Песков назвал неудачными переговоры РФ с США и НАТО

С начала года состоялись два раунда переговоров РФ с США по "гарантиям безопасности". В Кремле недовольны их результатами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Песков назвал неудачными переговоры России и США по результатам раундов в Женеве и Брюсселе.

"И на первых консенсусах, и на вторых были положительные нюансы, были положительные элементы, которые можно засчитать в плюс. Но переговоры были инициированы, чтобы получить конкретные ответы на определенные вопросы, по этим вопросам были разногласия. Это можно зачесть им минус в состоявшихся раундах", — рассказал представитель Кремля.

"Мы слышим заявления НАТО о том, что НАТО будет расширен дальше. Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны. Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещаться на российской территории, вряд ли это возможно. Это тоже очень принципиальный момент", — резюмировал Песков.

А 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.

Вчера в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что была серьезная прямая дискуссия по поводу ситуации вокруг Украины и последствий для европейской безопасности.

"Наши разногласия будет сложно преодолеть", - отметил генсек.

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