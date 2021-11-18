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АМКУ приостановил приватизацию "Большевика"

Новости Цензор.НЕТ Общество

АМКУ приостановил приватизацию

Антимонопольный комитет не разрешил победителю аукциона ООО "Дженерал Коммерс" купить акции завода "Большевик".

Об этом сообщили в АМКУ, передает Цензор.НЕТ.

"АМКУ рассматривал заявление о предоставлении ООО "Дженерал Коммерс" разрешения на приобретение акций, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления АО "ПКМЗ"", - говорится в сообщении.

Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию хозяйствующих субъектов.

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"Из-за несоответствия требованиям Положения заявление оставлено без рассмотрения", - отметили в Комитете.

В АМКУ отметили, что продолжают начатое по собственной инициативе изучение обстоятельств и действий участников аукциона по продаже пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик") в Киеве.

Напомним, в сентябре 2020 года Фонд госимущества сформировал список объектов для приватизации на 2021 год, среди которых был и завод "Большевик". 27 октября на аукционе по продаже завода победила компания "Дженерал Коммерс", от имени которой действовали компании UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого и A-Development Алексея Баранова. Они купили завод за 1,429 млрд грн.

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С большевиками только свяжись.
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18.11.2021 20:03 Ответить
Вот продадут Большевик. Интерестно за год успеют какойнить ЖК СССЭР построить на 100500 квартир без единого паркоместа и с самым большим сильпо ...
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18.11.2021 20:06 Ответить
А чего только без паркомест? "Ничего не будет. Ни школ, ни садиков, ни поликлиник Будет одно сплошное Сільпо."
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19.11.2021 08:31 Ответить
ну вот...не зря же глава держмайна с посады дременул .земля горит под ногами.
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18.11.2021 20:08 Ответить
Кажуть котлетка Єрмака захищає ? Як писала УП у 2020 році саме Котлету та Галинунеповноціннідіти привів до СН особисто Єрмак


Ам ось історійка депутата ПР у якого Єрмак служив 3 скликання .
Коля Котлета теж був у тій банді САВЛОХОВСЬКІЙ

https://cripo.com.ua/gangsters/?p=79902/

«Савлоховец» Эльбрус Тедеев: мошенник и пособник бандитов?
ОПУБЛИКОВАНО 25 СЕНТЯБРЯ 2009

Протоколы допросов Роберта Тедеева, который называет Эльбруса своим братом, и водителя депутата, который также подтверждает их связь. Справка о том, что Тедеев находился на учете УБОП ка участник организованной преступной группировки до 2001 года.

Коли на Олімпіаді в Афінах 2004 року Ельбрус Тедеєв поклав на лопатки американця Джеміля Келі, навряд чи він міг уявити, що колись йому доведеться боротися з міністром внутрішніх справ.

Проте у 2009 році таке сталося. У вересні депутат-регіонал Тедеєв потрапив в епіцентр політичного скандалу, що плавно переріс у кримінальну драму. Тепер він змушений освоїти новий для себе вид боротьби. А його головним ворогом став голова МВС Юрій Луценко.

Кримінальну тінь на Тедеєва кинула історія зі стріляниною у Голосіївському парку Києва, що сталася 11 вересня. Міліція затримала двоюрідного брата Тедеєва Роберта за підозрою в причетності до розборок у стилі 90-х. За даними слідства, саме на «Мерседесі» депутата з номерами Верховної Ради злодії зникли з місця події.

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18.11.2021 20:35 Ответить
То есть, выходит, что Иванова с Хмельницким просто кинули?
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18.11.2021 20:43 Ответить
Чем то это мне напоминает Криворожсталь, что сперва купили за копейки, а потом отменили продажу и продали нормальному покупателю за 17 млрд.
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18.11.2021 20:45 Ответить
4 млрд 260 млн грн (800 млн долларов США)
24 млрд 200 млн грн (4,8 млрд долларов США)
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18.11.2021 22:17 Ответить
І коли ж це прозріння впало назєлєнь Ісусу, мабуть після невиразного бекання голови цего фонду на одному з TV-SHOW.
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18.11.2021 21:01 Ответить
няня вильнула жопой, а вы что думали...
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18.11.2021 21:05 Ответить
сисястая няня инвестиционная, опять кинула бо зеленая...
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18.11.2021 21:11 Ответить
зе-кидалово
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18.11.2021 21:12 Ответить
Щось негаразд в Зекоролівстві
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18.11.2021 21:16 Ответить
Мне кажется из за Большевика Сенниченко улетел с должности. На Свободе слова, у Шустера он не мог вообще ничего внятного объяснить, когда его приперли к стенке вопросом про Большевик, а только перебивал своего оппонента не давая ему говорить.
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19.11.2021 00:54 Ответить
 
 