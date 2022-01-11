Мы будем защищать свою землю до последней капли крови, – Залужный

Украинские войска будут защищать страну "до последней капли крови", однако гражданам необходимо сохранять спокойствие в вопросе относительно угроз нового вторжения России.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы вообще ни на кого не собираемся нападать. Но мы будем защищать свою землю до последней капли крови", - отметил Залужный.

Он отметил, что военные внимательно расследуют и анализируют деятельность российских войск вблизи границ, но подчеркнул, что не может публично делиться тем, что ему известно о намерениях России.

"Я должен, наоборот, людей успокаивать, чтобы они спокойно спали в своих домах. Поэтому, еще раз повторюсь, что наши ВСУ воюют 8-й год, проводят операцию на территории Донецкой и Луганской областей и готовы вести операцию на территории других областей", - отметил главнокомандующий.

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Отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ, которые насчитывают около 260 000 военнослужащих, противостоять широкомасштабному российскому вторжению, Залужный отметил: "Мы противодействуем наступлению с 2014 года. Конечно, будем".

Он также обратил внимание на то, что украинские военные гораздо лучше оснащены, обучены и подготовлены, чем восемь лет назад.

Главнокомандующий ВСУ акцентировал на том, что Украине придется столкнуться с какими-либо военными действиями России без перспективы того, что силы НАТО войдут, чтобы воевать вместе с Украиной. На вопрос, не разочарован ли он этим, ответил: "Я как главнокомандующий отвечаю за свою страну и за свои Вооруженные силы в частности. У меня нет иллюзий и я не жду подарка от Бога. Я воевал и готовил свои Вооруженные силы".

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Залужный также отметил важность иностранных обучающих миссий, оказывающих помощь ВСУ, в том числе около 100 британских инструкторов, подготовивших около 20 000 украинских военнослужащих.

"Это более чем важно, особенно сейчас, когда мы находимся на этапе возможного расширения военной агрессии", – сказал главнокомандующий ВСУ.

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