Ермак встречается в Киеве с советниками лидеров Франции и Германии. ФОТО
Руководитель ОП Андрей Ермак проводит встречу с советником канцлера Германии Йенсом Плэтнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.
Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак начал встречу с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, прибывшим в Украину с визитом", - говорится в сообщении.
В ОП отметили, что в начале встречи Ермак поздравил гостей в Киеве и выразил надежду на продуктивный и результативный диалог.
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показать весь комментарий10.01.2022 22:12
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І скільки вже говориться і пишеться на цю тему (абсолютної недоречності та виконання не своїх посадових обов'язків) падлюкою єрмаком - чхати вони хотіли на це все.
Порiвняйте фото звiдти з тими, що тут на Цензорi!
Всю нiч фотошопили, чi як?
в стране - пророссийский переворот
а вы, овцы, блейте