ты это взял? В уставе ОДКБ такого нет. Т.е. ты сбрехал, "историк"
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13.01.2022 14:32 Ответить
кацап як не збреше, то день не проживе.
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13.01.2022 16:14 Ответить
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13.01.2022 12:58 Ответить
Коротко об результатах переговоров:
https://www.youtube.com/watch?v=gIiS85ds5jY&ab_channel=TheJustSnake

Да гранаты у него не той системы ...(с)
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13.01.2022 13:00 Ответить
Да неужели? Да, не может быть!

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13.01.2022 13:00 Ответить
отож рашка ...ваше дело тельячье... обосрались стойте и стекайте .... замутили свои хотелки такие список состряпали претензии к нато и европе . ещё бы ножками потопали и пальчиком погрозили...орали на каналах безсовестные гопники что мол9 забирайте нато свои манатки и ушивайтесь в 1997 год кажется или ещё ране .тоесть никого не принимать а кого и приняли ранее исключить ...совсем обезумели бабазяны...а тут облом какой .брали и будем принимать в нато! видно по заявлениям рашки что приутихли гопники безпредельщики уже пыл поубавили... думали что прорвуться .сегодня последняя встреча там .посмотрим чем завершится....((
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13.01.2022 13:01 Ответить
И Китай хорошо на рашку прикрикнул, воннахер из Казахстана! Короче жмут со всех сторон.
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13.01.2022 13:04 Ответить
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13.01.2022 13:06 Ответить
Цілком неадекватно Московія себе оцінює. У неї хоч валовій продукт більший ніж у Польщі чи Румунії?
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13.01.2022 13:06 Ответить
Шо в вашем мухосранске "самое большое", а ,кацап? Равзе шо самомнение. Все население - потребители стекломоя или воры унитазов, не научившиеся застегивать собственные штаны. Сраная бензоколонка с ракетами.
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13.01.2022 14:36 Ответить
кацап, ВВП твоего парашестана менее 2% от мирового, о чём ты самом большом тут бредишь?
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13.01.2022 14:51 Ответить
Приблизно, як ВВП Філадельфії.
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13.01.2022 15:04 Ответить
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13.01.2022 13:06 Ответить
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13.01.2022 13:08 Ответить
НА вас насрать
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13.01.2022 13:08 Ответить
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13.01.2022 13:10 Ответить
Згоден, шо переговори невдалі, треба будо заарештувати путлера вбивцю, і відправити до суду в Гаазі.
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13.01.2022 13:11 Ответить
шо такое???, не под горлышко вставили????))))
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13.01.2022 13:12 Ответить
Для Украины это как раз удача ))
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13.01.2022 13:15 Ответить
всем кацам негайно залышыты кубань
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13.01.2022 13:18 Ответить
що скриває "туалетний йоршик" під вусами? заячу губу, чи вовчу пасть? він генетично неповноцінний...
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13.01.2022 13:22 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/nato-ne-ceremonitsya-s-kremlem-vitaliy-portnikov/127337#gsc.tab=0 НАТО не церемонится с Кремлем

На первом после 2019 года Совета Россия-НАТО российским дипломатам пришлось выслушать реальные претензии Запада, которые отличаются от виртуальных претензий России. Возникает только вопрос, насколько Путин готов согласиться с реальностью и продолжить диалог.

Дивіться цей відеоблог Віталія Портникова за вищенаведеною ссиллю.
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13.01.2022 13:30 Ответить
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, призвал Киев отказаться от мыслей "вернуть" Крым.
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13.01.2022 13:32 Ответить
дурак этот Гриценко...паркетный генералишко, много лишь болтает.

для думающего по-государственному мужа нельзя такое говорить вслух, даже если знаешь, что

пока нет возможности Крым вернуть.

вслух говорить, что Украина смиренно отказывается от своих законных, признанных во всем мире

территорий умному человеку никак нельзя, нужно укреплять, развивать Украину и быть готовым

в дальнейшем вернуть по праву свое.
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13.01.2022 14:21 Ответить
А замглавы МИД РФ Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США.
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13.01.2022 13:32 Ответить
ну да, его потрясло, как паРашу конкретно и резко послали нахрен с ее хотелками. и кто?)

убогий вОнюшка-рябков на фоне этой американской дамы казался просто сельским

лапотным дурачком, который от сильной натуги и надувания щек знатно прилюдно

обосралсИ.))

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13.01.2022 14:25 Ответить
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13.01.2022 14:52 Ответить
Господи, які перемовини? З тими, хто завтра всі договори викине у смітник. Як москалі це робили й роблять вже кілька сто років.
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13.01.2022 13:36 Ответить
Кацап, тебе понравилось? Да у вас там на расее стада мазохистов бродят.
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13.01.2022 14:44 Ответить
женЁк, кацапсинка, зачем ты жрешь говно?
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13.01.2022 15:13 Ответить
неловко бросать камень в огород Илларионова, но это лучше, чем отрубить ему пальцы на обеих руках, чтоб не трогал Клаву
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13.01.2022 13:48 Ответить
Кацапы охренели от ответов на их хотелки. Самый непонятный для них вопрос - почему их не боятся?
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13.01.2022 13:55 Ответить
место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая

колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.
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13.01.2022 14:01 Ответить
Великая Китайская Господина сказать - вОнюшка сделать!

вОнюшка умный, вОнюшка знаИтЬ -Нельзя злить Великую Китайскую Господину.

https://icdn.lenta.ru/images/2018/06/08/14/20180608143334943/detail_c99a277d2e157c482daeeab57145c666.jpg
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13.01.2022 14:02 Ответить
Та вже провтикали шанс нападу, поки зберуться весна настане, городи, хто їх на зоране пустить)))
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13.01.2022 14:03 Ответить
Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))
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13.01.2022 14:04 Ответить
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13.01.2022 14:04 Ответить
..ничего другого и не следовало ожидать от Вас, все козлы, а Россию угнетают и хотят истребить...
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13.01.2022 14:20 Ответить
при малейших признаках дальнейшего наступления нужно уничтожить козлячий мост.
авиацию, беспилотники и ракеты (причем неважно чьи, наши либо американские либо неопознанные) нацелить заранее таким образом, чтоб повредить все опоры и утопить все пролеты (чтоб максимально удорожить войну козлинам).
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13.01.2022 14:23 Ответить
могу пиской ему по воротнику поводить
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13.01.2022 16:53 Ответить
 
 