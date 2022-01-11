Ми захищатимемо свою землю до останньої краплі крові, - Залужний
Українські війська захищатимуть країну "до останньої краплі крові", але громадянам необхідно зберігати спокій у питанні щодо загроз нового вторгнення Росії.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв'ю Sky News., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми взагалі ні на кого не збираємося нападати. Але ми будемо захищати свою землю до останньої краплі крові", - наголосив Залужний.
Він зазначив, що військові уважно розслідують і аналізують діяльність російських військ поблизу кордону, але підкреслив, що не може публічно ділитися тим, що йому відомо про наміри Росії.
"Я маю навпаки людей заспокоювати, щоб вони спокійно спали в своїх домівках. Тому ще раз повторюся, що наші ЗСУ воюють 8-й рік, ведуть операцію на території Донецької та Луганської областей і готові вести операцію на території інших областей", - зазначив головнокомандувач.
Відповідаючи на запитання, чи зможуть ЗСУ, які налічують близько 260 000 військовослужбовців, протистояти широкомасштабному російському вторгненню, Залужний зазначив: "Ми протидіємо наступу з 2014 року. Звичайно, будемо".
Він також звернув увагу на те, що українські військові набагато краще оснащені, навчені та підготовлені, ніж вісім років тому.
Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Україні доведеться зіткнутися з будь-якими військовими діями Росії без перспективи того, щоб сили НАТО увійшли, аби воювати разом з Україною. На запитання, чи не розчарований він цим, відповів: "Я, як головнокомандувач, відповідаю за свою країну і за свої Збройні сили зокрема. Я не маю жодних ілюзій і не чекаю подарунку від Бога. Я воював і готував свої Збройні сили".
Залужний також відзначив важливість іноземних навчальних місій, які надають допомогу ЗСУ, в тому числі близько 100 британських інструкторів, які підготували близько 20 000 українських військовослужбовців.
"Це більш ніж важливо, особливо зараз, коли ми знаходимося на етапі можливого розширення військової агресії", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Смерть ворогам !!!
п.с.
у нас це не показували - цензура ....- а вот кацапи із цього відосика мали зиск....він реально був під дозою... чи що ...
https://regnum.ru/uploads/video/2021/09/02/regnum_file_16305743505376282.mp4
Ведь атаман поскачет первым в бой,
Потом избрали Лёву Блейзермана,
Он взял за это денег боже ж мой."
https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
Слабо віриться!
А Залужному хвала!
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Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" москали войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак. Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак, Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!
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головне що б був запрвлений ЛІТАК ПРЕЗИДЕНТА.
вони з ермаком будуть тікати далеко від бойових дій,
як свого часу від служби......
это как,отступать с боями или на территории вражеских областей?
Кстати , а кто из форумчан знает , что ему делать "если завтра война"???
диванахпостах
Але ми не хочемо, щоб ви гинули.
Тому нехай рашці пусто буде.