Рада найближчим часом "активно прийматиме" законопроект щодо Антимонопольного комітету, - Корнієнко
Верховна Рада має намір найближчим часом розпочати розгляд та ухвалення законопроекту про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко в ефірі парламентського телеканалу "Рада".
"У нас вже є на виході законопроект про внесення змін до антимонопольного законодавства, зокрема щодо діяльності Антимонопольного комітету, збільшення можливостей для його роботи... Такий закон уже створено, розроблено, він повністю узгоджений з міжнародними експертами та будь-які інсинуації, що ми є його нібито самі під столом написали, - це теж брехня. Найближчим часом його активно прийматимемо", - сказав Корнієнко.
Водночас він наголосив, що Антимонопольний комітет вимагає "кращого інструментарію", зокрема, зважаючи на функціонування системи державних закупівель та появи на порядку денному питання про деолігархізацію.
"Потрібно говорити також чесно, що Антимонопольний комітет - це такий орган, який родом із 2000-х, і востаннє закон писався у 2000 році, системно нічого не робилося, були лише якісь "латки", - додав перший віцеспікер.
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С января по апрель 2016 года Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов холдинга "Метинвест Холдинг", которым владеют Ринат Ахметов и Вадим Новинский.
Сестра главы АМКУ Ольги Пищанской - Светлана - управляет делами президента Зеленского в Италии и является спонсором партии "Слуга народа".
Светлана Пищанская с июля 2019 года является директором итальянской компании "Сан Томассо", на которую оформлена вилла Зеленского на курорте Форте-дей-Марми.
Кроме того, Светлана Пищанская пожертвовала партии "Слуга народа" 145 тысяч гривен.
Сама Светлана Пищанская в том же 2019 году рассказывала журналистам, что знает Владимира Зеленского с детства и росла с ним в одном дворе.