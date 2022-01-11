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Если новое нападение России произойдет, мы ответим четко, любым способом, - Джапарова

Если новое нападение России произойдет, мы ответим четко, любым способом, - Джапарова

Украина верит в США как в надежного партнера в контексте состоявшихся вчера в Женеве переговоров Штатов и России.

Об этом заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила в интервью британскому каналу ITV News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"США является нашим стратегическим партнером. Мы верим в систему США и институции в отношении позиций Украины", – цитирует издание заместителя министра.

Джапарова во время разговора добавила, что государство предупреждало европейских и американских партнеров, что безопасность Украины не может обсуждаться без самой Украины.

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"Мы были очень четки в объяснении России, чего она должна ожидать в случае новой атаки Украины: дипломатического, экономического и ответа в сфере безопасности. Главной идеей российской политики является сохранение контроля над странами бывшего Советского Союза. Но холодная война закончилась", – сказала она также в интервью.

Говоря о возможном новом нападении России, замминистра отметила, что Украина – уже не такая, как в 2014 году, во время первого вторжения.

"Украинская армия кардинально отличается. Речь идет не только о военном ответе, но и об уверенности. Если нападение произойдет, мы ответим четко, любым способом", - отметила она.
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Топ комментарии
+14
Ну с таким главно коммандующим как Андрей Елдак мы врядли, что-то там навоюем...
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11.01.2022 15:05
+14
Разница между Порошенко и Зеленским очень простая. Порошенко добивался целей в пользу Украины, Зеленский паразитирует на Украине и разрушает её. Зрада это или нет тебе решать, но по мне это зрада. И вот ты пытаешься привязать помощь США к Зеленскому, хотя это снова проходит по разряду примазывания к другим, а не собственные достижения.
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11.01.2022 15:58
+11
да, именно поэтому когда рф захватывает Казахстан, окружила нас войсками, сопля поехала на мальдивы сразу после Буковеля...реакция будет четкая и молниеносная...главное чтоб на мальдивах интернет был без сбоев...
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11.01.2022 15:37
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Ну с таким главно коммандующим как Андрей Елдак мы врядли, что-то там навоюем...
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11.01.2022 15:05 Ответить
Елдак ? Може Беня ?
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11.01.2022 16:07 Ответить
А способы будут разные . И это будет решать народ Украины , а не Зеля , Европа или США .
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11.01.2022 15:07 Ответить
Зеленский наденет шинель и будет играть Наполеона. Роль жизни.
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11.01.2022 15:09 Ответить
Да и пусть . Страна - это народ , а не президент .
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11.01.2022 15:11 Ответить
Он одним из первых даст дёру.
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11.01.2022 15:17 Ответить
Может быть. А может наоборот. Будет записывать видосики, призывая оказывать сопротивление. А потом про него через двадцать лет снимут фильм "Клоун говорит".
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11.01.2022 15:18 Ответить
Воевать же не ему и не другому политику. Главное чтобы текущей власти США доверял, а по поставкам оружия доверяет, и там не дебилы в разведке сидят, раз поставки идут - значит доверие есть и значит запрос с нашей стороны есть. Так что Все буде Україна.
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11.01.2022 15:29 Ответить
Ну так и я о том. Всё что ему надо это видосики записывать, а он это умеет. Главное, чтобы России не испугался. Вот хохма будет - главный герой Украины пророссийский еврей-шоумен.
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11.01.2022 15:31 Ответить
Судя по тому что США и Британия взаимодействуют с Украиной, проводятся учения. А Турция и Франция вовсю позволяют закупаться у себя оружием. то Зеленский и всякие там Ермаки не такие уж и агенты кремля как нам тут верещат. На западе разведка не хуже мацковской, и кому попало они оружие не поставляют. В тот же Афганистан Джавелины почему то не поставлялись, как и средства контрбатарейной борьбы.
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11.01.2022 15:43 Ответить
Я не знаю зачем ты это пишешь тут. То, что они агенты Кремля это не значит, что Украине не нужна помощь. Но я пишу не про это совсем.
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11.01.2022 15:46 Ответить
Я пишу к тому что у нас зрада на каждом шаге, но все позабыли что при Порошенко точно также зрада рагонялась. Почему то никто не задумался что олигархическим кланам независимость Украины также важна, как и народу.
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11.01.2022 15:56 Ответить
Разница между Порошенко и Зеленским очень простая. Порошенко добивался целей в пользу Украины, Зеленский паразитирует на Украине и разрушает её. Зрада это или нет тебе решать, но по мне это зрада. И вот ты пытаешься привязать помощь США к Зеленскому, хотя это снова проходит по разряду примазывания к другим, а не собственные достижения.
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11.01.2022 15:58 Ответить
Короче. Хочешь похвалить Зеленского - скажи что он сделал хорошего. Но как бы нечего сказать. Отсюда начинаются разговоры о том что НАТО его уважает или еще какая-то чушь такая же.
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11.01.2022 16:00 Ответить
