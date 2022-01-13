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Новости Силовики
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Пограничники Харьковщины получили два новых французских вертолета AIRBUS H125. ФОТО

Два новых вертолета AIRBUS H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции, пополнили авиапарк Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники Харьковщины получили два новых французских вертолета AIRBUS H125 01

Первые вертолеты по украинско-французскому контракту пограничное ведомство Украины приняло на вооружение еще в январе 2020 года. В начале эксплуатации пограничники использовали эти машины для подготовки летного и инженерно-технического состава, а также для мониторинга государственной границы. Сейчас Госпогранслужба имеет собственных сертифицированных специалистов, в том числе инструкторов.

Пограничники Харьковщины получили два новых французских вертолета AIRBUS H125 02

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Пограничники Харьковщины получили два новых французских вертолета AIRBUS H125 03

В настоящее время Госпогранслужба имеет уже 7 вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter, а в общей сложности должна получить 24 таких вертолета.
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Топ комментарии
+7
Воююча армія отримала... 0 нових гвинтокрилів, а мусора вже півсотні дорогих французьких. Просто вайна ужє давно закончілась в галаве у аднаго дєбіла.
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13.01.2022 22:05
+5
Блін, ну які гвинтокрили, хто ввів моду на це слово? Даний вид літального апарату називається - вертоліт згідно терміну, котрий використовують ЗСУ, або ГЕЛІКОПТЕР. Гвинтокрил - це літальний апарат іншог типу.
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13.01.2022 22:34
+3
Теперь в буковель на днюху никто не опоздает.
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13.01.2022 22:07
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Воююча армія отримала... 0 нових гвинтокрилів, а мусора вже півсотні дорогих французьких. Просто вайна ужє давно закончілась в галаве у аднаго дєбіла.
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13.01.2022 22:05 Ответить
Прикордонники - це і є воююча армія - отримали 2 гвинтокрили. А в міноборони такі фахівці що не можуть засвоїти бюджет, і так кожного року ще при По до Зе.
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14.01.2022 07:39 Ответить
Теперь в буковель на днюху никто не опоздает.
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13.01.2022 22:07 Ответить
Буде на чому баб і дітей у вихідні покатати, або на полювання гайнути чи рибалочку, гарна штука, багатофункціональна.
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13.01.2022 22:20 Ответить
Внешне очень ирокез напоминает, кроме кормы
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13.01.2022 22:25 Ответить
Интересно, что там в Flir подвесной напихано помимо тепловизора и камеры.
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13.01.2022 22:32 Ответить
Айфон для селфі!
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13.01.2022 22:34 Ответить
Блін, ну які гвинтокрили, хто ввів моду на це слово? Даний вид літального апарату називається - вертоліт згідно терміну, котрий використовують ЗСУ, або ГЕЛІКОПТЕР. Гвинтокрил - це літальний апарат іншог типу.
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13.01.2022 22:34 Ответить
Хтось захистив докторську, якійсь колега Ківи.
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14.01.2022 07:42 Ответить
Для війни з Росією пригодиться.
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13.01.2022 22:37 Ответить
Ага , ще птурса бракує тіко!
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13.01.2022 22:39 Ответить
Прикордонний "даймонд" в ТОТ АРК України надавав останні розвідувальні дані по військовій ситуації навесні 2014 року, коли розвідувальна авіація ВПС ВСУ нічого не могла зробити.
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14.01.2022 07:43 Ответить
Резиденти путіна прийняли рішення розвернути десантників на підльоті до Одеси.
Якщо ворог керує країною, то має свою інформацію.
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14.01.2022 09:59 Ответить
Та щось він як прогулянковий...В мирний час контробасів відслідковувати ще б пішов.
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14.01.2022 08:54 Ответить
оце діло!
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13.01.2022 22:49 Ответить
Блін, тільки в дит.сад літати. Де озброєння ?
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14.01.2022 09:03 Ответить
Це далекоглядне державницьке рішення, палко підтримане авіабудівниками Запорізького АТ "Мотор Січ", яким залишається у захопленні від таких рішень та на радощах за французьких вертолітобудівників "сидіти на печі та довбати прутвенями цеглини".
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14.01.2022 09:29 Ответить
 
 