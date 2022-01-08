Російські війська оточили Україну з трьох боків, - NYT. КАРТА

Видання The New York Times опублікувало карту з розташуванням військ РФ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що російські війська оточують Україну з трьох боків.

"За даними українських та західних офіційних осіб, на кордоні з Україною зараз знаходиться близько 100 тисяч військових. Американські спецслужби підрахували, що Кремль розробив плани військової операції за участю до 175 тисяч військовослужбовців, яка може початися в найближчі тижні", - пише NYT.

За даними видання, Росія знаходиться "на шляху" до отримання всього необхідного для початку вторгнення.

Так, NYT інформує, що 2 групи російських військ розташовані біля кордону з Білоруссю, поряд із містами Єльня та Клинці.

Ще три групи розташувалися поблизу Воронежа. Видання зазначає, що вони можуть безпосередньо загрожувати Києву в разі проведення військової операції.

Ще одна група знаходиться в районі Волгограда, дві - біля кордону з окупованим Донбасом.

Також військові РФ розташовані в окупованому Криму та біля міста Кореновськ.

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