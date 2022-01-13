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Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию внутри и вокруг Украины

Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию внутри и вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию в Европе, а также ситуацию внутри и вокруг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг написал в твиттере.

"Поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить безопасность в Европе и ситуацию внутри и вокруг Украины. Мы единственные в НАТО, готовы защищать друг друга и готовы снова встретиться на Совете Россия-НАТО", - отметил он.

Читайте также: Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. Нужно продолжать диалог с РФ для предотвращения его, - Столтенберг
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Топ комментарии
+10
а где зеленое папандопало???
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13.01.2022 21:12
+8
Воно втомилось і відпочиває...
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13.01.2022 21:22
+6
Вже готуються жахнути по раіське санкціями
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13.01.2022 21:09
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Вже готуються жахнути по раіське санкціями
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13.01.2022 21:09 Ответить
"... і всередині країни".
Схоже, що вибуховою хвилею може накрити і деяких любителів сноубордів.
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13.01.2022 21:27 Ответить
Коротко про ситуацію всередині: пздц, блд...
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13.01.2022 21:10 Ответить
а где зеленое папандопало???
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13.01.2022 21:12 Ответить
Воно втомилось і відпочиває...
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13.01.2022 21:22 Ответить
Він засмучений тим, що не пішли на поступки Пуйлу. Потрібно знову в Оман летіти за новими інструкціями.
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13.01.2022 21:23 Ответить
Им некогда. Всей ОПой репетируют 17-ое января. Тренинг проводят на живом обнюханом оригинале, как менять памперсы (сначала от радости, потом от страха)
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13.01.2022 22:23 Ответить
Военный завод «Искра» в составе «Укроборонпрома» Ведущий разработчик,производ\наземной радиолокац\техники Прекращает работу из-за ОТКАЗА МО от заказов
зэ-лупа закончил войну?
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13.01.2022 21:15 Ответить
ЗАДЕРЖАННЫЙ В КИЕВЕ ЭКС-ЗАМ\«МИНИСТРА ИНФОРМАЦИИ ДНР» Владимир Пряхин,задержанный в февр\2021 в Киеве СБЕЖАЛ В ОРДЛО Пряхин остался без меры пресечения Никакого определения об избрании ему меры пресечения в реестре найти НЕудалось
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13.01.2022 21:17 Ответить
Ватные подонки у власти ...пока что
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13.01.2022 22:42 Ответить
Я б їм колесо заклеїти не довірив....
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13.01.2022 21:19 Ответить
Про внутри Англии я тоже могу поговорить со слесарем Николаем.
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13.01.2022 22:41 Ответить
Что с патлатым обсуждать - как и с кем он в праздники "керосинил", о чём позже пришлось извиняться? Небось со своими новоиспечёнными лубянскими лордами!
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13.01.2022 23:01 Ответить
ТЁТЯ РОЗА - Если бы не Кремль - то НАТО было бы и не надо !
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13.01.2022 23:48 Ответить
Если бы не кремль, то про НАТО даже само НАТО бы забыто уже, ну разве что вспоминали бы раз в год, формально бы проводили какие-то ежегодные саммиты безо всякой цели...
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13.01.2022 23:52 Ответить
 
 