АМКУ призупинив приватизацію "Більшовика"

Антимонопольний комітет не дозволив переможцю аукціону ТОВ "Дженерал Комерс" купити акції заводу "Більшовик".

Про це повідомили в АМКУ, інформує Цензор.НЕТ.

"АМКУ розглядав заяву про надання ТОВ "Дженерал Комерс" дозволу на придбання акцій, що забезпечить перевищення 50 % голосів у вищому органі управління АТ "ПКМЗ"", - йдеться у повідомленні.

Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання.

"Через невідповідність вимогам Положення заява залишена без розгляду", - зазначили в Комітеті.

В АМКУ зазначили, що продовжують розпочате за власною ініціативою дослідження обставин та дій учасників аукціону з продажу пакета акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик") у Києві.

Читайте: Приватизація заводу "Більшовик" має вигляд типового договорняка, – Фурса

Нагадаємо, у вересні 2020 року Фонд держмайна сформував список об'єктів для приватизації на 2021 рік, серед яких був і завод "Більшовик". 27 жовтня на аукціоні з продажу заводу перемогла компанія "Дженерал Комерс", від імені якої діяли компанії UDP Андрія Іванова та Василя Хмельницького та A-Development Олексія Баранова. Вони купили завод за 1,429 млрд грн.