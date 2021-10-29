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Приватизація заводу "Більшовик" має вигляд типового договорняка, – Фурса

Приватизація заводу

Аукціон із приватизації заводу "Більшовик" у Києві має вигляд типового договорняка, заявив інвестиційний аналітик Сергій Фурса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Під час торгів не було порушень. Ми розглядаємо самі торги, вони пройшли без порушень, водночас вони пройшли як будь-який договорняк, тобто було очевидно, що сторони узгодили всіх трьох учасників, не дуже заважали одному конкретному учаснику виграти. Це мало вигляд типового договорняка. Дві інші компанії прийшли на аукціон, щоб легітимізувати покупку, і це справді велика проблема", – заявив Фурса.

Експерт зазначив, що де-факто справжньої конкуренції на аукціоні не вийшло, тому що більшість інвесторів були налякані.

"І перелякані вони були тому, що було дуже багато проблем навколо приватизації. І проблеми створювалися з боку однієї групи, і так сталося, чомусь ця група і виграла приватизацію. Таким чином ми побачили собі картину з 90-х. Хтось створює проблему, відлякує всіх інших потенційних покупців, і йому ніхто не заважає купити майже за стартовою ціною", – додав економіст.

Читайте також: Бізнесмени Хмельницький та Черновецький змовилися, щоб за мінімальну ціну купити завод "Більшовик", - ЗМІ

Автор: 

приватизація (1686) Фурса Сергій (24) Більшовик (36)


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Топ коментарі
+4
чувак, а погуглить не пробовал?
https://politics.segodnya.ua/politics/vernul-v-byudzhet-53-milliarda-lucenko-podvel-itogi-raboty-v-gpu-za-15-goda-1095152.html Вернул в бюджет 53 миллиарда: Луценко подвел итоги работы в ГПУ за 1,5 года
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29.10.2021 18:25 Відповісти
+3
Якщо твій клоун("Голобородько") прийшов на 100%-ній брехні то він стане чесним ?!
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29.10.2021 18:46 Відповісти
+2
Чому так скромно "они","группа".Називав би все своїми іменами-Хмельницький і Іванов(прости Господи,коли він Івановим став),ну і Космос молодший.Там клейма на них вже нема де ставити,але всі прокуратури і іже з ними осліпли і оглухли
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29.10.2021 18:47 Відповісти
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и? ну, написал, ну пожаловался, и? и все
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29.10.2021 18:12 Відповісти
Чего ж у него такая харя стала?
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29.10.2021 18:14 Відповісти
После продажи земли украинской.
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29.10.2021 18:18 Відповісти
ты работаешь на земле?
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29.10.2021 19:58 Відповісти
Вы с какой целью интересуетесь?
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29.10.2021 21:55 Відповісти
почему Вас так интересует с.х. земля?
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30.10.2021 12:58 Відповісти
думаете этим кидняком бенедиктова зацикавыться?
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29.10.2021 18:17 Відповісти
Как и все остальные до неё гавно-генпрокуроры не интересовались такими легендарными личностями, как Хмельницкий и Черновецкий, в том числе и старший
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29.10.2021 18:20 Відповісти
так отож...без петард с фаерами нияк..
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29.10.2021 18:22 Відповісти
чувак, а погуглить не пробовал?
https://politics.segodnya.ua/politics/vernul-v-byudzhet-53-milliarda-lucenko-podvel-itogi-raboty-v-gpu-za-15-goda-1095152.html Вернул в бюджет 53 миллиарда: Луценко подвел итоги работы в ГПУ за 1,5 года
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29.10.2021 18:25 Відповісти
Якщо твій клоун("Голобородько") прийшов на 100%-ній брехні то він стане чесним ?!
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29.10.2021 18:46 Відповісти
"«Я вже говорив, що якщо стану президентом, продам свій бізнес, не буду мати до нього жодного стосунку, http://ua.interfax.com.ua/news/general/200465.html продам все , крім «5 каналу». (13 квітня 2014 року)"

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29.10.2021 18:51 Відповісти
есть факты - их можно проверить.
и есть пзджь.
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29.10.2021 18:47 Відповісти
Так часто делается, победитель назначен заранее и проходит цирк с аукционом.
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29.10.2021 18:25 Відповісти
Криворожсталь тоже за копейки продали сначала.
Тут видимо все свои в сделке.
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29.10.2021 18:31 Відповісти
Не выглядит как , а просто договорняк самой страшной каммуняцкой страны и мафии в Европе. Сейчас в нашей Украине старый мафиеза Кучма. красный директор СССР видимо передал свои мафиезные полномочия какому-то мафиезе более молодому красному директору и его имя мы скоро узнаем.
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29.10.2021 18:31 Відповісти
надо спросить брата Ермака
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29.10.2021 18:40 Відповісти
Чому так скромно "они","группа".Називав би все своїми іменами-Хмельницький і Іванов(прости Господи,коли він Івановим став),ну і Космос молодший.Там клейма на них вже нема де ставити,але всі прокуратури і іже з ними осліпли і оглухли
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29.10.2021 18:47 Відповісти
Почему выглядит? Договорняк на все стопятьсот %.
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29.10.2021 18:47 Відповісти
Там АМКУ штрафонув будівельників Подільського мосту, типу за зговір.

А що тут АМКУ соплі жує, бо тут "свої" та команди згори не прийшло?
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29.10.2021 18:52 Відповісти
В этой ситуации беспокоит только одно.
Что будет с развязкой на мосту.
А сложенное из битого кирпича уродство в центре города давно пора снести.
Хай это сделает хоть Римский Папа.
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29.10.2021 18:54 Відповісти
так оно не выглядит,оно так и есть...
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29.10.2021 18:59 Відповісти
А завод Большевик выглядит, как заброшка для бомжей. Все равно его купят непростые люди, у простых денег таких не будет. Так пусть хоть мафия там построит что-то.
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29.10.2021 19:07 Відповісти
в германии такую гадость продавали за 1 дойч марку. главное что там будет
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29.10.2021 20:00 Відповісти
у бени, ахметки, и прочих бедных можно все отобрать законно именно по неисполнению инвест договоров
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29.10.2021 20:01 Відповісти
В Украине "БОЛЬШЕВИК" ХА....ХА ,,,,ХА Долбанное государство. Проулки переулки переименовывают... А тут ??????
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29.10.2021 20:15 Відповісти
почеу Киев не участвовал в аукционе??? сейчас для транспортной разъвязки продадут Киеву цех, что возле путепровода и о отбъют свои 1,5 миллиарда... все остальное будет нашару... дальше разрушай и строй квартирки для убогих, для супер-обогащения....
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29.10.2021 20:48 Відповісти
ого рыло отъел. Кобёл №2, только размах не тот
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30.10.2021 17:05 Відповісти
 
 