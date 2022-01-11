Россия перебрасывает вертолеты к границе с Украиной, - NYT

Президент России Владимир Путин начал принимать меры для перемещения военных вертолетов, а это может означать, что планирование нападения продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что количество российских войск на границе с Украиной оставалось стабильным.

Американские официальные лица ожидали, что дополнительные российские войска прибудут к украинской границе в декабре и начале января и увеличат общее число до 175 тысяч.

Передвижение российских войск замедлилось, у границы все еще находятся 100 тысяч военнослужащих, и теперь россияне разместили там дополнительные штурмовики, отмечают в США.

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"Ударные и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители были бы важным преимуществом России, если бы Путин решил вторгнуться в Украину", - говорится в сообщении.

Официальные лица США говорят, что окно для российского вторжения ограничено, это продиктовано температурой: холодная погода с морозом позволила бы легко передвигаться тяжелым транспортным средствам и оборудованию.

Как пишет издание со ссылкой на чиновников из администрации США, относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и Путин может быть вынужден отложить наземное наступление по крайней мере до февраля.

По словам американского чиновника, чтобы лучше понять ситуацию, администрация Байдена привлекла метеорологов, чтобы они внимательнее рассмотрели погодные условия в Украине в ближайшие недели.