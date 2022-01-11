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армія рф (16209) росія (63614) ЗСУ (7201) Залужний (698)

Ми захищатимемо свою землю до останньої краплі крові, - Залужний

Ми захищатимемо свою землю до останньої краплі крові, - Залужний

Українські війська захищатимуть країну "до останньої краплі крові", але громадянам необхідно зберігати спокій у питанні щодо загроз нового вторгнення Росії.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв'ю Sky News., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми взагалі ні на кого не збираємося нападати. Але ми будемо захищати свою землю до останньої краплі крові", - наголосив Залужний.

Він зазначив, що військові уважно розслідують і аналізують діяльність російських військ поблизу кордону, але підкреслив, що не може публічно ділитися тим, що йому відомо про наміри Росії.

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"Я маю навпаки людей заспокоювати, щоб вони спокійно спали в своїх домівках. Тому ще раз повторюся, що наші ЗСУ воюють 8-й рік, ведуть операцію на території Донецької та Луганської областей і готові вести операцію на території інших областей", - зазначив головнокомандувач.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть ЗСУ, які налічують близько 260 000 військовослужбовців, протистояти широкомасштабному російському вторгненню, Залужний зазначив: "Ми протидіємо наступу з 2014 року. Звичайно, будемо".

Він також звернув увагу на те, що українські військові набагато краще оснащені, навчені та підготовлені, ніж вісім років тому.

Також читайте: Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, - NYT

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Україні доведеться зіткнутися з будь-якими військовими діями Росії без перспективи того, щоб сили НАТО увійшли, аби воювати разом з Україною. На запитання, чи не розчарований він цим, відповів: "Я, як головнокомандувач, відповідаю за свою країну і за свої Збройні сили зокрема. Я не маю жодних ілюзій і не чекаю подарунку від Бога. Я воював і готував свої Збройні сили".

Залужний також відзначив важливість іноземних навчальних місій, які надають допомогу ЗСУ, в тому числі близько 100 британських інструкторів, які підготували близько 20 000 українських військовослужбовців.

Також читайте: Поблизу кордонів України не спостерігається будь-яких переміщень техніки чи військ, - Держприкордонслужба

