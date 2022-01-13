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лекарства (1198) фармацевтика (28)

В мире прогнозируют удорожание обезболивающих и жаропонижающих препаратов

В мире прогнозируют удорожание обезболивающих и жаропонижающих препаратов

Стоимость компонентов парацетамола, являющегося одним из основных активных фармацевтических ингредиентов, выросла более чем вдвое по сравнению с ценами до начала пандемии коронавируса.

Удорожание, связанное с нарушением цепей снабжения и снижением производства в Китае, затронуло все страны мира, что скорее всего приведет к удорожанию обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Кроме того, большинство мировых рынков столкнулись с нехваткой парацетамола, говорится в отчете "Рынок парацетамола – рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2021-2026 гг.)".

Большинство активных фармацевтических ингредиентов (API) парацетамола экспортируется из Индии и Китая. Национальная фармацевтическая академия Франции заявляет, что ЕС импортирует 80% API, преимущественно именно из этих двух стран. По оценкам британского регулятора лекарственных средств, китайские производители производят около 40% всех API, которые используются в мире. Из-за ситуации с ограничением доступа большинство мировых рынков столкнулись с нехваткой парацетамола, что привело к росту цен на популярные лекарства в Интернете и в независимых аптеках.

В частности, подорожание уже отметили в Украине. В Государственной службе статистики сравнили цены на лекарства за ноябрь 2020 и 2021 годов. Согласно ее данным, обезболивающие и жаропонижающие препараты отечественного производства подорожали почти на 17% – от 10 до 12 гривен за 10 таблеток, а импортные лекарственные средства – на 4,4% (от 18 до 19 гривен за пакетик). При этом выяснилось, что за традиционно наиболее "болезненный" месяц – с октября по ноябрь 2021 года – цены на украинские и иностранные препараты повысились на 3% и 2% соответственно.

Отметим, что в Индии, ведущего производителя базовых терапевтических лекарств, рекордно подорожали активные фармацевтические ингредиенты. По данным Индийской ассоциации фармпроизводителей (IDMA), стоимость действующих веществ выросла в текущем году на 15%-130%. Больше всего подорожал именно парацетамол.

Скачок цен связывают с ситуацией в Китае, откуда Индия получает 85% фармацевтических ингредиентов. Производство во второй крупнейшей экономике мира сократилось из-за роста стоимости электроэнергии. Кроме того, ряд фармацевтических предприятий в Китае был закрыт из-за ужесточения экологических норм. Среди причин удорожания компонентов лекарства отраслевые эксперты называют также недостаток контейнеров и неоднократное увеличение тарифов на морские грузовые перевозки.

Индия занимает первое место в мире по объему экспорта дженериков – непатентованных лекарственных препаратов. Там производят десятки популярных препаратов с содержанием парацетамола, включая Fervex, Panadol, Flucold, Solpadeine. На их конечную стоимость будет влиять также удорожание упаковочных материалов на 25-40%.

В IDMA ситуацию называют серьезной, поскольку парацетамол рекомендуется для терапии пациентов с ковидом. Потребность в препарате в мире с 2020 года остается стабильно высокой. Тем временем, недостаток парацетамола уже фиксируют в Великобритании.

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Топ комментарии
+4
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13.01.2022 14:34
+3
Запасайтесь цитрамоном !
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13.01.2022 14:41
+3
Запрацювались?
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13.01.2022 14:54
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13.01.2022 14:34 Ответить
Запрацювались?
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13.01.2022 14:54 Ответить
Запасайтесь цитрамоном !
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13.01.2022 14:41 Ответить
цитрамон = парацетомол+аспирин+кофейн
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13.01.2022 15:29 Ответить
Ну...саме парацетамол подорожчає.
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13.01.2022 16:28 Ответить
походу, чайна весь мир вертит на ... парацетамоле...
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13.01.2022 14:49 Ответить
"Куют железо пока оно горячо." ... куюны куевы с фармо-мафии.....
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13.01.2022 15:19 Ответить
то есть это фарммафия заставила Китай ужесточить требования по экологии, чтобы заработать поменьше денег?

Типа у мафии цель в жизни - поменьше денег?

с такой логикой - вы явно голосовали за Зелю.
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13.01.2022 16:25 Ответить
за проиепы в экологии платит всегда клиент-потребитель... а ты - любитель зе-шоколада который пытается меня чему то тут учить.. !! наголосовали вы упыри уже 3 раза что ***** тошнит уже и от вашего выбора и от вас ..
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13.01.2022 19:24 Ответить
Капец Нидерландам. Тут все болезни, включая рак и аппендицит, лечат парацетамолом и чаем...
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13.01.2022 15:20 Ответить
мне никогда он не помогал. а вот аспирин с анальгином,легко...ещё мефенаминовая кислота снижает температуру.
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13.01.2022 15:23 Ответить
Щас возьму список у жены, приеду на судно, выпишу всё-всё, согласно списка, спишу и украду! Отакой мой ответ фарм-мафии будет!
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13.01.2022 15:23 Ответить
Ацетилсалициловая кислота, она же аспирин. 0,25-1г при температуре выше 38°, обязательно после еды. Запить молоком.
Данный препарат противопоказан людям с любыми болезнями желудка и кишечника, а также тем, у кого понижена свёртываемость крови.
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13.01.2022 15:29 Ответить
Дуже можливо, що подібні статті публікуються, щоб викликати спробу ажіотажного попиту на ліки тощо.
Я б на місці СБУ та РНБО дуже уважно аналізував би, з якою метою ще й це організовується, і чому знову з цензора.
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13.01.2022 16:11 Ответить
для меня более эффективен парацетамол. полчаса - и температура падает с 39 до 37,5.

А аспирин категорически противопоказан при короновирусе.
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13.01.2022 16:26 Ответить
Неправда. Вот цитата из официальных польских источников:
Podczas obserwacji grupy 412 chorych na COVID-19, uznali że stosowanie aspiryny wiązało się z istotnym statystycznie zmniejszeniem ryzyka konieczności hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii, mechanicznej wentylacji oraz zgonu podczas pobytu w szpitalu.

Во время наблюдения группы из 412 больных COVID-19 было выявлено, что применение аспирина привело к существенному, статистически доказанному уменьшению риска необходимости госпитализации в реанимацию, уменьшению необходимости искусственной вентиляции лёгких и уменьшению количества смертей во время госпитализации в лечебном заведении.
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13.01.2022 16:35 Ответить
 
 