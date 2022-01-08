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Российские войска окружили Украину с трех сторон, - NYT. КАРТА

Российские войска окружили Украину с трех сторон, - NYT. КАРТА

Издание The New York Times опубликовало карту с расположением войск РФ на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что российские войска окружают Украину с трех сторон.

"По данным украинских и западных официальных лиц, на границе с Украиной сейчас находятся около 100 тысяч военных. Американские спецслужбы подсчитали, что Кремль разработал планы военной операции с участием до 175 тысяч военнослужащих, которая может начаться в ближайшие недели", - пишет NYT.

По данным издания, Россия находится "на пути" к получению всего необходимого для начала вторжения.

Так, NYT информирует, что 2 группы российских войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня и Клинцы.

Еще три группы расположились вблизи Воронежа. Издание отмечает, что они могут угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Еще одна группа находится в районе Волгограда, две – у границы с оккупированным Донбассом.

Также военные РФ расположены в оккупированном Крыму и около города Кореновск.

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Российские войска окружили Украину с трех сторон, - NYT 01
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Топ комментарии
+79
Зеленский выразил глубокую обеспокоенность поэтому поводу.
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08.01.2022 10:27
+69
Значит будем удобрять нашу землю кацапами со всех трех сторон!!
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08.01.2022 10:22
+49
А верховний десь відпочивають.
Засвітився в Буковелі, побив кілька автівок з кортеджу і відлетів у теплі краї.
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08.01.2022 10:25
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а хто поїхав за океан?
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08.01.2022 13:02 Ответить
Зеледент и поехал в Буковель, с тех пор его никто и нигде не видел. Лежит в снегах на склоне горы весь припорошенный белым снегом, который он принял за сугробы кокса после принятия очередного айкосика.
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08.01.2022 13:19 Ответить
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08.01.2022 13:23 Ответить
що Кремль розробив плани військової операції за участю до 175 тисяч військовослужбовців...
___________
Ну план тут може бути один.... Напасти, щоб дестабілізувати життя на захоплених територіях...
Як показує досвід Донбаса, вони можуть лише відрізати окупований регіон від SWIFT, авіа та жд сполучення, перетворити у щось НЕВИЗНАНЕ із невиїзними аусвайсами.... Перетворити окуповані території у чорну диру, а захоплені міста у розграбовані міста-привиди, на кшталт Донецька та Луганська...

Але щоб контролювати і наводити лад у цих регіонах...175К, відверто замало буде...
Тим більше, не відомо як поведеться місцеве населення під час цієї окупації..... Напочатку воно може бути повністю лояльним, як було на Донбасі... Але помірі того, як будуть позбавляти місцевих від майна, SWIFT, супермаркетів, пенсій, інших елементарних речей, настрої населення будуть поступово мінятися...відповідно буде зростати невдоволення, аж до збройного супротиву та опору місцевими....
Якщо подивитися на склад ЗСУ, які розташовані в зоні ООС...то там значний відсоток із Донбасу, які в 14році були байдужими до всіх цих подій, але після окупації були змушені покинути регіон біженцями і вступати в лави ЗСУ для збройної боротьби,......за повернення своїх територій до нормального життя....
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08.01.2022 13:09 Ответить
"Самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся в аэропорту китайского Ханчжоу. В этот момент лайнер находился на земле. Предположительно, возгорание началось в грузовом отсеке.Об этом в Telegram сообщил https://t.me/AviaCT/14311 Aviaincident . Судя представленной фотографии, самолет серьезно пострадал."

