Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию внутри и вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию в Европе, а также ситуацию внутри и вокруг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг написал в твиттере.

"Поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить безопасность в Европе и ситуацию внутри и вокруг Украины. Мы единственные в НАТО, готовы защищать друг друга и готовы снова встретиться на Совете Россия-НАТО", - отметил он.

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