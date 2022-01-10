Єрмак зустрічається в Києві з радниками лідерів Франції та Німеччини. ФОТО

Керівник ОП Андрій Єрмак проводить зустріч із радником канцлера Німеччини з Єнсом Пльотнером і радником Президента Франції Еммануелем Бонном.

Про це повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розпочав зустріч із радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, які прибули в Україну з візитом", - йдеться у повідомленні.

В ОП зазначили, що на початку зустрічі Єрмак привітав гостей у Києві та висловив сподівання на продуктивний і результативний діалог.

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