Российские войска окружили Украину с трех сторон, - NYT. КАРТА

Издание The New York Times опубликовало карту с расположением войск РФ на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что российские войска окружают Украину с трех сторон.

"По данным украинских и западных официальных лиц, на границе с Украиной сейчас находятся около 100 тысяч военных. Американские спецслужбы подсчитали, что Кремль разработал планы военной операции с участием до 175 тысяч военнослужащих, которая может начаться в ближайшие недели", - пишет NYT.

По данным издания, Россия находится "на пути" к получению всего необходимого для начала вторжения.

Так, NYT информирует, что 2 группы российских войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня и Клинцы.

Еще три группы расположились вблизи Воронежа. Издание отмечает, что они могут угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Еще одна группа находится в районе Волгограда, две – у границы с оккупированным Донбассом.

Также военные РФ расположены в оккупированном Крыму и около города Кореновск.

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