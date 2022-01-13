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У світі прогнозують подорожчання знеболювальних та жарознижувальних препаратів

У світі прогнозують подорожчання знеболювальних та жарознижувальних препаратів

Вартість компонентів парацетамолу, який є одним із основних активних фармацевтичних інгредієнтів, зросла більш ніж удвічі порівняно з цінами до початку пандемії коронавірусу.

Подорожчання, пов'язане з порушенням ланцюгів постачання та зниженням виробництва в Китаї, торкнулося всіх країн світу, що швидше за все призведе до подорожчання знеболювальних та жарознижувальних препаратів. Крім того, більшість світових ринків зіткнулися з нестачею парацетамолу, йдеться у звіті "Ринок парацетамолу – зростання, тенденції, вплив COVID-19 та прогнози (2021–2026 рр.)".

"Більшість активних фармацевтичних інгредієнтів (API) парацетамолу експортується з Індії та Китаю. Національна фармацевтична академія Франції заявляє, що ЄС імпортує 80% API, переважно саме з цих двох країн. За оцінками британського регулятора лікарських засобів, китайські виробники виробляють близько 40% усіх API, що використовуються у світі. Через ситуацію з обмеженням доступу більшість світових ринків зіткнулися з нестачею парацетамолу, що призвело до зростання цін на популярні ліки в Інтернеті та в незалежних аптеках. Серед них – Fervex, Panadol, Flucold, Solpadeine", – йдеться у документі.

Зокрема подорожчання вже відзначили в Україні. У Державній службі статистики порівняли ціни на ліки за листопад 2020 та 2021 років. Згідно з її даними, знеболювальні та жарознижувальні препарати вітчизняного виробництва подорожчали майже на 17% – від 10 до 12 гривень за 10 таблеток, а імпортні лікарські засоби – на 4,4% (від 18 до 19 гривень за пакетик). При цьому з’ясувалося, що за традиційно найбільш "хворобливий" місяць – з жовтня по листопад 2021 року – ціни на українські та іноземні препарати підвищилася на 3% та 2% відповідно.

Зауважимо, що в Індії, яка є провідним виробником базових терапевтичних ліків, рекордно здорожчали активні фармацевтичні інгредієнти. За даними Індійської асоціації фармвиробників (IDMA), вартість діючих речовин зросла цього року на 15%-130%. Найбільше подорожчав саме парацетамол.

Стрибок цін пов’язують з ситуацією в Китаї, звідки Індія отримує 85% фармацевтичних інгредієнтів. Виробництво в другій найбільшій економіці світу скоротилося через зростання вартості електроенергії. Крім того, низку фармацевтичних підприємств у Китаї було закрито через посилення екологічних норм. Серед причин подорожчання компонентів ліків галузеві експерти називають також нестачу контейнерів і кількаразове збільшення тарифів на морські вантажні перевезення.

Індія посідає перше у світі місце за обсягом експорту дженериків – непатентованих лікарських препаратів. Там виробляють десятки популярних препаратів із вмістом парацетамолу, зокрема Fervex, Panadol, Flucold, Solpadeine. На їхню кінцеву вартість впливатиме також подорожчання матеріалів для пакування на 25-40%.

У IDMA ситуацію називають серйозною, оскільки парацетамол рекомендований для терапії пацієнтів з ковідом. Потреба у препараті в світі з 2020 року лишається стабільно високою. Тим часом нестачу парацетамолу вже фіксують у Великій Британії.
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Топ коментарі
+4
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13.01.2022 14:34
+3
Запасайтесь цитрамоном !
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13.01.2022 14:41
+3
Запрацювались?
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13.01.2022 14:54
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13.01.2022 14:34 Відповісти
Запрацювались?
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13.01.2022 14:54 Відповісти
Запасайтесь цитрамоном !
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13.01.2022 14:41 Відповісти
цитрамон = парацетомол+аспирин+кофейн
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13.01.2022 15:29 Відповісти
Ну...саме парацетамол подорожчає.
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13.01.2022 16:28 Відповісти
походу, чайна весь мир вертит на ... парацетамоле...
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13.01.2022 14:49 Відповісти
"Куют железо пока оно горячо." ... куюны куевы с фармо-мафии.....
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13.01.2022 15:19 Відповісти
то есть это фарммафия заставила Китай ужесточить требования по экологии, чтобы заработать поменьше денег?

Типа у мафии цель в жизни - поменьше денег?

с такой логикой - вы явно голосовали за Зелю.
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13.01.2022 16:25 Відповісти
за проиепы в экологии платит всегда клиент-потребитель... а ты - любитель зе-шоколада который пытается меня чему то тут учить.. !! наголосовали вы упыри уже 3 раза что ***** тошнит уже и от вашего выбора и от вас ..
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13.01.2022 19:24 Відповісти
Капец Нидерландам. Тут все болезни, включая рак и аппендицит, лечат парацетамолом и чаем...
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13.01.2022 15:20 Відповісти
мне никогда он не помогал. а вот аспирин с анальгином,легко...ещё мефенаминовая кислота снижает температуру.
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13.01.2022 15:23 Відповісти
Щас возьму список у жены, приеду на судно, выпишу всё-всё, согласно списка, спишу и украду! Отакой мой ответ фарм-мафии будет!
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13.01.2022 15:23 Відповісти
Ацетилсалициловая кислота, она же аспирин. 0,25-1г при температуре выше 38°, обязательно после еды. Запить молоком.
Данный препарат противопоказан людям с любыми болезнями желудка и кишечника, а также тем, у кого понижена свёртываемость крови.
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13.01.2022 15:29 Відповісти
Дуже можливо, що подібні статті публікуються, щоб викликати спробу ажіотажного попиту на ліки тощо.
Я б на місці СБУ та РНБО дуже уважно аналізував би, з якою метою ще й це організовується, і чому знову з цензора.
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13.01.2022 16:11 Відповісти
для меня более эффективен парацетамол. полчаса - и температура падает с 39 до 37,5.

А аспирин категорически противопоказан при короновирусе.
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13.01.2022 16:26 Відповісти
Неправда. Вот цитата из официальных польских источников:
Podczas obserwacji grupy 412 chorych na COVID-19, uznali że stosowanie aspiryny wiązało się z istotnym statystycznie zmniejszeniem ryzyka konieczności hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii, mechanicznej wentylacji oraz zgonu podczas pobytu w szpitalu.

Во время наблюдения группы из 412 больных COVID-19 было выявлено, что применение аспирина привело к существенному, статистически доказанному уменьшению риска необходимости госпитализации в реанимацию, уменьшению необходимости искусственной вентиляции лёгких и уменьшению количества смертей во время госпитализации в лечебном заведении.
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13.01.2022 16:35 Відповісти
 
 