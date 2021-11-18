АМКУ приостановил приватизацию "Большевика"

Антимонопольный комитет не разрешил победителю аукциона ООО "Дженерал Коммерс" купить акции завода "Большевик".

Об этом сообщили в АМКУ, передает Цензор.НЕТ.

"АМКУ рассматривал заявление о предоставлении ООО "Дженерал Коммерс" разрешения на приобретение акций, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления АО "ПКМЗ"", - говорится в сообщении.

Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию хозяйствующих субъектов.

Читайте также: UDP и А Девелопмент стали собственниками бывшего "Большевика"

"Из-за несоответствия требованиям Положения заявление оставлено без рассмотрения", - отметили в Комитете.

В АМКУ отметили, что продолжают начатое по собственной инициативе изучение обстоятельств и действий участников аукциона по продаже пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик") в Киеве.

Напомним, в сентябре 2020 года Фонд госимущества сформировал список объектов для приватизации на 2021 год, среди которых был и завод "Большевик". 27 октября на аукционе по продаже завода победила компания "Дженерал Коммерс", от имени которой действовали компании UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого и A-Development Алексея Баранова. Они купили завод за 1,429 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ должна расследовать коррупционную приватизацию завода "Большевик", - Наливайченко