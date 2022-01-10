Єрмак зустрічається в Києві з радниками лідерів Франції та Німеччини. ФОТО
Керівник ОП Андрій Єрмак проводить зустріч із радником канцлера Німеччини з Єнсом Пльотнером і радником Президента Франції Еммануелем Бонном.
Про це повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розпочав зустріч із радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, які прибули в Україну з візитом", - йдеться у повідомленні.
В ОП зазначили, що на початку зустрічі Єрмак привітав гостей у Києві та висловив сподівання на продуктивний і результативний діалог.
Топ коментарі
+51 Adrew Warko
показати весь коментар10.01.2022 22:12
+47 Maxim Ak-Murza
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+36 Салаутдин
показати весь коментар10.01.2022 22:11
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І скільки вже говориться і пишеться на цю тему (абсолютної недоречності та виконання не своїх посадових обов'язків) падлюкою єрмаком - чхати вони хотіли на це все.
Порiвняйте фото звiдти з тими, що тут на Цензорi!
Всю нiч фотошопили, чi як?
в стране - пророссийский переворот
а вы, овцы, блейте