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АМКУ призупинив приватизацію "Більшовика"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

АМКУ призупинив приватизацію

Антимонопольний комітет не дозволив переможцю аукціону ТОВ "Дженерал Комерс" купити акції заводу "Більшовик".

Про це повідомили в АМКУ, інформує Цензор.НЕТ.

"АМКУ розглядав заяву про надання ТОВ "Дженерал Комерс" дозволу на придбання акцій, що забезпечить перевищення 50 % голосів у вищому органі управління АТ "ПКМЗ"", - йдеться у повідомленні.

Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання.

"Через невідповідність вимогам Положення заява залишена без розгляду", - зазначили в Комітеті.

В АМКУ зазначили, що продовжують розпочате за власною ініціативою дослідження обставин та дій учасників аукціону з продажу пакета акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик") у Києві.

Читайте: Приватизація заводу "Більшовик" має вигляд типового договорняка, – Фурса

Нагадаємо, у вересні 2020 року Фонд держмайна сформував список об'єктів для приватизації на 2021 рік, серед яких був і завод "Більшовик". 27 жовтня на аукціоні з продажу заводу перемогла компанія "Дженерал Комерс", від імені якої діяли компанії UDP Андрія Іванова та Василя Хмельницького та A-Development Олексія Баранова. Вони купили завод за 1,429 млрд грн.

Автор: Ольга Лузан
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С большевиками только свяжись.
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18.11.2021 20:03 Відповісти
Вот продадут Большевик. Интерестно за год успеют какойнить ЖК СССЭР построить на 100500 квартир без единого паркоместа и с самым большим сильпо ...
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18.11.2021 20:06 Відповісти
А чего только без паркомест? "Ничего не будет. Ни школ, ни садиков, ни поликлиник Будет одно сплошное Сільпо."
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19.11.2021 08:31 Відповісти
ну вот...не зря же глава держмайна с посады дременул .земля горит под ногами.
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18.11.2021 20:08 Відповісти
Кажуть котлетка Єрмака захищає ? Як писала УП у 2020 році саме Котлету та Галинунеповноціннідіти привів до СН особисто Єрмак


Ам ось історійка депутата ПР у якого Єрмак служив 3 скликання .
Коля Котлета теж був у тій банді САВЛОХОВСЬКІЙ

https://cripo.com.ua/gangsters/?p=79902/

«Савлоховец» Эльбрус Тедеев: мошенник и пособник бандитов?
ОПУБЛИКОВАНО 25 СЕНТЯБРЯ 2009

Протоколы допросов Роберта Тедеева, который называет Эльбруса своим братом, и водителя депутата, который также подтверждает их связь. Справка о том, что Тедеев находился на учете УБОП ка участник организованной преступной группировки до 2001 года.

Коли на Олімпіаді в Афінах 2004 року Ельбрус Тедеєв поклав на лопатки американця Джеміля Келі, навряд чи він міг уявити, що колись йому доведеться боротися з міністром внутрішніх справ.

Проте у 2009 році таке сталося. У вересні депутат-регіонал Тедеєв потрапив в епіцентр політичного скандалу, що плавно переріс у кримінальну драму. Тепер він змушений освоїти новий для себе вид боротьби. А його головним ворогом став голова МВС Юрій Луценко.

Кримінальну тінь на Тедеєва кинула історія зі стріляниною у Голосіївському парку Києва, що сталася 11 вересня. Міліція затримала двоюрідного брата Тедеєва Роберта за підозрою в причетності до розборок у стилі 90-х. За даними слідства, саме на «Мерседесі» депутата з номерами Верховної Ради злодії зникли з місця події.

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18.11.2021 20:35 Відповісти
То есть, выходит, что Иванова с Хмельницким просто кинули?
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18.11.2021 20:43 Відповісти
Чем то это мне напоминает Криворожсталь, что сперва купили за копейки, а потом отменили продажу и продали нормальному покупателю за 17 млрд.
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18.11.2021 20:45 Відповісти
4 млрд 260 млн грн (800 млн долларов США)
24 млрд 200 млн грн (4,8 млрд долларов США)
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18.11.2021 22:17 Відповісти
І коли ж це прозріння впало назєлєнь Ісусу, мабуть після невиразного бекання голови цего фонду на одному з TV-SHOW.
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18.11.2021 21:01 Відповісти
няня вильнула жопой, а вы что думали...
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18.11.2021 21:05 Відповісти
сисястая няня инвестиционная, опять кинула бо зеленая...
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18.11.2021 21:11 Відповісти
зе-кидалово
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18.11.2021 21:12 Відповісти
Щось негаразд в Зекоролівстві
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18.11.2021 21:16 Відповісти
Мне кажется из за Большевика Сенниченко улетел с должности. На Свободе слова, у Шустера он не мог вообще ничего внятного объяснить, когда его приперли к стенке вопросом про Большевик, а только перебивал своего оппонента не давая ему говорить.
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19.11.2021 00:54 Відповісти
 
 