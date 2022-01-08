Російські війська оточили Україну з трьох боків, - NYT. КАРТА
Видання The New York Times опублікувало карту з розташуванням військ РФ на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що російські війська оточують Україну з трьох боків.
"За даними українських та західних офіційних осіб, на кордоні з Україною зараз знаходиться близько 100 тисяч військових. Американські спецслужби підрахували, що Кремль розробив плани військової операції за участю до 175 тисяч військовослужбовців, яка може початися в найближчі тижні", - пише NYT.
За даними видання, Росія знаходиться "на шляху" до отримання всього необхідного для початку вторгнення.
Так, NYT інформує, що 2 групи російських військ розташовані біля кордону з Білоруссю, поряд із містами Єльня та Клинці.
Ще три групи розташувалися поблизу Воронежа. Видання зазначає, що вони можуть безпосередньо загрожувати Києву в разі проведення військової операції.
Ще одна група знаходиться в районі Волгограда, дві - біля кордону з окупованим Донбасом.
Також військові РФ розташовані в окупованому Криму та біля міста Кореновськ.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну план тут може бути один.... Напасти, щоб дестабілізувати життя на захоплених територіях...
Як показує досвід Донбаса, вони можуть лише відрізати окупований регіон від SWIFT, авіа та жд сполучення, перетворити у щось НЕВИЗНАНЕ із невиїзними аусвайсами.... Перетворити окуповані території у чорну диру, а захоплені міста у розграбовані міста-привиди, на кшталт Донецька та Луганська...
Але щоб контролювати і наводити лад у цих регіонах...175К, відверто замало буде...
Тим більше, не відомо як поведеться місцеве населення під час цієї окупації..... Напочатку воно може бути повністю лояльним, як було на Донбасі... Але помірі того, як будуть позбавляти місцевих від майна, SWIFT, супермаркетів, пенсій, інших елементарних речей, настрої населення будуть поступово мінятися...відповідно буде зростати невдоволення, аж до збройного супротиву та опору місцевими....
Якщо подивитися на склад ЗСУ, які розташовані в зоні ООС...то там значний відсоток із Донбасу, які в 14році були байдужими до всіх цих подій, але після окупації були змушені покинути регіон біженцями і вступати в лави ЗСУ для збройної боротьби,......за повернення своїх територій до нормального життя....
Герыч, что-ли, везли афганский от талибов через Поднебесную?
Они же там все в друзьях.
Вам сказал Данилов, что не будет, что не верите?
Шевченко мечтает, как он будет встречать оккупантов в Украине хлебом и солью.
Во времена УПА он бы уже висел на дереве - тогда с предателями не церемонились.
－Так он же Болгарин！
－А какая разница！😀😀😀
Оружие выдать всем служившим в армии...
в поезде рядом едут семья с двумя детьми и эврэй...
он слушает радио и тихо причитает - "Господи, что делать? Господи, что делать?"...
женщина - что у вас случилось?
еврей - у нас у всех случилось...войска вдоль границ...обстановка накаляется...
мужчина, прижимая к себе малыша - ну что делать? возьму автомат и пойду защищать...
еврей - вот я всегда удивлялся вам! он возьмет автомат и пойдет....а тут лавку закрыть, аренду разорвать, товар вывести, деньги закопать, грузовик нанять, семью с барахлом погрузить... а он - автомат возьму и пойду !!!!
Или выселить их в болота РФии.
...ще важливо знати хто твій ворог..., не нищити твоїх однодумців.
на скільки він адекватний?....за його дії несе відповідальність кожний хто його вибрав...на скільки вони адекватні....?……
Як і тим 73%, які його обрали...