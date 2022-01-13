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Путін цинічно використовує дипломатичний процес для власного підступного задуму, - Волкер

Путін цинічно використовує дипломатичний процес для власного підступного задуму, - Волкер

США та країни Європи повинні діяти на випередження та вже зараз вводити санкції проти Росії, посилювати союзників НАТО та збільшувати допомогу Україні, а вже після цього продовжувати діалог із Кремлем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

"Зараз настав час для посилення підтримки України, проведення навчань, забезпечення обладнанням. Саме зараз час запроваджувати санкції, допоки Росія не відведе свої війська. Ми повинні застосувати все це сьогодні, а не чекати, поки Росія вторгнеться, а потім робити це постфактум", - зауважив колишній високопоставлений дипломат.

За його оцінкою, Путін цинічно використовує дипломатичний процес для власного підступного задуму, щоб отримати від Заходу формальну відмову ультимативним вимогам Кремля на адресу НАТО й США.

"І тоді він (Путін. – Ред.) може використати цю відмову як привід, мовляв, оскільки інтереси Росії у сфері безпеки були проігноровані, у нас немає вибору, тож ми маємо брати все у свої руки", - зазначив Волкер.

Крім того, він додав: якщо Кремль вирішить вторгнутися в Україну, то йому найзручніше буде це зробити до середини лютого.

"Вони (росіяни. – Ред.) хочуть мати можливість провести військову операцію на мерзлій землі і завершити її до того, як земля відтане. Таким чином, у них є вікно, в якому вони можуть діяти, робити те, що планують робити, а потім мати можливість вести переговори", - сказав колишній спецпредставник США по Україні.

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У цьому зв’язку він закликав США й НАТО "вжити кроків на випередження". "Ми хочемо запобігти – ми повинні мати таке бажання – запобігти новому вторгненню, а не чекати, поки це станеться", - підкреслив Волкер.

Водночас він висловив упевненість у тому, що нинішня адміністрація США розуміє необхідність діяти набагато швидше, ніж у 2014 та 2015 роках.

"Тож, схоже, вони підготували ґрунт для швидкого застосування дуже жорстких санкцій. Вони також заявили, що посилять військову присутність у країнах НАТО у Східній Європі та збільшать допомогу Україні у сфері безпеки. Отже, вони заявили всі ці речі, і я думаю, вони сприймають це як зобов’язання. Єдине, я би закликав їх зробити це прямо зараз, не чекати",- підкреслив Волкер.

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Топ коментарі
+15
Волкеру за здоровий глузд-респект...
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13.01.2022 15:38
+6
Всі екс-и в США, як і в Україні, такими мудрими, такими рішучими і принциповими стають... Напевно посада їх робила в'ялими, глухим і малочутливими - одна стурбованість і та прихована інколи... вибулькувала.
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13.01.2022 15:48
+5
Мені от не зовсім зрозуміло чому саме по мерзлій землі? Літом теж можливо, вторгнення в 14 цьому підтвердження.
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13.01.2022 16:01
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Волкеру за здоровий глузд-респект...
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13.01.2022 15:38 Відповісти
Всі екс-и в США, як і в Україні, такими мудрими, такими рішучими і принциповими стають... Напевно посада їх робила в'ялими, глухим і малочутливими - одна стурбованість і та прихована інколи... вибулькувала.
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13.01.2022 15:48 Відповісти
Мені от не зовсім зрозуміло чому саме по мерзлій землі? Літом теж можливо, вторгнення в 14 цьому підтвердження.
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13.01.2022 16:01 Відповісти
якщо літо буде не дощовим.
але до літа можуть кацапи "заждаться" і наїстись "скумбрії по 8 грн."
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13.01.2022 16:37 Відповісти
Я думаю можливо причина в зимовому паливі для дизеля танків.
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13.01.2022 16:38 Відповісти
Тому що це частина плану. Створивши штучний дефіцит газу в Європі, плєш розраховує, що ЄС не буде спроможним ввести ембарго на поставки енергоносіїв, навіть короткочасне, що було б болісним для рф, і проковтне розширення окупації. А санкції США після початку другої фази вторгнення не є стримуючими. Саме тому це треба зробити зимою, поки ЄС не має можливості серйозно відрееагувати, хоча б тимчасово.
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13.01.2022 19:22 Відповісти
занадто заплутаний та занадто багато "якщо" в цьому плані. Не думаю що це буде працювати.
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13.01.2022 19:45 Відповісти
накопичення золото-валютних резервів у лішнєхромосомних саме для такого сценарію і передбачено, щоб пережити (протриматися) певний період відсутності надходження валюти за експорт.
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13.01.2022 19:58 Відповісти
можливо, але щодо валютних резервів, це ж не фізична наявність доларів в сейфі. Ну точно не вся сума.
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13.01.2022 20:25 Відповісти
все, що не валюта, можна продати за валюту (золото, алмази, цінні папери тощо). А у використанні всіх золото-валютних резервів (100%) одночасно та одномоментно не буде потреби. З цією ж метою - метою перекриття наслідків ембарго та з метою забезпечення себе певним переліком пром. товарів, що не виробляються в рф та експортуються з західних країн, підтримуються васальні відносини з Китаєм, навіть на збиток собі.
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13.01.2022 20:48 Відповісти
Притомна людина. Але не при владі і ні на що не впливає.
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13.01.2022 19:09 Відповісти
 
 