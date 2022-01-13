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Прикордонники Харківщини отримали два нові французські гвинтокрили AIRBUS H125. ФОТО

Два нові гвинтокрили AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядами України та Франції, поповнили авіапарк Харківської окремої авіаційної ескадрильї Державної прикордонної служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонники Харківщини отримали два нові французські гвинтокрили AIRBUS H125 01

Перші вертольоти за українсько-французьким контрактом прикордонне відомство України прийняло на озброєння ще у січні 2020 року. Зазаначається, що на початку експлуатації прикордонники використовували ці машини для підготовки льотного та інженерно-технічного складу, а також для моніторингу державного кордону. Зараз Держприкордонслужба має власних сертифікованих фахівців, в тому числі інструкторів.

Прикордонники Харківщини отримали два нові французські гвинтокрили AIRBUS H125 02

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Прикордонники Харківщини отримали два нові французські гвинтокрили AIRBUS H125 03

На даний час Держприкордонслужба має вже 7 вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter, а загалом, має отримати 24 такі вертольоти.

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Топ коментарі
+7
Воююча армія отримала... 0 нових гвинтокрилів, а мусора вже півсотні дорогих французьких. Просто вайна ужє давно закончілась в галаве у аднаго дєбіла.
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13.01.2022 22:05
+5
Блін, ну які гвинтокрили, хто ввів моду на це слово? Даний вид літального апарату називається - вертоліт згідно терміну, котрий використовують ЗСУ, або ГЕЛІКОПТЕР. Гвинтокрил - це літальний апарат іншог типу.
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13.01.2022 22:34
+3
Теперь в буковель на днюху никто не опоздает.
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13.01.2022 22:07
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Воююча армія отримала... 0 нових гвинтокрилів, а мусора вже півсотні дорогих французьких. Просто вайна ужє давно закончілась в галаве у аднаго дєбіла.
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13.01.2022 22:05 Відповісти
Прикордонники - це і є воююча армія - отримали 2 гвинтокрили. А в міноборони такі фахівці що не можуть засвоїти бюджет, і так кожного року ще при По до Зе.
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14.01.2022 07:39 Відповісти
Теперь в буковель на днюху никто не опоздает.
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13.01.2022 22:07 Відповісти
Буде на чому баб і дітей у вихідні покатати, або на полювання гайнути чи рибалочку, гарна штука, багатофункціональна.
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13.01.2022 22:20 Відповісти
Внешне очень ирокез напоминает, кроме кормы
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13.01.2022 22:25 Відповісти
Интересно, что там в Flir подвесной напихано помимо тепловизора и камеры.
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13.01.2022 22:32 Відповісти
Айфон для селфі!
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13.01.2022 22:34 Відповісти
Блін, ну які гвинтокрили, хто ввів моду на це слово? Даний вид літального апарату називається - вертоліт згідно терміну, котрий використовують ЗСУ, або ГЕЛІКОПТЕР. Гвинтокрил - це літальний апарат іншог типу.
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13.01.2022 22:34 Відповісти
Хтось захистив докторську, якійсь колега Ківи.
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14.01.2022 07:42 Відповісти
Для війни з Росією пригодиться.
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13.01.2022 22:37 Відповісти
Ага , ще птурса бракує тіко!
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13.01.2022 22:39 Відповісти
Прикордонний "даймонд" в ТОТ АРК України надавав останні розвідувальні дані по військовій ситуації навесні 2014 року, коли розвідувальна авіація ВПС ВСУ нічого не могла зробити.
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14.01.2022 07:43 Відповісти
Резиденти путіна прийняли рішення розвернути десантників на підльоті до Одеси.
Якщо ворог керує країною, то має свою інформацію.
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14.01.2022 09:59 Відповісти
Та щось він як прогулянковий...В мирний час контробасів відслідковувати ще б пішов.
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14.01.2022 08:54 Відповісти
оце діло!
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13.01.2022 22:49 Відповісти
Блін, тільки в дит.сад літати. Де озброєння ?
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14.01.2022 09:03 Відповісти
Це далекоглядне державницьке рішення, палко підтримане авіабудівниками Запорізького АТ "Мотор Січ", яким залишається у захопленні від таких рішень та на радощах за французьких вертолітобудівників "сидіти на печі та довбати прутвенями цеглини".
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14.01.2022 09:29 Відповісти
 
 