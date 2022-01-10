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Ермак встречается в Киеве с советниками лидеров Франции и Германии. ФОТО

Руководитель ОП Андрей Ермак проводит встречу с советником канцлера Германии Йенсом Плэтнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак начал встречу с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, прибывшим в Украину с визитом", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что в начале встречи Ермак поздравил гостей в Киеве и выразил надежду на продуктивный и результативный диалог.

Читайте также: На следующей неделе советники лидеров стран-участниц Нормандского формата приедут в Киев, - Ермак

Ермак встречается в Киеве с советниками лидеров Франции и Германии 01
Ермак встречается в Киеве с советниками лидеров Франции и Германии 02
Ермак встречается в Киеве с советниками лидеров Франции и Германии 03

Автор: 

Германия (6982) Франция (3524) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+51
Тоде ничего не понимаю - почему какой-то ермак?
Почему не "президент"?
Уже реально чувство, что актёра поставили в качестве говорящей головы, а решения принимает другой ставленник каломойши
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10.01.2022 22:12
+47
А шо такое Дерьмак?
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10.01.2022 22:10
+36
а где этот...как его..буратина ?
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10.01.2022 22:11
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Эй хмырь писькограйный, ты вообще головой звезданулся, что завшвабрами твою работу делает
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10.01.2022 23:56 Ответить
Не ображайте голову офіса презедента! Він навантажив на себе усі обовязки самого зЕ та ще й міністра закордонних справ України! Ви почитайте, чи входять ці навантаження до списку прав та обовязків голови офіса президента?! А він "за ту же зарплату" тягне країну на собі!!! Цікаво лише куди?
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11.01.2022 00:57 Ответить
Завхоз ведёт себя как преЗЕдент, пока нанятый актёришко в Буковели на лыжах отрываеца во всю, в очередном ХЗ каком по счёту отпуске, за бюджетные деньги.
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11.01.2022 01:02 Ответить
А при чем здесь завхоз!!??? Накоша уже все сдал!
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11.01.2022 01:17 Ответить
Стидобище.
І скільки вже говориться і пишеться на цю тему (абсолютної недоречності та виконання не своїх посадових обов'язків) падлюкою єрмаком - чхати вони хотіли на це все.
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11.01.2022 01:32 Ответить
ОЛн уже разх в феофании отлеживался на ломке, тогда отбрехались Ковидом. Видно Гоги что то там напутал.
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11.01.2022 01:52 Ответить
Алё!! Кто у нас президент? А ЗЕ тогда кто? Кто Ермака выбирал в президенты, признавайтесь
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11.01.2022 01:54 Ответить
Будут продавливать Минск
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11.01.2022 02:12 Ответить
Что бы те лыжи тебе в сраку встряли буратино каламойши.
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11.01.2022 03:07 Ответить
Да, що ви всі закипіли? У Зебобиків все гаразд. Вони в екстазі, бо самі такі як Осел.
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11.01.2022 04:14 Ответить
А що, Міністерство закордонних справ України вже закрито і завгосп Президента натомість виконує ці функції?
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11.01.2022 05:31 Ответить
Країна на порозі війни...Президент катається на лижах,народні засранці на "канікулах" сраки гріють,країною править якийсь єрмак...Що за муйня взагалі коїться?
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11.01.2022 05:34 Ответить
Зеленый под капельницами откапывается после продуктивного отдыха, 10 дней запой, так просто и ОРЗ (очень резко завязал) можно схватить. А на понижении у него времени нету. Вот откапается и в бой! Лiтаки литять!
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11.01.2022 06:03 Ответить
докотились-а де шмаркля?
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11.01.2022 06:24 Ответить
І оце все за наш рахунок якісь секретутки та радники будуть жирувати,повний капець!!
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11.01.2022 07:17 Ответить
А зачем Зеленскому Кулеба и министерство иностранных дел, когда есть Ермак?
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11.01.2022 08:04 Ответить
Продюсерь роликов туалетного папиру єто вам не єто.
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11.01.2022 08:58 Ответить
На сторiнцi "Української правди" з'явилася така новина https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/11/7320001/ В ОП розповіли про результати зустрічі Зеленського з радниками Макрона і Шольца

Порiвняйте фото звiдти з тими, що тут на Цензорi!

Всю нiч фотошопили, чi як?
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11.01.2022 15:50 Ответить
Зеля никак не откачается от кайфа - шо вы, в натуре, хотите?
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11.01.2022 16:30 Ответить
Зеленский уже изолирован
в стране - пророссийский переворот
а вы, овцы, блейте
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11.01.2022 16:37 Ответить
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