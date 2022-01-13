Прикордонники Харківщини отримали два нові французські гвинтокрили AIRBUS H125. ФОТО

Два нові гвинтокрили AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядами України та Франції, поповнили авіапарк Харківської окремої авіаційної ескадрильї Державної прикордонної служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Перші вертольоти за українсько-французьким контрактом прикордонне відомство України прийняло на озброєння ще у січні 2020 року. Зазаначається, що на початку експлуатації прикордонники використовували ці машини для підготовки льотного та інженерно-технічного складу, а також для моніторингу державного кордону. Зараз Держприкордонслужба має власних сертифікованих фахівців, в тому числі інструкторів.

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На даний час Держприкордонслужба має вже 7 вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter, а загалом, має отримати 24 такі вертольоти.