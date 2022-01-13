Столтенберг обговорив із Джонсоном ситуацію всередині та навколо України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном безпекову ситуацію в Європі, а також ситуацію всередині та навколо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Столтенберг написав у твіттері.
"Поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити безпеку в Європі та ситуацію всередині та навколо України. Ми єдині в НАТО, готові захищати один одного і готові знову зустрітися на Раді Росія-НАТО", - зазначив він.
Топ коментарі
+10 Aleksandr Ermak
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+8 Имярек
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+6 Ksenia VB
показати весь коментар13.01.2022 21:09
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зэ-лупа закончил войну?