Головнокомандувач ЗСУ Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО. ФОТО
13 січня головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів) НАТО.
Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Акцентував на тому, що Росія не змирилась із європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону. Водночас запевнив, що Збройні Сили разом з усією українською нацією готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації.
Зосередив увагу на використанні державою-агресором інструментів гібридної війни, серед яких і газовий шантаж, і так звана міграційна криза, й інформаційна війна", - написав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ провів також двосторонню зустрічі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером, під час якої обговорив питання практичної реалізації Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.
Будь ласка, зачекайте...
- Пуканы рвутся сэр.
- А что это за вой?
- Им больно, сэр.