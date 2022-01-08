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Російські війська оточили Україну з трьох боків, - NYT. КАРТА

Російські війська оточили Україну з трьох боків, - NYT. КАРТА

Видання The New York Times опублікувало карту з розташуванням військ РФ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що російські війська оточують Україну з трьох боків.

"За даними українських та західних офіційних осіб, на кордоні з Україною зараз знаходиться близько 100 тисяч військових. Американські спецслужби підрахували, що Кремль розробив плани військової операції за участю до 175 тисяч військовослужбовців, яка може початися в найближчі тижні", - пише NYT.

За даними видання, Росія знаходиться "на шляху" до отримання всього необхідного для початку вторгнення.

Так, NYT інформує, що 2 групи російських військ розташовані біля кордону з Білоруссю, поряд із містами Єльня та Клинці.

Ще три групи розташувалися поблизу Воронежа. Видання зазначає, що вони можуть безпосередньо загрожувати Києву в разі проведення військової операції.

Ще одна група знаходиться в районі Волгограда, дві - біля кордону з окупованим Донбасом.

Також військові РФ розташовані в окупованому Криму та біля міста Кореновськ.

Також читайте: Росія продовжує нарощувати свої війська біля України: це ризик нового військового конфлікту в Європі, - Столтенберг

Російські війська оточили Україну з трьох боків, - NYT 01

Автор: 
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Топ коментарі
+79
Зеленский выразил глубокую обеспокоенность поэтому поводу.
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08.01.2022 10:27
+69
Значит будем удобрять нашу землю кацапами со всех трех сторон!!
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08.01.2022 10:22
+49
А верховний десь відпочивають.
Засвітився в Буковелі, побив кілька автівок з кортеджу і відлетів у теплі краї.
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08.01.2022 10:25
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а хто поїхав за океан?
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08.01.2022 13:02 Відповісти
Зеледент и поехал в Буковель, с тех пор его никто и нигде не видел. Лежит в снегах на склоне горы весь припорошенный белым снегом, который он принял за сугробы кокса после принятия очередного айкосика.
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08.01.2022 13:19 Відповісти
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08.01.2022 13:23 Відповісти
що Кремль розробив плани військової операції за участю до 175 тисяч військовослужбовців...
___________
Ну план тут може бути один.... Напасти, щоб дестабілізувати життя на захоплених територіях...
Як показує досвід Донбаса, вони можуть лише відрізати окупований регіон від SWIFT, авіа та жд сполучення, перетворити у щось НЕВИЗНАНЕ із невиїзними аусвайсами.... Перетворити окуповані території у чорну диру, а захоплені міста у розграбовані міста-привиди, на кшталт Донецька та Луганська...

Але щоб контролювати і наводити лад у цих регіонах...175К, відверто замало буде...
Тим більше, не відомо як поведеться місцеве населення під час цієї окупації..... Напочатку воно може бути повністю лояльним, як було на Донбасі... Але помірі того, як будуть позбавляти місцевих від майна, SWIFT, супермаркетів, пенсій, інших елементарних речей, настрої населення будуть поступово мінятися...відповідно буде зростати невдоволення, аж до збройного супротиву та опору місцевими....
Якщо подивитися на склад ЗСУ, які розташовані в зоні ООС...то там значний відсоток із Донбасу, які в 14році були байдужими до всіх цих подій, але після окупації були змушені покинути регіон біженцями і вступати в лави ЗСУ для збройної боротьби,......за повернення своїх територій до нормального життя....
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08.01.2022 13:09 Відповісти
"Самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся в аэропорту китайского Ханчжоу. В этот момент лайнер находился на земле. Предположительно, возгорание началось в грузовом отсеке.Об этом в Telegram сообщил https://t.me/AviaCT/14311 Aviaincident . Судя представленной фотографии, самолет серьезно пострадал."

