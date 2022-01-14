Дати нових переговорів із Росією поки немає, - Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляє, що наразі немає домовленостей про нові переговори з представниками Росії щодо ситуації довкола України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Немає дат для переговорів. Ми повинні спочатку проконсультуватися з союзниками і партнерами. Ми спілкуємося з росіянами, подивимося, що буде далі", - зазначив Салліван.

За його словами, США і їхні союзники та партнери "готові до будь-яких непередбачених обставин, будь-яких можливостей".

"Ми готові сумлінно рухатися вперед дипломатичним шляхом, і ми готові відповісти, якщо Росія буде діяти. Все, що ми можемо зробити, це підготуватися, і ми готові", - додав радник Байдена.

Також читайте: США опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України, - Салліван