"Це більш ніж важливо, особливо зараз, коли ми знаходимося на етапі можливого розширення військової агресії", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
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Топ коментарі
+35
До останнього кацапа.
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11.01.2022 18:41
+28
Слава Nації !!!!
Смерть ворогам !!!
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11.01.2022 18:35
+28
І нехай то буде кров кацапів.
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11.01.2022 18:45
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Віримо! Якщо не слухатимете наказів шмарклі.
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11.01.2022 18:34 Відповісти
Переваги паРашинців в бойовій техніці компенсуватимуться нашими контрактниками, які на випадок чого воюватимуть з 19 річними мокшами призваними на однорічну службу. Та й Джавелінів декількома літаками можна привезти декілька тисяч.
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11.01.2022 18:39 Відповісти
ВСУ, ви повинні воювати, зберігаючи життя військових, а не помираючи! Ви є останній рубіж збереження України.Вертайтесь живими!
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11.01.2022 19:16 Відповісти
С его уст это зваучит иначе, чем от Ермака...
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11.01.2022 18:34 Відповісти
Это реальный военный и воин, защищавший и защищающий Украину. Ему я верю, а зеленское кодло идет нах..
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11.01.2022 18:46 Відповісти
Я не сторонник Зеленского, а скорее порохобот , но эти назначение - Залужного и Резникова, более чем достойны, особенно это видно сейчас. Со слов Тараса Чмута могу сделать вывод, что Залужный не только патриот и воин, но и хороший организатор, с мозгами и не коррупционер, а Резников достаточно умен чтобы не лезть в военную область и взял на себя политические вопросы в переговорах о поставках оружия, работают как команда. Это супер. Жаль что времени мало, надеюсь кацапы сейчас не нападут.
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11.01.2022 20:03 Відповісти
Патрони подавайте, бо від ваших бюргерів не дуже чогось дочекаєшся.
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11.01.2022 20:53 Відповісти
Так я с вами и не спорю. Это едва ли не единственные назначения от ******** за 2,5 года которые не вызывают чувства стыда или злости..
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11.01.2022 20:13 Відповісти
З нагоди Міжнародного дня "https://tsn.ua/********/yak-pravilno-dyakuvati-***********-rozpovili-pro-potribni-slova-ta-nyuansi-vihovannya-ditey-1279299.html дякую " предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звернувся до українців, зауваживши, що вдячність може змінити життя, наповнити його сенсом, добром і світлом. Митрополит закликав українців починати свій день з подяки.
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11.01.2022 18:35 Відповісти
Слава Nації !!!!
Смерть ворогам !!!
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11.01.2022 18:35 Відповісти
Скоро на Польщу ехать на заработки, хотите успеть повоевать? Или надетесь что в польских теплицах вас не найдут?
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11.01.2022 19:33 Відповісти
Приезжай в Украину. Твоим родственникам потом расскажут где твое тельце откопать можно.
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11.01.2022 19:45 Відповісти
Если конечно будет кому рассказать.
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11.01.2022 19:48 Відповісти
Та да, как обычно скажут: не было у нас никакого и гордо отметят такое событие боярой, греясь возле запрещенного костра из валежника.
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11.01.2022 19:56 Відповісти
якщо кацапи нападуть на українців як думаєш скільки гривень коштуватиме пляшка 1л пива Чернігівське в москві через півроку після нападу?
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11.01.2022 20:14 Відповісти
Пол-литра кацапской крови при натуральном обмене. Это я за енотика отвечаю, хотя у меня другой ник
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11.01.2022 20:19 Відповісти
суть запитання в тому ,що в москві грошова одиниця рубль.Поки що. Це я відомий анекдот перефразував трохи.
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11.01.2022 20:31 Відповісти
СанІнбев , який виробляє Чернігівське і так російська компанія
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11.01.2022 21:43 Відповісти
До останнього кацапа.
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11.01.2022 18:41 Відповісти
Золоті слова.
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11.01.2022 21:58 Відповісти
І нехай то буде кров кацапів.
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11.01.2022 18:45 Відповісти
А где вон то, которое так любит всем напоминать, шо оно - Верховный Главнокомандующий?
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11.01.2022 18:45 Відповісти
напевне "ломка"

п.с.
у нас це не показували - цензура ....- а вот кацапи із цього відосика мали зиск....він реально був під дозою... чи що ...

https://regnum.ru/uploads/video/2021/09/02/regnum_file_16305743505376282.mp4
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11.01.2022 19:00 Відповісти
а оно уже в строю... на передовой...в разведку пошло )))) но тссс... то военная тайна...

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11.01.2022 19:14 Відповісти
Судя по фотке,в разведку оно в Афгане пошло
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11.01.2022 19:16 Відповісти
а ему по фиг - хоть в Афгане, хоть в Омане... лишь бы Ленка не узнала)))))
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11.01.2022 19:22 Відповісти
Нехай перетвориться в скумбрію по 8 гривень-не взнає!
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11.01.2022 20:16 Відповісти
ппц вы юмористы))))
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11.01.2022 22:00 Відповісти
"Никто не шел на должность атамана,
Ведь атаман поскачет первым в бой,
Потом избрали Лёву Блейзермана,
Он взял за это денег боже ж мой."

https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
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11.01.2022 21:00 Відповісти
Невже Гордон, Мураєв, Співак, Рабинович і інша ср...нь будуть захищати Україну!
Слабо віриться!
А Залужному хвала!
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11.01.2022 18:56 Відповісти
Залужний однозначно кращий ніж Хомчак
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11.01.2022 19:04 Відповісти
Все воюют ,особенно на шпальтах,а шмаркля видпочивае.Хитрован!
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11.01.2022 19:04 Відповісти
Бійці, у яких скінчився контракт, масово відмовляються від подовження контракту тому що до звичайного солдата відносяться як до скотини і платять копійки. А керівництво співає войовничих пісень. Вісім років у сраку, жодного нового дивізіону РСЗО, "Грім-2" заморожений, патронного заводу не побудовано. Просто не вистачає слів..
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11.01.2022 19:09 Відповісти
Краще звичайно до останньої краплі крові ворогів (терористів з армії РФ).
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11.01.2022 19:11 Відповісти
__ЕСЛИ ХОТЯТ?__ТО ПОЛУЧАТ__ПО ПОЛНОЙ !__

Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" москали войны!

