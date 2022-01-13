В мире прогнозируют удорожание обезболивающих и жаропонижающих препаратов

Стоимость компонентов парацетамола, являющегося одним из основных активных фармацевтических ингредиентов, выросла более чем вдвое по сравнению с ценами до начала пандемии коронавируса.

Удорожание, связанное с нарушением цепей снабжения и снижением производства в Китае, затронуло все страны мира, что скорее всего приведет к удорожанию обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Кроме того, большинство мировых рынков столкнулись с нехваткой парацетамола, говорится в отчете "Рынок парацетамола – рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2021-2026 гг.)".

Большинство активных фармацевтических ингредиентов (API) парацетамола экспортируется из Индии и Китая. Национальная фармацевтическая академия Франции заявляет, что ЕС импортирует 80% API, преимущественно именно из этих двух стран. По оценкам британского регулятора лекарственных средств, китайские производители производят около 40% всех API, которые используются в мире. Из-за ситуации с ограничением доступа большинство мировых рынков столкнулись с нехваткой парацетамола, что привело к росту цен на популярные лекарства в Интернете и в независимых аптеках.

В частности, подорожание уже отметили в Украине. В Государственной службе статистики сравнили цены на лекарства за ноябрь 2020 и 2021 годов. Согласно ее данным, обезболивающие и жаропонижающие препараты отечественного производства подорожали почти на 17% – от 10 до 12 гривен за 10 таблеток, а импортные лекарственные средства – на 4,4% (от 18 до 19 гривен за пакетик). При этом выяснилось, что за традиционно наиболее "болезненный" месяц – с октября по ноябрь 2021 года – цены на украинские и иностранные препараты повысились на 3% и 2% соответственно.

Отметим, что в Индии, ведущего производителя базовых терапевтических лекарств, рекордно подорожали активные фармацевтические ингредиенты. По данным Индийской ассоциации фармпроизводителей (IDMA), стоимость действующих веществ выросла в текущем году на 15%-130%. Больше всего подорожал именно парацетамол.

Скачок цен связывают с ситуацией в Китае, откуда Индия получает 85% фармацевтических ингредиентов. Производство во второй крупнейшей экономике мира сократилось из-за роста стоимости электроэнергии. Кроме того, ряд фармацевтических предприятий в Китае был закрыт из-за ужесточения экологических норм. Среди причин удорожания компонентов лекарства отраслевые эксперты называют также недостаток контейнеров и неоднократное увеличение тарифов на морские грузовые перевозки.

Индия занимает первое место в мире по объему экспорта дженериков – непатентованных лекарственных препаратов. Там производят десятки популярных препаратов с содержанием парацетамола, включая Fervex, Panadol, Flucold, Solpadeine. На их конечную стоимость будет влиять также удорожание упаковочных материалов на 25-40%.

В IDMA ситуацию называют серьезной, поскольку парацетамол рекомендуется для терапии пациентов с ковидом. Потребность в препарате в мире с 2020 года остается стабильно высокой. Тем временем, недостаток парацетамола уже фиксируют в Великобритании.