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закон (2782) Антимонопольний комітет (1748) Корнієнко (665)

Рада найближчим часом "активно прийматиме" законопроект щодо Антимонопольного комітету, - Корнієнко

Рада найближчим часом

Верховна Рада має намір найближчим часом розпочати розгляд та ухвалення законопроекту про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко в ефірі парламентського телеканалу "Рада".

"У нас вже є на виході законопроект про внесення змін до антимонопольного законодавства, зокрема щодо діяльності Антимонопольного комітету, збільшення можливостей для його роботи... Такий закон уже створено, розроблено, він повністю узгоджений з міжнародними експертами та будь-які інсинуації, що ми є його нібито самі під столом написали, - це теж брехня. Найближчим часом його активно прийматимемо", - сказав Корнієнко.

Водночас він наголосив, що Антимонопольний комітет вимагає "кращого інструментарію", зокрема, зважаючи на функціонування системи державних закупівель та появи на порядку денному питання про деолігархізацію.

"Потрібно говорити також чесно, що Антимонопольний комітет - це такий орган, який родом із 2000-х, і востаннє закон писався у 2000 році, системно нічого не робилося, були лише якісь "латки", - додав перший віцеспікер.

Також читайте: АМКУ призупинив приватизацію "Більшовика"

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Топ коментарі
+5
надіюсь, що ви всі від коксу передохнете і будуть перевибори
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13.01.2022 22:07
+4
Какую то очередную подляну или дерибан гниды задумали...
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13.01.2022 22:09
+3
Здохни, криса корабельна...
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13.01.2022 21:57
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Здохни, криса корабельна...
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13.01.2022 21:57 Відповісти
ну скоро не тільки він.. багато крис завиюьб.. як пігчук.. ахметов, порошенко - та інша наволоч.. притиснуть комусь яйця
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14.01.2022 02:36 Відповісти
Найближчим часом, це коли? Ви ж ще мінімум 12 дней відпочиваєте, хлопчики й дівчатка. Натрудилися, біднесенькі
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13.01.2022 21:58 Відповісти
Т.е. подруге Ленки позарез нужны новые апартаменты? Или новые членовозы? Или мужу новый бизнес? Или Зеле нужен новый инструмент для обогащения и борьбы с неугодными?
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13.01.2022 22:00 Відповісти
В https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a76129a6-a6fc-43b6-a433-dbc08c40c13e декларации Пищанской указано, что она владеет ценными бумагами "АрселорМиттал Кривой Рог".
С января по апрель 2016 года Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов холдинга "Метинвест Холдинг", которым владеют Ринат Ахметов и Вадим Новинский.

Сестра главы АМКУ Ольги Пищанской - Светлана - управляет делами президента Зеленского в Италии и является спонсором партии "Слуга народа".
Светлана Пищанская с июля 2019 года является директором итальянской компании "Сан Томассо", на которую оформлена вилла Зеленского на курорте Форте-дей-Марми.
Кроме того, Светлана Пищанская пожертвовала партии "Слуга народа" 145 тысяч гривен.
Сама Светлана Пищанская в том же 2019 году рассказывала журналистам, что знает Владимира Зеленского с детства и росла с ним в одном дворе.
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13.01.2022 22:05 Відповісти
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13.01.2022 22:11 Відповісти
хто там бреше, це питання ? В переважній більшості українців навіть не виникає такого питання, брехали в 2019, брешуть зараз і будуть брехати потім. Видно в подруг коло звузилось шану не несуть.
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13.01.2022 22:05 Відповісти
надіюсь, що ви всі від коксу передохнете і будуть перевибори
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13.01.2022 22:07 Відповісти
Какую то очередную подляну или дерибан гниды задумали...
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13.01.2022 22:09 Відповісти
А коли вона буде голосувати невідкладне припинення ворожої діяльності оаск?
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13.01.2022 22:11 Відповісти
Якась, бляха, кунсткамера: арахламідія корнієнко, стефанчук, ківа, тищенко, зєлєнскій... В Спарті б це скинули в прірву при народженні... Вибачте, накипіло.
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13.01.2022 22:12 Відповісти
Урод ! Лєнчину подружку Піщанську виганять треба і виконувати вже існуючі закони !
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13.01.2022 22:12 Відповісти
Як сказало Пузо: Рада найближчим часом активно прийматиме....
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13.01.2022 22:29 Відповісти
носорог корниенко, это профанация процесса.
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13.01.2022 22:47 Відповісти
Актиавні пі_ри активно приймали
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13.01.2022 23:00 Відповісти
ПОТВОРИ бєні і його одоробали
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13.01.2022 23:45 Відповісти
Навіщо цей комітет потрібен взагалі .Нічого не роблять,а тільки беруть хабарі безбожно.Хто дозволив продати до 70% тепловоі генераціі в одні руки пану Ахметову???Що казати далі.
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13.01.2022 23:46 Відповісти
Як скромно щур корабельний співає -- не приймемо, а прийматимемо... Рік, два, три???
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14.01.2022 06:59 Відповісти
 
 