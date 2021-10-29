Приватизація заводу "Більшовик" має вигляд типового договорняка, – Фурса

Аукціон із приватизації заводу "Більшовик" у Києві має вигляд типового договорняка, заявив інвестиційний аналітик Сергій Фурса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Під час торгів не було порушень. Ми розглядаємо самі торги, вони пройшли без порушень, водночас вони пройшли як будь-який договорняк, тобто було очевидно, що сторони узгодили всіх трьох учасників, не дуже заважали одному конкретному учаснику виграти. Це мало вигляд типового договорняка. Дві інші компанії прийшли на аукціон, щоб легітимізувати покупку, і це справді велика проблема", – заявив Фурса.

Експерт зазначив, що де-факто справжньої конкуренції на аукціоні не вийшло, тому що більшість інвесторів були налякані.

"І перелякані вони були тому, що було дуже багато проблем навколо приватизації. І проблеми створювалися з боку однієї групи, і так сталося, чомусь ця група і виграла приватизацію. Таким чином ми побачили собі картину з 90-х. Хтось створює проблему, відлякує всіх інших потенційних покупців, і йому ніхто не заважає купити майже за стартовою ціною", – додав економіст.

Читайте також: Бізнесмени Хмельницький та Черновецький змовилися, щоб за мінімальну ціну купити завод "Більшовик", - ЗМІ