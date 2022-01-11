Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, - NYT

Президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише The New York Times.

Зазначається, що кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною.

Американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальне число до 175 тисяч.

Пересування російьских військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики, зазначають в США.

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"Ударні і транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну", - йдеться в повідомленні.

Офіційні особи США кажуть, що вікно для російського вторгнення обмежене, це продиктовано температурою: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню.

Як пише видання з посиланням на чиновників з адміністрації США, відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ принаймні до лютого.

За словами американського чиновника, щоб краще зрозуміти ситуацію, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони більш уважно розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.

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