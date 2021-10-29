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Приватизация завода "Большевик" выглядит как типичный договорняк, – Фурса

Приватизация завода

Аукцион по приватизации завода "Большевик" в Киеве выглядит как типичный договорняк, заявил инвестиционный аналитик Сергей Фурса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Во время торгов не было нарушений. Мы рассматриваем сами торги, они прошли без нарушений, в то же время они прошли как любой договорняк, то есть было очевидно, что стороны согласовали все три участника, не очень мешали одному конкретному участнику выиграть. Это выглядело как типичный договорняк. Две другие компании пришли на аукцион, чтобы легитимизировать покупку, и это действительно большая проблема", – заявил Фурса.

Эксперт отметил, что де-факто настоящей конкуренции на аукционе не получилось, потому что большинство инвесторов были испуганы.

"И перепуганы они были потому, что было очень много проблем вокруг приватизации. И проблемы создавались со стороны одной группы, и так уж произошло, почему-то эта группа и выиграла приватизацию. Таким образом мы увидели себе картину из 90-х. Кто-то создает проблему, отпугивает всех других потенциальных покупателей, и ему никто не мешает купить почти по стартовой цене", – добавил экономист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнесмены Хмельницкий и Черновецкий сговорились, чтобы за минимальную цену купить завод "Большевик", - СМИ

Автор: 

приватизация (1043) Фурса Сергей (26) Большевик (17)


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Топ комментарии
+4
чувак, а погуглить не пробовал?
https://politics.segodnya.ua/politics/vernul-v-byudzhet-53-milliarda-lucenko-podvel-itogi-raboty-v-gpu-za-15-goda-1095152.html Вернул в бюджет 53 миллиарда: Луценко подвел итоги работы в ГПУ за 1,5 года
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29.10.2021 18:25 Ответить
+3
Якщо твій клоун("Голобородько") прийшов на 100%-ній брехні то він стане чесним ?!
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29.10.2021 18:46 Ответить
+2
Чому так скромно "они","группа".Називав би все своїми іменами-Хмельницький і Іванов(прости Господи,коли він Івановим став),ну і Космос молодший.Там клейма на них вже нема де ставити,але всі прокуратури і іже з ними осліпли і оглухли
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29.10.2021 18:47 Ответить
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и? ну, написал, ну пожаловался, и? и все
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29.10.2021 18:12 Ответить
Чего ж у него такая харя стала?
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29.10.2021 18:14 Ответить
После продажи земли украинской.
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29.10.2021 18:18 Ответить
ты работаешь на земле?
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29.10.2021 19:58 Ответить
Вы с какой целью интересуетесь?
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29.10.2021 21:55 Ответить
почему Вас так интересует с.х. земля?
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30.10.2021 12:58 Ответить
думаете этим кидняком бенедиктова зацикавыться?
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29.10.2021 18:17 Ответить
Как и все остальные до неё гавно-генпрокуроры не интересовались такими легендарными личностями, как Хмельницкий и Черновецкий, в том числе и старший
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29.10.2021 18:20 Ответить
так отож...без петард с фаерами нияк..
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29.10.2021 18:22 Ответить
чувак, а погуглить не пробовал?
https://politics.segodnya.ua/politics/vernul-v-byudzhet-53-milliarda-lucenko-podvel-itogi-raboty-v-gpu-za-15-goda-1095152.html Вернул в бюджет 53 миллиарда: Луценко подвел итоги работы в ГПУ за 1,5 года
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29.10.2021 18:25 Ответить
Якщо твій клоун("Голобородько") прийшов на 100%-ній брехні то він стане чесним ?!
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29.10.2021 18:46 Ответить
"«Я вже говорив, що якщо стану президентом, продам свій бізнес, не буду мати до нього жодного стосунку, http://ua.interfax.com.ua/news/general/200465.html продам все , крім «5 каналу». (13 квітня 2014 року)"

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29.10.2021 18:51 Ответить
есть факты - их можно проверить.
и есть пзджь.
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29.10.2021 18:47 Ответить
Так часто делается, победитель назначен заранее и проходит цирк с аукционом.
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29.10.2021 18:25 Ответить
Криворожсталь тоже за копейки продали сначала.
Тут видимо все свои в сделке.
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29.10.2021 18:31 Ответить
Не выглядит как , а просто договорняк самой страшной каммуняцкой страны и мафии в Европе. Сейчас в нашей Украине старый мафиеза Кучма. красный директор СССР видимо передал свои мафиезные полномочия какому-то мафиезе более молодому красному директору и его имя мы скоро узнаем.
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29.10.2021 18:31 Ответить
надо спросить брата Ермака
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29.10.2021 18:40 Ответить
Чому так скромно "они","группа".Називав би все своїми іменами-Хмельницький і Іванов(прости Господи,коли він Івановим став),ну і Космос молодший.Там клейма на них вже нема де ставити,але всі прокуратури і іже з ними осліпли і оглухли
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29.10.2021 18:47 Ответить
Почему выглядит? Договорняк на все стопятьсот %.
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29.10.2021 18:47 Ответить
Там АМКУ штрафонув будівельників Подільського мосту, типу за зговір.

А що тут АМКУ соплі жує, бо тут "свої" та команди згори не прийшло?
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29.10.2021 18:52 Ответить
В этой ситуации беспокоит только одно.
Что будет с развязкой на мосту.
А сложенное из битого кирпича уродство в центре города давно пора снести.
Хай это сделает хоть Римский Папа.
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29.10.2021 18:54 Ответить
так оно не выглядит,оно так и есть...
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29.10.2021 18:59 Ответить
А завод Большевик выглядит, как заброшка для бомжей. Все равно его купят непростые люди, у простых денег таких не будет. Так пусть хоть мафия там построит что-то.
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29.10.2021 19:07 Ответить
в германии такую гадость продавали за 1 дойч марку. главное что там будет
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29.10.2021 20:00 Ответить
у бени, ахметки, и прочих бедных можно все отобрать законно именно по неисполнению инвест договоров
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29.10.2021 20:01 Ответить
В Украине "БОЛЬШЕВИК" ХА....ХА ,,,,ХА Долбанное государство. Проулки переулки переименовывают... А тут ??????
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29.10.2021 20:15 Ответить
почеу Киев не участвовал в аукционе??? сейчас для транспортной разъвязки продадут Киеву цех, что возле путепровода и о отбъют свои 1,5 миллиарда... все остальное будет нашару... дальше разрушай и строй квартирки для убогих, для супер-обогащения....
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29.10.2021 20:48 Ответить
ого рыло отъел. Кобёл №2, только размах не тот
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30.10.2021 17:05 Ответить
 
 