Герыч, что-ли, везли афганский от талибов через Поднебесную?
Они же там все в друзьях.
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08.01.2022 13:11 Ответить
Забули показати на цій карті розташування нєлоха офшорного
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08.01.2022 13:47 Ответить
Нічого страшного, -- наш блазень накатається, приїде і задасть їм жару з 95-им кварталом, а 73% недоумків йому допоможуть. Вони всі вже його чекають ,,на передовій", біля телевізорів, розсівшись на диванах.
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09.01.2022 17:15 Ответить
Для нормальных людей этот похабный "Квартал-95" уже стал нарицательным именем сборища бездарных продажных шутов, находящихся на иждивении бабы Бени и расеюшки.
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09.01.2022 23:39 Ответить
сУ..., тепрь етот вампир вволю теперь напьется казахской крови и будет готов ворваться в Украину. Пока наши господа на льІжах катаются, мордор планьІ мастерит как Украину завоевать.
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08.01.2022 14:03 Ответить
как достали американские желтушные газеты. Испортили весь новый год своими статьями.
Вам сказал Данилов, что не будет, что не верите?
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08.01.2022 15:14 Ответить
Все награбоване Зеленським в офшорах, чого ви переживаєте
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08.01.2022 15:30 Ответить
Бо ще досі не заказано квиток в Ізраїль.
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09.01.2022 17:17 Ответить
який Ізраїль? квиток до Ростова дадуть поза чергою!
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10.01.2022 00:12 Ответить
А Шевченко от Слуг народа уже поехал выслуживаться перед ****** - поехал в Казахстан целовать сапоги оккупантам.
Шевченко мечтает, как он будет встречать оккупантов в Украине хлебом и солью.
Во времена УПА он бы уже висел на дереве - тогда с предателями не церемонились.
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08.01.2022 15:37 Ответить
Он не от "Слуг народа".
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08.01.2022 22:12 Ответить
－ Не люблю я Киркорова, слащавый он какой－то, одним словом Румын！
－Так он же Болгарин！
－А какая разница！😀😀😀
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09.01.2022 01:15 Ответить
а зеЛеный мародер на лижах гоняет!мразина
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08.01.2022 16:08 Ответить
Израиль в центре Европы.
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08.01.2022 16:15 Ответить
Щоб Україна рогромила московію потрібно максимально озброїти українців і знищити 5-ту колону кацапів. Тільки всього. І захід нам не потрібен.
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08.01.2022 16:35 Ответить
ОПЗЖ та й їхні прихильники очкуют найбільше, бо в разі повної війни вони будуть знищені в першу чергу, бо бабло отримане від москалів-кураторів вже не в радість. Дохлим колоборантам гроші не потрібні.
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08.01.2022 17:00 Ответить
Белорусскую сср можно включать до кацапии. Безвольные будут плясать под кремлевскую дудку. И убивать украинцев тоже будут.
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08.01.2022 16:52 Ответить
Значит и дохнуть будут так же, как русссский скот
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08.01.2022 22:13 Ответить
Ще недавно Лука вибирав між сходом і заходом, просив діалогу з Заходом, але вони відмовили, наклали жахливі санкції, не дали йому виходу -- тільки в рашу. Тепер маємо російські війська з трьох сторін, також і на кордоні з ЄС...
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08.01.2022 22:40 Ответить
Какой Нехороший запад,просто звери. И какой лапочка местный диктатор лукашенко?
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09.01.2022 10:21 Ответить
Не захід виноватий в тому, що не бажае спілкуватися з диктатором, а білоруси які не бажають ,.. більшістю , його скинути , які психологічно зациклені на Рашці
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09.01.2022 18:26 Ответить
Wellcome to hell!!! Bastards.
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08.01.2022 16:56 Ответить
Свинособаки будут уничтожены!
Оружие выдать всем служившим в армии...
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08.01.2022 18:20 Ответить
***
в поезде рядом едут семья с двумя детьми и эврэй...
он слушает радио и тихо причитает - "Господи, что делать? Господи, что делать?"...
женщина - что у вас случилось?
еврей - у нас у всех случилось...войска вдоль границ...обстановка накаляется...
мужчина, прижимая к себе малыша - ну что делать? возьму автомат и пойду защищать...
еврей - вот я всегда удивлялся вам! он возьмет автомат и пойдет....а тут лавку закрыть, аренду разорвать, товар вывести, деньги закопать, грузовик нанять, семью с барахлом погрузить... а он - автомат возьму и пойду !!!!
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08.01.2022 18:30 Ответить
Правильно говорят мужики. Для начала необходимо расстрелять всех ОПЗЖоповцев.
Или выселить их в болота РФии.
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08.01.2022 18:37 Ответить
Ворог за твоею спиною більш несе опасність... чим перед тобою..
...ще важливо знати хто твій ворог..., не нищити твоїх однодумців.
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09.01.2022 18:22 Ответить
Выселением совдепия занималась. Нельзя им уподобляться. Тут другие действия нужны.
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10.01.2022 07:54 Ответить
кто рисовал карту? Дорисуйте еще в приднестровье, тоже русишвайне
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08.01.2022 21:12 Ответить
Як казав батько муделя Кадирова, знищувать цапів треба скільки зможешь!
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08.01.2022 23:52 Ответить
Думаю що розміщення військ агрессора і являється самим вагомим аргументом розширення НАТО.Адже Україна попросила у країн членів НАТО про допомогу як і Казахстан мокшандію.Так у Казахстані вже присутні мокшанські війска про Україну в котру вже вторглась мокшандія та яка просить допомогу ще лише будуть перемовини із агресором.
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09.01.2022 11:01 Ответить
https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/prospects-dim-as-us-russia-prepare-to-meet-over-ukraine/ar-AASAgM1?ocid=msedgntp окупанти поспішають - війська застоялись сидіти на одному місці. . . . . . . Перспективи тьмяніють, оскільки США і Росія готуються зустрітися через Україну (msn.com)
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09.01.2022 11:39 Ответить
Ворог окружив Україну з трьох сторін.......,.....американці переживають..., головокомандуючий України .., катаеться на лижах.....
на скільки він адекватний?....за його дії несе відповідальність кожний хто його вибрав...на скільки вони адекватні....?……
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09.01.2022 18:14 Ответить
Коли Украінці зібралися на майдан:, щоб заставити країну розвиватися....В Логодрону чи в Криму..замість почати розвиватися , відкрили двері для варварів...Хто несе відповідальність за їх дії? .....
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09.01.2022 18:19 Ответить
А нашому Верховному Головнокомандувачу - POHUY.
Як і тим 73%, які його обрали...

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09.01.2022 19:07 Ответить
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