АМКУ призупинив приватизацію "Більшовика"
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Антимонопольний комітет не дозволив переможцю аукціону ТОВ "Дженерал Комерс" купити акції заводу "Більшовик".
Про це повідомили в АМКУ, інформує Цензор.НЕТ.
"АМКУ розглядав заяву про надання ТОВ "Дженерал Комерс" дозволу на придбання акцій, що забезпечить перевищення 50 % голосів у вищому органі управління АТ "ПКМЗ"", - йдеться у повідомленні.
Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання.
"Через невідповідність вимогам Положення заява залишена без розгляду", - зазначили в Комітеті.
В АМКУ зазначили, що продовжують розпочате за власною ініціативою дослідження обставин та дій учасників аукціону з продажу пакета акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик") у Києві.
Нагадаємо, у вересні 2020 року Фонд держмайна сформував список об'єктів для приватизації на 2021 рік, серед яких був і завод "Більшовик". 27 жовтня на аукціоні з продажу заводу перемогла компанія "Дженерал Комерс", від імені якої діяли компанії UDP Андрія Іванова та Василя Хмельницького та A-Development Олексія Баранова. Вони купили завод за 1,429 млрд грн.
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Ам ось історійка депутата ПР у якого Єрмак служив 3 скликання .
Коля Котлета теж був у тій банді САВЛОХОВСЬКІЙ
https://cripo.com.ua/gangsters/?p=79902/
«Савлоховец» Эльбрус Тедеев: мошенник и пособник бандитов?
ОПУБЛИКОВАНО 25 СЕНТЯБРЯ 2009
Протоколы допросов Роберта Тедеева, который называет Эльбруса своим братом, и водителя депутата, который также подтверждает их связь. Справка о том, что Тедеев находился на учете УБОП ка участник организованной преступной группировки до 2001 года.
Коли на Олімпіаді в Афінах 2004 року Ельбрус Тедеєв поклав на лопатки американця Джеміля Келі, навряд чи він міг уявити, що колись йому доведеться боротися з міністром внутрішніх справ.
Проте у 2009 році таке сталося. У вересні депутат-регіонал Тедеєв потрапив в епіцентр політичного скандалу, що плавно переріс у кримінальну драму. Тепер він змушений освоїти новий для себе вид боротьби. А його головним ворогом став голова МВС Юрій Луценко.
Кримінальну тінь на Тедеєва кинула історія зі стріляниною у Голосіївському парку Києва, що сталася 11 вересня. Міліція затримала двоюрідного брата Тедеєва Роберта за підозрою в причетності до розборок у стилі 90-х. За даними слідства, саме на «Мерседесі» депутата з номерами Верховної Ради злодії зникли з місця події.
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24 млрд 200 млн грн (4,8 млрд долларов США)