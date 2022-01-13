Рада найближчим часом "активно прийматиме" законопроект щодо Антимонопольного комітету, - Корнієнко

Верховна Рада має намір найближчим часом розпочати розгляд та ухвалення законопроекту про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко в ефірі парламентського телеканалу "Рада".

"У нас вже є на виході законопроект про внесення змін до антимонопольного законодавства, зокрема щодо діяльності Антимонопольного комітету, збільшення можливостей для його роботи... Такий закон уже створено, розроблено, він повністю узгоджений з міжнародними експертами та будь-які інсинуації, що ми є його нібито самі під столом написали, - це теж брехня. Найближчим часом його активно прийматимемо", - сказав Корнієнко.

Водночас він наголосив, що Антимонопольний комітет вимагає "кращого інструментарію", зокрема, зважаючи на функціонування системи державних закупівель та появи на порядку денному питання про деолігархізацію.

"Потрібно говорити також чесно, що Антимонопольний комітет - це такий орган, який родом із 2000-х, і востаннє закон писався у 2000 році, системно нічого не робилося, були лише якісь "латки", - додав перший віцеспікер.

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