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Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, - NYT

Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, - NYT

Президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише The New York Times.

Зазначається, що кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною.

Американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальне число до 175 тисяч.

Пересування російьских військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики, зазначають в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська оточили Україну з трьох боків, - NYT. КАРТА

"Ударні і транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну", - йдеться в повідомленні.

Офіційні особи США кажуть, що вікно для російського вторгнення обмежене, це продиктовано температурою: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню.

Як пише видання з посиланням на чиновників з адміністрації США, відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ принаймні до лютого.

За словами американського чиновника, щоб краще зрозуміти ситуацію, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони більш уважно розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.

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Топ коментарі
+63
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11.01.2022 11:45
+57
Тысячи Стингеров СРОЧНО в Украину ,они замечательно валят вертушки ..
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11.01.2022 11:45
+42
Стингер им на всё рыло
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11.01.2022 11:44
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Сторінка 3 з 3
невже москалі хочуть цього року побити свій минулорічний рекорд по літако-вертольотопаду?
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12.01.2022 04:12 Відповісти
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