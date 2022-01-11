Мы будем защищать свою землю до последней капли крови, – Залужный
Украинские войска будут защищать страну "до последней капли крови", однако гражданам необходимо сохранять спокойствие в вопросе относительно угроз нового вторжения России.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы вообще ни на кого не собираемся нападать. Но мы будем защищать свою землю до последней капли крови", - отметил Залужный.
Он отметил, что военные внимательно расследуют и анализируют деятельность российских войск вблизи границ, но подчеркнул, что не может публично делиться тем, что ему известно о намерениях России.
"Я должен, наоборот, людей успокаивать, чтобы они спокойно спали в своих домах. Поэтому, еще раз повторюсь, что наши ВСУ воюют 8-й год, проводят операцию на территории Донецкой и Луганской областей и готовы вести операцию на территории других областей", - отметил главнокомандующий.
Отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ, которые насчитывают около 260 000 военнослужащих, противостоять широкомасштабному российскому вторжению, Залужный отметил: "Мы противодействуем наступлению с 2014 года. Конечно, будем".
Он также обратил внимание на то, что украинские военные гораздо лучше оснащены, обучены и подготовлены, чем восемь лет назад.
Главнокомандующий ВСУ акцентировал на том, что Украине придется столкнуться с какими-либо военными действиями России без перспективы того, что силы НАТО войдут, чтобы воевать вместе с Украиной. На вопрос, не разочарован ли он этим, ответил: "Я как главнокомандующий отвечаю за свою страну и за свои Вооруженные силы в частности. У меня нет иллюзий и я не жду подарка от Бога. Я воевал и готовил свои Вооруженные силы".
Залужный также отметил важность иностранных обучающих миссий, оказывающих помощь ВСУ, в том числе около 100 британских инструкторов, подготовивших около 20 000 украинских военнослужащих.
"Это более чем важно, особенно сейчас, когда мы находимся на этапе возможного расширения военной агрессии", – сказал главнокомандующий ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Смерть ворогам !!!
п.с.
у нас це не показували - цензура ....- а вот кацапи із цього відосика мали зиск....він реально був під дозою... чи що ...
https://regnum.ru/uploads/video/2021/09/02/regnum_file_16305743505376282.mp4
Ведь атаман поскачет первым в бой,
Потом избрали Лёву Блейзермана,
Он взял за это денег боже ж мой."
https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
Слабо віриться!
А Залужному хвала!
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Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" москали войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак. Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак, Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!
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головне що б був запрвлений ЛІТАК ПРЕЗИДЕНТА.
вони з ермаком будуть тікати далеко від бойових дій,
як свого часу від служби......
это как,отступать с боями или на территории вражеских областей?
Кстати , а кто из форумчан знает , что ему делать "если завтра война"???
диванахпостах
Але ми не хочемо, щоб ви гинули.
Тому нехай рашці пусто буде.