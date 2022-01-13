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Зеленський обговорив із Джонсоном безпекову ситуацію навколо України

Зеленський обговорив із Джонсоном безпекову ситуацію навколо України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Як інфорумє Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

"Провів плідну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку Великої Британії  суверенітету й територіальної цілісності України", - відзначається у повідомленні.

Також читайте: Столтенберг обговорив із Джонсоном ситуацію всередині та навколо України

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Топ коментарі
+4
Я себе это представляю. "Hello, Boris! My name is Vova. I am the President of Ukraine. I am not a loh." Хотя, с другой стороны - не обосрался в очередной раз - и то хорошо..
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13.01.2022 22:38
+2
Джонсон що теж на буковелі?
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13.01.2022 22:41
+1
Наверное Джонсону и за спутник сказал)))
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13.01.2022 23:06
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Я себе это представляю. "Hello, Boris! My name is Vova. I am the President of Ukraine. I am not a loh." Хотя, с другой стороны - не обосрался в очередной раз - и то хорошо..
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13.01.2022 22:38 Відповісти
Джонсон що теж на буковелі?
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13.01.2022 22:41 Відповісти
Наверное Джонсону и за спутник сказал)))
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13.01.2022 23:06 Відповісти
Прадед Бориса Джонсона, турецкий журналист Али Кемаль, непродолжительное время был министром внутренних дел в правительстве последнего великого визиря Османской империи. Его дед Али Осман поселился в Великобритании в 1920 году и изменил свое имя на Уилфред Джонсон.

Начальное образование Борис Джонсон получил в Европейской школе Брюсселя, а после переезда в Великобританию продолжил обучение в подготовительной школе в Восточном Сассексе, затем в Итон-колледже.

У Джонсона 7 (!!!) детей
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13.01.2022 23:12 Відповісти
Хороший но грустный анекдот
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13.01.2022 23:39 Відповісти
во многостаночник... тут дала, там дала... обговоров безпекову ситуацію навколо України... да он на русском языке не сможет ее обговорить не то, что на английском...
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14.01.2022 06:18 Відповісти
Це обговорення дуже важко собі уявити. Довбаний шут який паскудив Україну та її жителів, принижував перед москалями, домовляється про її безпеку у війні з московією??? Щей з людиною яка по свому розумовому розвитку стоїть у сотні разів вище нього??? Це сприймається як новий анекдот.
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14.01.2022 06:55 Відповісти
Джонсону наразі не до шмарклі. йому б у кріслі утриматись. шмаркля мабуть сказав, що він ссить в очі своїй країні і порадив Джонсону як робити це краще.
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14.01.2022 07:09 Відповісти
І Джонсон і Байден, мабуть кожний раз йому пропонують сховатися, щоб вони його більше не бачили. От він і пропадає і тільки вилазить гадити.
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14.01.2022 08:17 Відповісти
 
 