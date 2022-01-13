Зеленський обговорив із Джонсоном безпекову ситуацію навколо України
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Як інфорумє Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
"Провів плідну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+4 Anton Grinblat 6ff29d36
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+2 василь лялик
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+1 Rino Onix
показати весь коментар13.01.2022 23:06
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Начальное образование Борис Джонсон получил в Европейской школе Брюсселя, а после переезда в Великобританию продолжил обучение в подготовительной школе в Восточном Сассексе, затем в Итон-колледже.
У Джонсона 7 (!!!) детей