Закон о тер обороне, закон об олигархах, дороги мосты и. т. д. При этом Порошенко восстановил армию до хоть какого либо вменяемого состояния, лично видел дома построенные за счет Рошен для ПВО-шников. Я не призываю поддерживать одного либо другого кандидата. Я призываю оценивать сдержано а не, как делают многие сторонники Порошенко - разбрасываться калом во все стороны и типа мы умные, а все остальные тупые. Этим как раз и пользуются московиты, стравливая украинцев политически, а наши недалекие все это сами раскручивают.
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11.01.2022 16:06 Ответить
Европа боится что будут миллионы беженцев в случае войны. Оттого им выгодна Украина, которая защищает себя. Вне зависимости от президента страны. Тоже самое и с США, которому не улыбается Россия, которая разбухнет на территорию Украины.
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11.01.2022 15:49 Ответить
Какие беженцы?
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11.01.2022 17:59 Ответить
с математикой как в школе? если условно население Украины 35 миллионов и 90% будут защищать, то 10% беженцев это сколько? Иди домой тут водки нет.
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11.01.2022 19:10 Ответить
А навіщо в Афганістан була потреба джавеліни постачати ?
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11.01.2022 17:36 Ответить
Зєрмак той ще головнокомандувач…
Єдиним виходом буде військова хунта але поки буде відновлюватись влада й управління країною та армією, ми можемо знов багато втратити…
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11.01.2022 15:14 Ответить
Народ в разі нападу буде захищати країну це однозначно а заодно відразу без теревень знищимо під корінь і всю 5-ту колону в повному складі!!
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11.01.2022 15:18 Ответить
А що значить "у будь-який спосіб".
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11.01.2022 15:25 Ответить
Наверное нельзя исключать, что Зеля капитулирует, сразу как только.
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11.01.2022 16:44 Ответить
Он уже давно об этом думает.
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11.01.2022 17:58 Ответить
в том числе ассиметрично...
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11.01.2022 18:06 Ответить
ну вон поляки сказали ниже пояса ударят .почему же и нам не попробовать чего нить из запрещенного?
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11.01.2022 18:07 Ответить
не "ниже пояса" а "по яйцам"
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11.01.2022 18:23 Ответить
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11.01.2022 18:49 Ответить
Ну кто-то на Канары,а кто-то на передовую вшей кормить и тубик зарабатывать
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11.01.2022 19:31 Ответить
На Западе и в НАТО Зеленскому , как президенту Украиньі , доверяют . Парадокс для соевьіх !
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11.01.2022 15:26 Ответить
Они просто не имеют с ним дел. Он же пустое место.
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11.01.2022 15:37 Ответить
Так нам мультики показьівают про переговорьі Зеленского ? Как настоящее документальное кино , ей-богу !😃
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11.01.2022 16:03 Ответить
И о чем договорились?
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11.01.2022 16:05 Ответить
Где , в мультиках ?😂
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11.01.2022 16:09 Ответить
Ты же пишешь о переговорах. Вот чего конкретно добивался Зеленский и чего добился. Покажи мне эти достижения.
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11.01.2022 16:11 Ответить
Сначала признай , что с президентом Украиньі имеют дело ведущие мировьіе политики , ждус...😛
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11.01.2022 16:13 Ответить
И с Ермаком тоже. Не забудь про титана украинской демократии - Ермака.
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11.01.2022 16:16 Ответить
Как-то через губу , но реальность признал , маладец !😃
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11.01.2022 16:29 Ответить
Таи и у НАТО дофига дебилов, думаю и в самом НАТО есть любители Рашки.
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11.01.2022 17:59 Ответить
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11.01.2022 15:35 Ответить
да, именно поэтому когда рф захватывает Казахстан, окружила нас войсками, сопля поехала на мальдивы сразу после Буковеля...реакция будет четкая и молниеносная...главное чтоб на мальдивах интернет был без сбоев...
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11.01.2022 15:37 Ответить
Зеля розчарований. Він очікував, що Захід піде на поступки Путлер. А він не пішов. Тому Зеля навіть у Київ не хоче повертатись із островів в океані. Легко зливати країну, коли США робить поступки Московії. Як за таких умов капітуляцію проводити!
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11.01.2022 16:15 Ответить
Товарищ Сухов , вам положен именной "Маузер" !😃
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11.01.2022 16:31 Ответить
а Джапарова уже встала на воинский учёт?
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11.01.2022 18:01 Ответить
Зачем? Все руководство и богачи вылетят в свои дома в Европе.
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11.01.2022 18:08 Ответить
Глянь на карту. Это бессмысленно.
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11.01.2022 18:11 Ответить
Ближайшая атомная станция при вторжении кацапских скотов-это Запорожская. Или Южно-Украинская... Про Ровенскую и Хмельницкую потом можно будет и не рассуждать. Как говорится-думай...те.
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11.01.2022 18:09 Ответить
Та воно понятно,що АРМІЯ ВЖЕ НЕ ТА!!! Так а заслуга це чія,Зе-клоуна,чи всеш-таки БАРИГИ?
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11.01.2022 18:20 Ответить
А можно высказываться по четчей, кто это мы и любым, это каким? Все как то размывчато, все вроде понятно и ничего не понятно. Возьми и скажи, я четко дам отпор своим любимым способом, а то я теряюсь, а вдруг я не тем способом, как бы не опозорится.
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11.01.2022 18:47 Ответить
 
 