Герыч, что-ли, везли афганский от талибов через Поднебесную?
Они же там все в друзьях.
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08.01.2022 13:11 Відповісти
Забули показати на цій карті розташування нєлоха офшорного
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08.01.2022 13:47 Відповісти
Нічого страшного, -- наш блазень накатається, приїде і задасть їм жару з 95-им кварталом, а 73% недоумків йому допоможуть. Вони всі вже його чекають ,,на передовій", біля телевізорів, розсівшись на диванах.
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09.01.2022 17:15 Відповісти
Для нормальных людей этот похабный "Квартал-95" уже стал нарицательным именем сборища бездарных продажных шутов, находящихся на иждивении бабы Бени и расеюшки.
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09.01.2022 23:39 Відповісти
сУ..., тепрь етот вампир вволю теперь напьется казахской крови и будет готов ворваться в Украину. Пока наши господа на льІжах катаются, мордор планьІ мастерит как Украину завоевать.
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08.01.2022 14:03 Відповісти
как достали американские желтушные газеты. Испортили весь новый год своими статьями.
Вам сказал Данилов, что не будет, что не верите?
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08.01.2022 15:14 Відповісти
Все награбоване Зеленським в офшорах, чого ви переживаєте
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08.01.2022 15:30 Відповісти
Бо ще досі не заказано квиток в Ізраїль.
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09.01.2022 17:17 Відповісти
який Ізраїль? квиток до Ростова дадуть поза чергою!
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10.01.2022 00:12 Відповісти
А Шевченко от Слуг народа уже поехал выслуживаться перед ****** - поехал в Казахстан целовать сапоги оккупантам.
Шевченко мечтает, как он будет встречать оккупантов в Украине хлебом и солью.
Во времена УПА он бы уже висел на дереве - тогда с предателями не церемонились.
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08.01.2022 15:37 Відповісти
Он не от "Слуг народа".
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08.01.2022 22:12 Відповісти
－ Не люблю я Киркорова, слащавый он какой－то, одним словом Румын！
－Так он же Болгарин！
－А какая разница！😀😀😀
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09.01.2022 01:15 Відповісти
а зеЛеный мародер на лижах гоняет!мразина
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08.01.2022 16:08 Відповісти
Израиль в центре Европы.
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08.01.2022 16:15 Відповісти
Щоб Україна рогромила московію потрібно максимально озброїти українців і знищити 5-ту колону кацапів. Тільки всього. І захід нам не потрібен.
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08.01.2022 16:35 Відповісти
ОПЗЖ та й їхні прихильники очкуют найбільше, бо в разі повної війни вони будуть знищені в першу чергу, бо бабло отримане від москалів-кураторів вже не в радість. Дохлим колоборантам гроші не потрібні.
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08.01.2022 17:00 Відповісти
Белорусскую сср можно включать до кацапии. Безвольные будут плясать под кремлевскую дудку. И убивать украинцев тоже будут.
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08.01.2022 16:52 Відповісти
Значит и дохнуть будут так же, как русссский скот
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08.01.2022 22:13 Відповісти
Ще недавно Лука вибирав між сходом і заходом, просив діалогу з Заходом, але вони відмовили, наклали жахливі санкції, не дали йому виходу -- тільки в рашу. Тепер маємо російські війська з трьох сторін, також і на кордоні з ЄС...
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08.01.2022 22:40 Відповісти
Какой Нехороший запад,просто звери. И какой лапочка местный диктатор лукашенко?
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09.01.2022 10:21 Відповісти
Не захід виноватий в тому, що не бажае спілкуватися з диктатором, а білоруси які не бажають ,.. більшістю , його скинути , які психологічно зациклені на Рашці
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09.01.2022 18:26 Відповісти
Wellcome to hell!!! Bastards.
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08.01.2022 16:56 Відповісти
Свинособаки будут уничтожены!
Оружие выдать всем служившим в армии...
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08.01.2022 18:20 Відповісти
***
в поезде рядом едут семья с двумя детьми и эврэй...
он слушает радио и тихо причитает - "Господи, что делать? Господи, что делать?"...
женщина - что у вас случилось?
еврей - у нас у всех случилось...войска вдоль границ...обстановка накаляется...
мужчина, прижимая к себе малыша - ну что делать? возьму автомат и пойду защищать...
еврей - вот я всегда удивлялся вам! он возьмет автомат и пойдет....а тут лавку закрыть, аренду разорвать, товар вывести, деньги закопать, грузовик нанять, семью с барахлом погрузить... а он - автомат возьму и пойду !!!!
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08.01.2022 18:30 Відповісти
Правильно говорят мужики. Для начала необходимо расстрелять всех ОПЗЖоповцев.
Или выселить их в болота РФии.
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08.01.2022 18:37 Відповісти
Ворог за твоею спиною більш несе опасність... чим перед тобою..
...ще важливо знати хто твій ворог..., не нищити твоїх однодумців.
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09.01.2022 18:22 Відповісти
Выселением совдепия занималась. Нельзя им уподобляться. Тут другие действия нужны.
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10.01.2022 07:54 Відповісти
кто рисовал карту? Дорисуйте еще в приднестровье, тоже русишвайне
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08.01.2022 21:12 Відповісти
Як казав батько муделя Кадирова, знищувать цапів треба скільки зможешь!
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08.01.2022 23:52 Відповісти
Думаю що розміщення військ агрессора і являється самим вагомим аргументом розширення НАТО.Адже Україна попросила у країн членів НАТО про допомогу як і Казахстан мокшандію.Так у Казахстані вже присутні мокшанські війска про Україну в котру вже вторглась мокшандія та яка просить допомогу ще лише будуть перемовини із агресором.
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09.01.2022 11:01 Відповісти
https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/prospects-dim-as-us-russia-prepare-to-meet-over-ukraine/ar-AASAgM1?ocid=msedgntp окупанти поспішають - війська застоялись сидіти на одному місці. . . . . . . Перспективи тьмяніють, оскільки США і Росія готуються зустрітися через Україну (msn.com)
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09.01.2022 11:39 Відповісти
Ворог окружив Україну з трьох сторін.......,.....американці переживають..., головокомандуючий України .., катаеться на лижах.....
на скільки він адекватний?....за його дії несе відповідальність кожний хто його вибрав...на скільки вони адекватні....?……
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09.01.2022 18:14 Відповісти
Коли Украінці зібралися на майдан:, щоб заставити країну розвиватися....В Логодрону чи в Криму..замість почати розвиватися , відкрили двері для варварів...Хто несе відповідальність за їх дії? .....
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09.01.2022 18:19 Відповісти
А нашому Верховному Головнокомандувачу - POHUY.
Як і тим 73%, які його обрали...

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09.01.2022 19:07 Відповісти
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