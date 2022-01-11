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Ермак о возможности вторжения РФ: 90% населения будут защищать Украину

Ермак о возможности вторжения РФ: 90% населения будут защищать Украину

Украина готова защищаться от российской агрессии, но возможное вторжение России принесет большую проблему всем западным странам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в интервью британскому 4 каналу.

"Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они обсуждали так долго, а это случилось", - сказал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что только украинцы и члены НАТО имеют право принимать решения о присоединении к Альянсу, а не Россия.

"И если кто-то из членов НАТО против этого (присоединение Украины. – Ред.), пожалуйста, сообщите об этом должным образом, честно и дружественно к нам. Победа Украины, улаживание украинского кейса, будет одной из самых больших побед всех наших партнеров. В то же время некоторые проблемы и продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будут одним из крупнейших поражений наших стран-партнеров", - добавил он.

В то же время, отметил Ермак, разговоры об уменьшении количества вооружения в Украине можно начинать только после окончания войны.

Также глава ОП сказал, что если предположить, что государство проигрывает в противостоянии России, это будет означать конец всей мировой безопасности, которая установилась после Второй мировой войны.

Смотрите: Ермак встречается в Киеве с советниками лидеров Франции и Германии. ФОТО

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Топ комментарии
+80
Пака ми все на курортах, ви там нас надьожно захіщайте!
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11.01.2022 14:21
+67
такое ощущение, что и.о. Президента - Ермак, а Зеленского иногда выпускают из клетки..
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11.01.2022 14:21
+57
ГАНЬБА БЕЗ СЛІВ...
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11.01.2022 14:26
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Страница 4 из 4
Так, алкаш. А хоч один депутат і члени їхніх сімей, захищатиме?
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11.01.2022 21:43 Ответить
ХОТІЛОСЯ Б, ВСЕ ТАКИ ТОЧНО ЗНАТИ : коли і на що ярмак має право, а коли вже НІ, як з розвідниками. А то мете своїм язиком, як мітлою, то замість нікіфорова, то замість, Кулеби, а іноді й замість самого сцикла....
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11.01.2022 21:48 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVy8kC5-_qPWpg3xVKYkZT2MktNMXrCoRK3--Q3jiqxW1r1RXHZGxctfhgBXMexPmrvMX1gBijxmQCQUqK9pJja3946RXtCZMZx3lMiwgMxn5T17Yc440oMM7xOnjAttf4&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 3 ч. ·



Володимир Зеленський: підписує указ, що заяви щодо зовнішньої політики України можуть робити лише президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України.
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11.01.2022 22:54 Ответить
Что это, смена риторики? Что подтолкнуло агента ФСБ запеть про 90%? Если РФ не поглотит Украину то Ермаку станет небо с овчинку, он это прекрасно понимает.
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11.01.2022 23:26 Ответить
ну не міг Боба пройти не образивши когось. Не міг. Це його пассаж, що ви будете говорити своїм громадянгам .... Не роздухарюйся, що треба те і скажуть. А що ти будеш говорити Дмитру Манкуртовичу Козаку коли прогонять але не встигнуть затримати -ми старались, но нас "послали"
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11.01.2022 23:29 Ответить
Я таки оставлю в стороне смысл послания. Но шо у нас с мозгом? Почему такая путаная лексика? Где умение выражать свои мысли?

Интересно, сколько раз во время интервью он сверялся с написанной для него бумажкой?
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12.01.2022 02:04 Ответить
Це називається політика -говорити багато про ніщо
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12.01.2022 06:31 Ответить
Правильно.
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12.01.2022 02:34 Ответить
А от цікаво- а цей тип входить в ці 90%?
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12.01.2022 06:29 Ответить
остальные 10процентов любителей "Сватов" уже собрали чемоданы
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12.01.2022 22:38 Ответить
Люди добрі- я старий дід- не можу так довго сміятися...
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14.01.2022 01:40 Ответить
" зима спита : де влітку був " - це про Вільху -М та Нептун ... ДЕ реальний супротив ??? д"Єрмак каже про 90 % українців з радістью підуть вмирати за Україну ... він би хотів , щоб 99 % вмерло , а залишки зустрінуть путлера із квітами !!!! Ніщо не забуте , за все прийдеться платити Оманському !!!
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12.01.2022 08:40 Ответить
Імперські амбіції Путіна не обмежуються Україною...
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16.01.2022 03:21 Ответить
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