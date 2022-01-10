Ермак встречается в Киеве с советниками лидеров Франции и Германии. ФОТО

Руководитель ОП Андрей Ермак проводит встречу с советником канцлера Германии Йенсом Плэтнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак начал встречу с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, прибывшим в Украину с визитом", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что в начале встречи Ермак поздравил гостей в Киеве и выразил надежду на продуктивный и результативный диалог.

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