Российские войска окружили Украину с трех сторон, - NYT. КАРТА
Издание The New York Times опубликовало карту с расположением войск РФ на границе с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что российские войска окружают Украину с трех сторон.
"По данным украинских и западных официальных лиц, на границе с Украиной сейчас находятся около 100 тысяч военных. Американские спецслужбы подсчитали, что Кремль разработал планы военной операции с участием до 175 тысяч военнослужащих, которая может начаться в ближайшие недели", - пишет NYT.
По данным издания, Россия находится "на пути" к получению всего необходимого для начала вторжения.
Так, NYT информирует, что 2 группы российских войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня и Клинцы.
Еще три группы расположились вблизи Воронежа. Издание отмечает, что они могут угрожать Киеву в случае проведения военной операции.
Еще одна группа находится в районе Волгограда, две – у границы с оккупированным Донбассом.
Также военные РФ расположены в оккупированном Крыму и около города Кореновск.
Пожалуйста, подождите...
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Ну план тут може бути один.... Напасти, щоб дестабілізувати життя на захоплених територіях...
Як показує досвід Донбаса, вони можуть лише відрізати окупований регіон від SWIFT, авіа та жд сполучення, перетворити у щось НЕВИЗНАНЕ із невиїзними аусвайсами.... Перетворити окуповані території у чорну диру, а захоплені міста у розграбовані міста-привиди, на кшталт Донецька та Луганська...
Але щоб контролювати і наводити лад у цих регіонах...175К, відверто замало буде...
Тим більше, не відомо як поведеться місцеве населення під час цієї окупації..... Напочатку воно може бути повністю лояльним, як було на Донбасі... Але помірі того, як будуть позбавляти місцевих від майна, SWIFT, супермаркетів, пенсій, інших елементарних речей, настрої населення будуть поступово мінятися...відповідно буде зростати невдоволення, аж до збройного супротиву та опору місцевими....
Якщо подивитися на склад ЗСУ, які розташовані в зоні ООС...то там значний відсоток із Донбасу, які в 14році були байдужими до всіх цих подій, але після окупації були змушені покинути регіон біженцями і вступати в лави ЗСУ для збройної боротьби,......за повернення своїх територій до нормального життя....
Герыч, что-ли, везли афганский от талибов через Поднебесную?
Они же там все в друзьях.
Вам сказал Данилов, что не будет, что не верите?
Шевченко мечтает, как он будет встречать оккупантов в Украине хлебом и солью.
Во времена УПА он бы уже висел на дереве - тогда с предателями не церемонились.
－Так он же Болгарин！
－А какая разница！😀😀😀
Оружие выдать всем служившим в армии...
в поезде рядом едут семья с двумя детьми и эврэй...
он слушает радио и тихо причитает - "Господи, что делать? Господи, что делать?"...
женщина - что у вас случилось?
еврей - у нас у всех случилось...войска вдоль границ...обстановка накаляется...
мужчина, прижимая к себе малыша - ну что делать? возьму автомат и пойду защищать...
еврей - вот я всегда удивлялся вам! он возьмет автомат и пойдет....а тут лавку закрыть, аренду разорвать, товар вывести, деньги закопать, грузовик нанять, семью с барахлом погрузить... а он - автомат возьму и пойду !!!!
Или выселить их в болота РФии.
...ще важливо знати хто твій ворог..., не нищити твоїх однодумців.
на скільки він адекватний?....за його дії несе відповідальність кожний хто його вибрав...на скільки вони адекватні....?……
Як і тим 73%, які його обрали...