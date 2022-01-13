Песков назвал неудачными переговоры РФ с США и НАТО
С начала года состоялись два раунда переговоров РФ с США по "гарантиям безопасности". В Кремле недовольны их результатами.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
Песков назвал неудачными переговоры России и США по результатам раундов в Женеве и Брюсселе.
"И на первых консенсусах, и на вторых были положительные нюансы, были положительные элементы, которые можно засчитать в плюс. Но переговоры были инициированы, чтобы получить конкретные ответы на определенные вопросы, по этим вопросам были разногласия. Это можно зачесть им минус в состоявшихся раундах", — рассказал представитель Кремля.
"Мы слышим заявления НАТО о том, что НАТО будет расширен дальше. Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны. Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещаться на российской территории, вряд ли это возможно. Это тоже очень принципиальный момент", — резюмировал Песков.
А 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.
Вчера в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что была серьезная прямая дискуссия по поводу ситуации вокруг Украины и последствий для европейской безопасности.
"Наши разногласия будет сложно преодолеть", - отметил генсек.
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Песков, так и ты зазывай новые страны в ОДКБ! В чём проблема?! Или в вашу помойку на поклон к ***** никто не хочет больше?!
З чого би то?
https://www.youtube.com/watch?v=gIiS85ds5jY&ab_channel=TheJustSnake
Да гранаты у него не той системы ...(с)
На первом после 2019 года Совета Россия-НАТО российским дипломатам пришлось выслушать реальные претензии Запада, которые отличаются от виртуальных претензий России. Возникает только вопрос, насколько Путин готов согласиться с реальностью и продолжить диалог.
Дивіться цей відеоблог Віталія Портникова за вищенаведеною ссиллю.
для думающего по-государственному мужа нельзя такое говорить вслух, даже если знаешь, что
пока нет возможности Крым вернуть.
вслух говорить, что Украина смиренно отказывается от своих законных, признанных во всем мире
территорий умному человеку никак нельзя, нужно укреплять, развивать Украину и быть готовым
в дальнейшем вернуть по праву свое.
убогий вОнюшка-рябков на фоне этой американской дамы казался просто сельским
лапотным дурачком, который от сильной натуги и надувания щек знатно прилюдно
обосралсИ.))
колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.
вОнюшка умный, вОнюшка знаИтЬ -Нельзя злить Великую Китайскую Господину.
https://icdn.lenta.ru/images/2018/06/08/14/20180608143334943/detail_c99a277d2e157c482daeeab57145c666.jpg
авиацию, беспилотники и ракеты (причем неважно чьи, наши либо американские либо неопознанные) нацелить заранее таким образом, чтоб повредить все опоры и утопить все пролеты (чтоб максимально удорожить войну козлинам).