АМКУ приостановил приватизацию "Большевика"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Антимонопольный комитет не разрешил победителю аукциона ООО "Дженерал Коммерс" купить акции завода "Большевик".
Об этом сообщили в АМКУ, передает Цензор.НЕТ.
"АМКУ рассматривал заявление о предоставлении ООО "Дженерал Коммерс" разрешения на приобретение акций, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления АО "ПКМЗ"", - говорится в сообщении.
Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию хозяйствующих субъектов.
"Из-за несоответствия требованиям Положения заявление оставлено без рассмотрения", - отметили в Комитете.
В АМКУ отметили, что продолжают начатое по собственной инициативе изучение обстоятельств и действий участников аукциона по продаже пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик") в Киеве.
Напомним, в сентябре 2020 года Фонд госимущества сформировал список объектов для приватизации на 2021 год, среди которых был и завод "Большевик". 27 октября на аукционе по продаже завода победила компания "Дженерал Коммерс", от имени которой действовали компании UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого и A-Development Алексея Баранова. Они купили завод за 1,429 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Ам ось історійка депутата ПР у якого Єрмак служив 3 скликання .
Коля Котлета теж був у тій банді САВЛОХОВСЬКІЙ
https://cripo.com.ua/gangsters/?p=79902/
«Савлоховец» Эльбрус Тедеев: мошенник и пособник бандитов?
ОПУБЛИКОВАНО 25 СЕНТЯБРЯ 2009
Протоколы допросов Роберта Тедеева, который называет Эльбруса своим братом, и водителя депутата, который также подтверждает их связь. Справка о том, что Тедеев находился на учете УБОП ка участник организованной преступной группировки до 2001 года.
Коли на Олімпіаді в Афінах 2004 року Ельбрус Тедеєв поклав на лопатки американця Джеміля Келі, навряд чи він міг уявити, що колись йому доведеться боротися з міністром внутрішніх справ.
Проте у 2009 році таке сталося. У вересні депутат-регіонал Тедеєв потрапив в епіцентр політичного скандалу, що плавно переріс у кримінальну драму. Тепер він змушений освоїти новий для себе вид боротьби. А його головним ворогом став голова МВС Юрій Луценко.
Кримінальну тінь на Тедеєва кинула історія зі стріляниною у Голосіївському парку Києва, що сталася 11 вересня. Міліція затримала двоюрідного брата Тедеєва Роберта за підозрою в причетності до розборок у стилі 90-х. За даними слідства, саме на «Мерседесі» депутата з номерами Верховної Ради злодії зникли з місця події.
свернуть комментарий
24 млрд 200 млн грн (4,8 млрд долларов США)