И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!

Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак. Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак, Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!
*
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11.01.2022 19:12 Відповісти
Залужный правильный Воин, но позволю себе его слегка поправить.
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11.01.2022 19:16 Відповісти
Будемо воювати до перемоги ! А кров нехай проливають загарбники . Буде щедріша українська земля
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11.01.2022 19:16 Відповісти
эх... с нашим то верховнымглавноКАКБЫкомандующим... )))

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11.01.2022 19:21 Відповісти
За Україну треба не вмирати, а вбивати... нищити антиукраїнську наволоч, як кацапську орду, так і антиукраїнських гнид у середині країни, а особливо в зеленій ОПі...
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11.01.2022 19:22 Відповісти
так, генерале, будемо.
головне що б був запрвлений ЛІТАК ПРЕЗИДЕНТА.
вони з ермаком будуть тікати далеко від бойових дій,
як свого часу від служби......
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11.01.2022 19:22 Відповісти
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11.01.2022 19:26 Відповісти
Азахахахаха
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11.01.2022 19:28 Відповісти
Чьей крови? Если крови вот тех всех киевских завсегдатаев ресторана Велюр то я поддерживаю. А кровь простых людей нам и самим пригодится, не Залужному решать куда нам ее тратить..
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11.01.2022 19:27 Відповісти
Если ВЫ, то дай вам Бог здоровья.
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11.01.2022 19:29 Відповісти
Удивительный парадокс - все комментарии про «вбивати» когото там от щирых патритов западных регионов, а количество погибших в ато почемуто больше из Днепропетровской области. Такие себе убиватели на удаленке.
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11.01.2022 19:31 Відповісти
дуняша, ты по звездам вычисляешь место проживания? или просто очередная бессмысленная крикливая клуша?
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11.01.2022 19:33 Відповісти
Брехня.Врахуй кількість населення.
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11.01.2022 19:43 Відповісти
Донбасс тоже говорил что кормит всю Украину....докормились кормильцы.....теперь у ва Днепр защищает всю Украину?( Это сколько же отдельных украин в Украине...
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11.01.2022 22:15 Відповісти
и готовы вести операцию на территории других областей", - отметил главнокомандующий.
это как,отступать с боями или на территории вражеских областей?
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11.01.2022 19:36 Відповісти
СССр сдох,сдохнет и РАБссия...Карма такая у Шариковых...
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11.01.2022 19:43 Відповісти
"За Родину, за Коломойского!" - Ась??? - Родина - это не воры и предатели Коломойский с бандой "Приват", Зеленский, "пуля-в-лоб", шоколадный и остальной позор еврейского народа.
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11.01.2022 19:52 Відповісти
А на куй тобі піти це для тебе Далеко чи Ні?
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11.01.2022 23:44 Відповісти
Логово "захисників", перші будуть на перетині кордону.
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11.01.2022 19:57 Відповісти
Біженці
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11.01.2022 20:33 Відповісти
Храни, Пресвятая Матерь, наших воинов и помоги не умереть в боях! И помоги им прицельно стрелять по врагам нашим, шоб больше не было у нас врагов! Аминь.
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11.01.2022 20:46 Відповісти
кого то мне это напоминает!?? Хомчака , и где он этот защитничек, под юбкой молодухи видпочивае... гнида, сколько ребят положил а с него как с гуся вода..
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11.01.2022 21:16 Відповісти
На счёт успокоиться.... Я согласен немного успокоиться, если я буду точно знать - что , где , как и под чьим командованием мне нужно будет делать "в случае чего"...
Кстати , а кто из форумчан знает , что ему делать "если завтра война"???
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11.01.2022 21:35 Відповісти
Абсолютное большинство останется на своих боевых диванах постах
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12.01.2022 09:47 Відповісти
Менше слів, більше справ, пане Міністре.
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11.01.2022 21:57 Відповісти
Дякуємо вам, наші воїни.
Але ми не хочемо, щоб ви гинули.

Тому нехай рашці пусто буде.
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12.01.2022 03:51 Відповісти
 
 