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Новости Война
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НАТО (8633) оборона (5145) ВСУ (6263) Залужный (633)

Главнокомандующий ВСУ Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО. ФОТО

13 января главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов) НАТО.

Об этом Залужный сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий ВСУ Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО 01

"Во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией безопасности вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил.

Акцентировал, что Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы. В то же время заверил, что Вооруженные Силы вместе со всей украинской нацией готовы действовать при любых сценариях развития ситуации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО 02

Сосредоточил внимание на использовании государством-агрессором инструментов гибридной войны, среди которых и газовый шантаж, и так называемый миграционный кризис и информационная война", - написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также провел двустороннюю встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которой обсудил вопросы практической реализации Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

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Главнокомандующий ВСУ Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО 03
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Топ комментарии
+21
вот и ответ тов. Рябкову..
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13.01.2022 19:50
+14
От пуканы рванут сейчас на росеюшке от этой новости. Так держать, Украина будет в НАТО, верю в это.
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13.01.2022 20:23
+12
- Бэрримор что это слышно за взрывы с стороны мокшанских болот что на Московии?
- Пуканы рвутся сэр.
- А что это за вой?
- Им больно, сэр.
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13.01.2022 20:34
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вот и ответ тов. Рябкову..
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13.01.2022 19:50 Ответить
Що я бачу на фото? Якусь круту країну НАТО!
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13.01.2022 20:07 Ответить
Это УКРАИНА а парашке -
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13.01.2022 20:17 Ответить
Колись територіальною одиницею в Україні були полки...може відновить?
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13.01.2022 20:21 Ответить
Да, да! А Гетманы обязательно еврейских кровей.
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13.01.2022 22:03 Ответить
От пуканы рванут сейчас на росеюшке от этой новости. Так держать, Украина будет в НАТО, верю в это.
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13.01.2022 20:23 Ответить
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13.01.2022 20:58 Ответить
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13.01.2022 20:59 Ответить
- Бэрримор что это слышно за взрывы с стороны мокшанских болот что на Московии?
- Пуканы рвутся сэр.
- А что это за вой?
- Им больно, сэр.
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13.01.2022 20:34 Ответить
завозите через польськую, румынскую, венгерскую и словацкую границы столько оружия, сколько влезет, кругом ведь страны НАТО, а у Румынии и Турции даже ядерное оружие есть.
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13.01.2022 20:35 Ответить
Про ЯО ты бредишь, а остальное все верно!
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13.01.2022 20:55 Ответить
У Украины его нет но если будет надо то бахнем. 3 группировки - три ракеты.
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13.01.2022 21:05 Ответить
Даже не так - установки кокошников сами взрываются.
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13.01.2022 21:06 Ответить
Без шуток - есть видео с их учений.
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13.01.2022 21:07 Ответить
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13.01.2022 23:16 Ответить
Совершенно верно. Признают Украину страной "НАТО плюс", мы при необходимости и Кузю с помощью атомной подводной лодки потопим (которой у нас нет), и Томагавками Москву забросаем (которых тоже у нас нет).
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13.01.2022 21:12 Ответить
позитивний дядько. сподіваюсь і керівних хороший.
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13.01.2022 20:46 Ответить
Голобородьки думают что если посмотреть в рожу Путлеру,можно увидеть мир...,забудьте...РАБссия никогда не изменится,даже если крыса КГБшная сдохнет,а вместо нее появится другой Хмырь типа Ходорковский или Навальный с Шендеровичем...
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13.01.2022 20:56 Ответить
А Верховный главнокомандующий отдыхает, сил набирается. Вдруг война, а он уставший?
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13.01.2022 20:59 Ответить
Любая фраза сказанная Голобородькой по любому поводу,это Катастрофа для Украины...
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13.01.2022 21:03 Ответить
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13.01.2022 21:31 Ответить
Без него лучше ,меньше вони и ПОЗОРА ! ИСЧЕЗ - БЫ НАВСЕГДА
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13.01.2022 21:46 Ответить
это правильно... главное, чтобы откосивший от армии говнокомандувач гнусавый в это дело не лез... а Главнокомандующий ВСУ постоянно должен в таких мероприятиях участвовать...
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14.01.2022 06:34 Ответить
 
 