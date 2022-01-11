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Єрмак про можливість вторгнення РФ: 90% населення захищатимуть Україну

Єрмак про можливість вторгнення РФ: 90% населення захищатимуть Україну

Україна готова захищатися від російської агресії, але можливе вторгнення Росії принесе велику проблему для всіх західних країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив голова ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю британському 4 каналу.

"Перш за все, я абсолютно впевнений, що більш ніж 90% нашого населення будуть тут і будуть захищати нашу країну. Якщо це трапиться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни повинні будуть пояснювати своїм громадянам, чому вони обговорювали так довго, а це трапилося", - сказав Єрмак.

Голова ОП наголосив, що тільки українці та члени НАТО мають право ухвалювати рішення про приєднання до Альянсу, а не Росія.

"І якщо хтось із членів НАТО проти цього (приєднання України – ред.), будь ласка, повідомте про це належним чином, чесно і дружньо до нас. Перемога України, залагодження українського кейсу, буде однією з найбільших перемог всіх наших партнерів. Водночас деякі проблеми і продовження війни в Україні чи ескалація ситуації будуть однію з найбільших поразок наших країн-партнерів", - додав він.

Водночас, зауважив Єрмак, розмови про зменшення кількості озброєння в Україні можна починати тільки після закінчення війни.

Такоже голова ОП сказав, що якщо припустити, що держава програє в протистоянні Росії, це означатиме кінець всієї світової безпеки, що усталилася після Другої світової війни.

Читайте також: Проведення чергового саміту в "Нормандському форматі" дало б серйозний поштовх мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, - Єрмак

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Топ коментарі
+80
Пака ми все на курортах, ви там нас надьожно захіщайте!
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11.01.2022 14:21
+67
такое ощущение, что и.о. Президента - Ермак, а Зеленского иногда выпускают из клетки..
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11.01.2022 14:21
+57
ГАНЬБА БЕЗ СЛІВ...
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11.01.2022 14:26
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Так, алкаш. А хоч один депутат і члени їхніх сімей, захищатиме?
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11.01.2022 21:43 Відповісти
ХОТІЛОСЯ Б, ВСЕ ТАКИ ТОЧНО ЗНАТИ : коли і на що ярмак має право, а коли вже НІ, як з розвідниками. А то мете своїм язиком, як мітлою, то замість нікіфорова, то замість, Кулеби, а іноді й замість самого сцикла....
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11.01.2022 21:48 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVy8kC5-_qPWpg3xVKYkZT2MktNMXrCoRK3--Q3jiqxW1r1RXHZGxctfhgBXMexPmrvMX1gBijxmQCQUqK9pJja3946RXtCZMZx3lMiwgMxn5T17Yc440oMM7xOnjAttf4&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 3 ч. ·



Володимир Зеленський: підписує указ, що заяви щодо зовнішньої політики України можуть робити лише президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України.
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11.01.2022 22:54 Відповісти
Что это, смена риторики? Что подтолкнуло агента ФСБ запеть про 90%? Если РФ не поглотит Украину то Ермаку станет небо с овчинку, он это прекрасно понимает.
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11.01.2022 23:26 Відповісти
ну не міг Боба пройти не образивши когось. Не міг. Це його пассаж, що ви будете говорити своїм громадянгам .... Не роздухарюйся, що треба те і скажуть. А що ти будеш говорити Дмитру Манкуртовичу Козаку коли прогонять але не встигнуть затримати -ми старались, но нас "послали"
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11.01.2022 23:29 Відповісти
Я таки оставлю в стороне смысл послания. Но шо у нас с мозгом? Почему такая путаная лексика? Где умение выражать свои мысли?

Интересно, сколько раз во время интервью он сверялся с написанной для него бумажкой?
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12.01.2022 02:04 Відповісти
Це називається політика -говорити багато про ніщо
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12.01.2022 06:31 Відповісти
Правильно.
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12.01.2022 02:34 Відповісти
А от цікаво- а цей тип входить в ці 90%?
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12.01.2022 06:29 Відповісти
остальные 10процентов любителей "Сватов" уже собрали чемоданы
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12.01.2022 22:38 Відповісти
Люди добрі- я старий дід- не можу так довго сміятися...
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14.01.2022 01:40 Відповісти
" зима спита : де влітку був " - це про Вільху -М та Нептун ... ДЕ реальний супротив ??? д"Єрмак каже про 90 % українців з радістью підуть вмирати за Україну ... він би хотів , щоб 99 % вмерло , а залишки зустрінуть путлера із квітами !!!! Ніщо не забуте , за все прийдеться платити Оманському !!!
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12.01.2022 08:40 Відповісти
Імперські амбіції Путіна не обмежуються Україною...
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16.01.2022 03:21 Відповісти
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