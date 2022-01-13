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НАТО (6206) оборона (4686) ЗСУ (7187) Залужний (698)

Головнокомандувач ЗСУ Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО. ФОТО

13 січня головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів) НАТО.

Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО 01

"Під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Акцентував на тому, що Росія не змирилась із європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону. Водночас запевнив, що Збройні Сили разом з усією українською нацією готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО 02

Зосередив увагу на використанні державою-агресором інструментів гібридної війни, серед яких і газовий шантаж, і так звана міграційна криза, й інформаційна війна", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ провів також двосторонню зустрічі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером, під час якої обговорив питання практичної реалізації Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО 03

Автор: 
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Топ коментарі
+21
вот и ответ тов. Рябкову..
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13.01.2022 19:50
+14
От пуканы рванут сейчас на росеюшке от этой новости. Так держать, Украина будет в НАТО, верю в это.
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13.01.2022 20:23
+12
- Бэрримор что это слышно за взрывы с стороны мокшанских болот что на Московии?
- Пуканы рвутся сэр.
- А что это за вой?
- Им больно, сэр.
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13.01.2022 20:34
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вот и ответ тов. Рябкову..
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13.01.2022 19:50 Відповісти
Що я бачу на фото? Якусь круту країну НАТО!
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13.01.2022 20:07 Відповісти
Это УКРАИНА а парашке -
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13.01.2022 20:17 Відповісти
Колись територіальною одиницею в Україні були полки...може відновить?
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13.01.2022 20:21 Відповісти
Да, да! А Гетманы обязательно еврейских кровей.
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13.01.2022 22:03 Відповісти
От пуканы рванут сейчас на росеюшке от этой новости. Так держать, Украина будет в НАТО, верю в это.
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13.01.2022 20:23 Відповісти
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13.01.2022 20:58 Відповісти
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13.01.2022 20:59 Відповісти
- Бэрримор что это слышно за взрывы с стороны мокшанских болот что на Московии?
- Пуканы рвутся сэр.
- А что это за вой?
- Им больно, сэр.
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13.01.2022 20:34 Відповісти
завозите через польськую, румынскую, венгерскую и словацкую границы столько оружия, сколько влезет, кругом ведь страны НАТО, а у Румынии и Турции даже ядерное оружие есть.
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13.01.2022 20:35 Відповісти
Про ЯО ты бредишь, а остальное все верно!
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13.01.2022 20:55 Відповісти
У Украины его нет но если будет надо то бахнем. 3 группировки - три ракеты.
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13.01.2022 21:05 Відповісти
Даже не так - установки кокошников сами взрываются.
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13.01.2022 21:06 Відповісти
Без шуток - есть видео с их учений.
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13.01.2022 21:07 Відповісти
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13.01.2022 23:16 Відповісти
Совершенно верно. Признают Украину страной "НАТО плюс", мы при необходимости и Кузю с помощью атомной подводной лодки потопим (которой у нас нет), и Томагавками Москву забросаем (которых тоже у нас нет).
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13.01.2022 21:12 Відповісти
позитивний дядько. сподіваюсь і керівних хороший.
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13.01.2022 20:46 Відповісти
Голобородьки думают что если посмотреть в рожу Путлеру,можно увидеть мир...,забудьте...РАБссия никогда не изменится,даже если крыса КГБшная сдохнет,а вместо нее появится другой Хмырь типа Ходорковский или Навальный с Шендеровичем...
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13.01.2022 20:56 Відповісти
А Верховный главнокомандующий отдыхает, сил набирается. Вдруг война, а он уставший?
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13.01.2022 20:59 Відповісти
Любая фраза сказанная Голобородькой по любому поводу,это Катастрофа для Украины...
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13.01.2022 21:03 Відповісти
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13.01.2022 21:31 Відповісти
Без него лучше ,меньше вони и ПОЗОРА ! ИСЧЕЗ - БЫ НАВСЕГДА
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13.01.2022 21:46 Відповісти
это правильно... главное, чтобы откосивший от армии говнокомандувач гнусавый в это дело не лез... а Главнокомандующий ВСУ постоянно должен в таких мероприятиях участвовать...
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14.01.2022 06:34 Відповісти
 
 