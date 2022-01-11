Ми захищатимемо свою землю до останньої краплі крові, - Залужний

Українські війська захищатимуть країну "до останньої краплі крові", але громадянам необхідно зберігати спокій у питанні щодо загроз нового вторгнення Росії.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв'ю Sky News., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми взагалі ні на кого не збираємося нападати. Але ми будемо захищати свою землю до останньої краплі крові", - наголосив Залужний.

Він зазначив, що військові уважно розслідують і аналізують діяльність російських військ поблизу кордону, але підкреслив, що не може публічно ділитися тим, що йому відомо про наміри Росії.

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"Я маю навпаки людей заспокоювати, щоб вони спокійно спали в своїх домівках. Тому ще раз повторюся, що наші ЗСУ воюють 8-й рік, ведуть операцію на території Донецької та Луганської областей і готові вести операцію на території інших областей", - зазначив головнокомандувач.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть ЗСУ, які налічують близько 260 000 військовослужбовців, протистояти широкомасштабному російському вторгненню, Залужний зазначив: "Ми протидіємо наступу з 2014 року. Звичайно, будемо".

Він також звернув увагу на те, що українські військові набагато краще оснащені, навчені та підготовлені, ніж вісім років тому.

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Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Україні доведеться зіткнутися з будь-якими військовими діями Росії без перспективи того, щоб сили НАТО увійшли, аби воювати разом з Україною. На запитання, чи не розчарований він цим, відповів: "Я, як головнокомандувач, відповідаю за свою країну і за свої Збройні сили зокрема. Я не маю жодних ілюзій і не чекаю подарунку від Бога. Я воював і готував свої Збройні сили".

Залужний також відзначив важливість іноземних навчальних місій, які надають допомогу ЗСУ, в тому числі близько 100 британських інструкторів, які підготували близько 20 000 українських військовослужбовців.

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"Це більш ніж важливо, особливо зараз, коли ми знаходимося на етапі можливого розширення військової агресії", - сказав головнокомандувач ЗСУ.